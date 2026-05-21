港珠澳大橋口岸天地｜美食7大推介現烤葡撻+竹升麵　停車場／交通

港珠澳大橋口岸商場｜口岸天地｜位於港珠澳大橋珠海口岸的「口岸天地」只要過關便可直達，大家不用怕日曬雨淋，就可盡情食玩買。《香港01》好食玩飛編輯就精選當中必逛7大商店，有現切極鮮的禧煲鮮牛肉火鍋、高CP值的魚掌勺酸菜魚、蔡瀾推薦的常平竹升雲吞麵，以及珠海必喝的COMEBUY甘杯等，想知商場詳情與交通攻略，即看下文！



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港珠澳大橋口岸天地 總面積約5個足球場

口岸天地位於港珠澳大橋珠海口岸。口岸天地分為兩區，A區及B區，商場位於B區，靠近入境大樓，B區總面積約3.7萬平方米，相等於5個足球場，雖然相比起深圳商場不算大，但都有約139間商店。

其中，商場有不少特色餐廳及店舖，即睇以下7大必逛商店！

口岸天地商場｜口岸天地美食推介

口岸天地美食推介【1】禧煲鮮牛肉火鍋——現切極鮮！人均¥80超滿足

禧煲鮮牛肉火鍋牛肉即叫即切，牛肉品項眾多，從雪花牛肉到牛雜到牛舌都有。食客推薦必試有嫩牛跟鮮打牛肉丸，牛肉新鮮嫩滑，牛味突出，亦有不少配菜小食，例如各種蔬菜、小酥肉、蝦滑等，花茶水果免費任食，雙人套餐價從人民幣158元起，人均人民幣約80元。各位牛魔王不妨一試！

口岸天地美食推介【2】魚掌勺酸菜魚——親民價酸菜魚連鎖店

魚掌勺是酸菜魚連鎖店，品質穩定有一定保證。相較平日一大條魚上桌，魚掌勺風格走快餐式酸菜魚，所以價錢亦是親民價，最抵單人套餐只需人民幣30元左右，讓酸菜魚愛好者過下口癮。

口岸天地美食推介【3】瑞可爺爺——手信之選招牌芝士蛋糕

瑞可爺爺屬於日本的過江龍，他們的招牌芝士蛋糕無論自己食還是送人都適合，蛋糕芝士味香而不膩，口感鬆軟，有入口即溶的感覺。除了經典芝士蛋糕，他們亦有朱古力抹茶等的口味，而且是現場製作，保證新鮮出爐！

瑞可爺爺招牌芝士蛋糕無論自己食還是送人都是一流之選。（小紅書@阿拉伯Prince）

口岸天地美食推介【4】PAUL KEI澳門葡記手信特產現烤店——現烤葡撻／澳門正宗風味

「PAUL KEI澳門葡記」主打現烤糕點與一站式粵澳特產。店內必試招牌現烤葡撻，酥皮薄到透光，蛋液嫩滑如布丁，焦糖與奶香完美融合且甜度適中，極具澳門正宗風味！此外，店內的黃油及咖啡口味曲奇餅乾也是熱門爆款，口感酥脆、香氣濃郁，每盒僅約人民幣30元。現場還有滿滿肉鬆的紫菜蛋卷、扁桃仁小脆，甚至連真榴蓮餅、木糠布丁都一應俱全。多數產品還附送精美鐵盒包裝，無論是現場大飽口福還是買來當作送禮手信都體面過人！

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口岸天地美食推介【5】虎頭炸‧潮汕南乳炸雞——脆皮雞翼潮汕南乳風味

虎頭炸主打現炸出爐的潮汕風味炸雞，店家靈魂在於將濃郁的南乳融入醃料，鹹甜適中、風味獨特。推介必試招牌南乳大雞腿與脆皮雞翼，外皮炸得薄脆不油膩，咬下瞬間竟然會爆汁，肉質緊實嫩滑，南乳醬香直接拉滿！此外，帶點鹹甜焦香的蜜汁雞架和Q彈魚餅也不錯。喜歡重口味與炸物的朋友絕對不能錯過這份外脆内嫩的驚艷美味！

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口岸天地美食推介【6】常平竹升雲吞麵——蔡瀾推薦手工爽韌竹升麵

常平竹升雲吞麵是由已故美食家蔡瀾先生推薦的傳統老字號，店家堅持傳統工藝，麵條使用全鴨蛋與高筋麵粉手工打製，過程中不加一滴水，口感比普通麵條更加爽口彈牙、越嚼越香。湯底則採用大地魚、豬骨與蝦子熬製，溫潤清甜且完全不膩。必點的雲吞由店員每日現包，內餡實打實包進整隻海白蝦或清甜爆汁的玉米馬蹄鮮肉，營養密度高且非常有飽足感。

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口岸天地美食推介【7】COMEBUY甘杯——獨家風味與豐富配料必喝

來到珠海，絕對不能錯過這家在其他地方難以替代的標誌性飲料店！店內的人氣Top 1首推海神奶茶，以清爽的日式煎茶為基底，黃金茶湯自帶淡淡蜂蜜與迷人奶香。喜歡濃郁風味的則必試蛋糕奧利奧奶茶，香滑蛋糕醬、奧利奧曲奇與絲滑奶茶完美融合；想走清爽低卡路線的話，玫瑰小紫蘇結合了玫瑰果露、新鮮檸檬汁與紫蘇、愛玉，酸甜解膩又有飽足感。此外，粉芭樂蛋糕奶綠、百香搖果樂及雙Q奶茶也相當值得一試，是逛街解渴的完美標配！

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港珠澳大橋商場口岸天地交通｜金巴 ——口岸路線

大家如想前往珠海，其中一個方法是乘撘金巴，金巴下車後需進入旅檢大樓，並辦理入關手續。從旅檢大樓出來後，只要依照指示牌，向「口岸天地B區」直行便可。

口岸天地分為兩區，A區及B區，而新開幕的則是B區，屬於商場位置，靠近入境大樓。（微信文章@珠海房姐）

港珠澳大橋商場口岸天地交通｜港車北上——停車場位置

港車北上的朋友可考慮停泊車輛於口岸P1地下停車場，司機可根據指示將車輛停泊於停車場B區。

到P1停車場完整路程：

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口岸天地B區

地址：港珠澳大橋珠海口岸港東一路128號交通連廊



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