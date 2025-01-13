深圳希爾頓酒店10間｜高評分/2分鐘到地鐵/近大商場/人均$142起

撰文：張雨靜
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深圳酒店｜福田酒店｜南山酒店｜希爾頓作為國際品牌大酒店，住宿的設備、配套都有一定水準，而且希爾頓旗下有不同品牌，由奢華到經濟型的酒店都有，能滿足不同需要的客人！今次《香港01》好食玩飛將會為大家精選10間深圳希爾頓酒店，部份酒店價格非常划算！人均不到$142就可以入住星級酒店！

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深圳希爾頓酒店必住推介【1】深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）於2023年4月正式開幕，坐落在寶安商業區的核心地帶的機場商圈，鄰近航城裡購物中心，距離深圳灣口岸車程則大約35分鐘。酒店提供152間公寓式客房，均配備客廳、飯廳、臥室及私人浴室等空間，廚具、洗衣機、洗漱用品等基本設備亦齊全。酒店亦設有室內泳池、按摩池、健身房、瑜伽房、桑拿房等設施可以任意使用。

深圳機場希爾頓逸林公寓（DoubleTree by Hilton Shenzhen Airport Residences）
房價：人均HK$266起（逸林單間）
地址：深圳寶安區航城大道66號
交通：固戌地鐵站車程7分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【2】深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）於2023年開幕，坐落在龍崗大道，雖然與熱門景點有段距離，但勝在近地鐵站，出行亦算方便。酒店提供110間房，採用高級床品、衞浴設備及沐浴用品，房內亦配備智能房間控制系統。酒店附設健身房、自助洗衣房、餐廳及免費停車場等設施。

深圳龍崗永湖希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Longgang Yonghu）
房價：人均HK$209起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳市龍崗區龍崗大道 (橫崗段) 6366號
交通：永湖站步行4分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【3】深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）

深圳蛇口希爾頓南海酒店除了可觀賞到深圳灣醉人美景，還可從酒店附近的蛇口郵輪中心直接前往香港、澳門和珠海。房間以舒適、素雅的白色設計，讓人十分放鬆。酒店設有健身房、游泳池和酒吧，游泳池更可眺望到海景，十分舒適。另外，部份客房更提供免費早餐，種類選擇也很多。

深圳蛇口希爾頓南海酒店（Hilton Shenzhen Shekou Nanhai）
房價：人均HKD$432起
地址：深圳南山區望海路1177號
交通：海上世界站步行約9分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【4】深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）

酒店於2023年開業，地理位置優越，位於福田口岸附近，而且距離4號線及10號線地鐵站只有幾分鐘步程，交通十分便利。周邊亦有多個大型購物中心。酒店提供142客房，分為4種房型，每位客人亦提供早餐服務。於Trip.com獲得4.8/5的評分，除了欣賞前台職員好客有禮之外，每間房間的衞生情況亦令人滿意，房內採用聲控操作功能，另外亦有機器人將外賣送到客房門口。

深圳福田口岸希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Port）
房價：人均HK$317起（舒適大床房；包早餐）
地址：深圳福田區裕亨路38號
交通：福田口岸步行5分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【5】深圳光明虹橋公園希爾頓花園飯店 (Hilton Garden Inn Shenzhen Guangming Hongqiao Park)

深圳光明虹橋公園希爾頓花園飯店在2023年開業，提供149間客房，房間由360呎起、寬敞舒適，洗護用品選用Peter Thomas Roth。酒店配套不乏健身室、餐廳。如果從地鐵站出發坐車大約9分鐘，附近有不少藝術館、商場、公園，例如光明文化藝術中心、藍鯨商場、光明歡樂田園、虹橋公園，都是網紅打卡熱點！非常適合周末北上玩樂。

深圳光明虹橋公園希爾頓花園飯店 (Hilton Garden Inn Shenzhen Guangming Hongqiao Park)
房價：人均HK$142起（逸林雙床房）
地址：深圳光明新區科泰路1328號
交通：深圳地鐵光明大街站出發行車約9分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【6】深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)

深圳國際會展中心希爾頓飯店交通非常便利，步行6分鐘即到國展北站，乘坐深圳地鐵20號線即可到達南山區及福田區，更可直達皇崗及福田口岸。如果到深圳國際會展中心參加活動、展覽更可以通過酒店相連的空中連廊步行直達。酒店在2021年開業，提供客房共325間，面積由360呎起。酒店配套完善、擁有游泳池、餐廳、健身室，如果購買逛街，只要到附近的會展灣花園裡（東城廣場店）就可以找到吃喝玩樂的商店。

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深圳國際會展中心希爾頓酒店 (Hilton Shenzhen World Exhibition & Convention Center)
房價：人均HK$298起（高級大床房）
地址：深圳寶安區展豐路80號
交通：深圳地鐵國展北站步行約6分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【7】深圳大中華希爾頓飯店（Hilton Shenzhen Futian）

深圳大中華希爾頓飯店交通便利，出門即達地鐵崗廈北站13號出口，鄰近皇庭廣場及次元小鎮，如果跟孩子一起北上，酒店還會貼心安排小禮包，2樓也有小孩專用的遊戲室，內有波波池、滑梯可供玩樂。不過喜歡游泳的朋友要注意，酒店只有室外泳池，不設室內恆溫泳池。設有VR特色豪華雙床房，住客可以利用VR玩遊戲，或者看電影。

深圳大中華希爾頓飯店（Hilton Shenzhen Futian）
房價：人均HK$322起（豪華雙床房）
地址：深圳福田區福田深南大道1003號
交通：深圳地鐵崗廈北站步行約4分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【8】深圳光明希爾頓花園酒店 (Hilton Garden Inn Shenzhen Guangming)

在2022年開業，提供303間客房，客房面積由280呎起，每間房間都有配備書桌，適合北上工作的住客。酒店位於深圳市光明區，深圳北地鐵站上車乘坐至公明廣場，出站步行9分鐘即達，酒店的對面就是光明大仟裏商場，有齊吃喝玩樂各種商店，附近還有潮流薈購物廣場、公明綜合市場、三和百貨、萬和商場(公明南環大道)、天虹商場(公明店)，是周末北上住宿的好推介。

深圳光明希爾頓花園酒店 (Hilton Garden Inn Shenzhen Guangming)
房價：人均HK$232起（高級大床房）
地址：深圳光明新區松白路4545號C棟
交通：深圳地鐵公明廣場站步行約9分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【9】深圳南山大道希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen Nanshan Avenue）

深圳南山大道希爾頓花園酒店鄰近深圳灣口岸，深圳地鐵南光站出站步行約6分鐘，酒店位於南山區大街，附近已經有崇尚百貨（創業路店），如果女士們喜歡打扮、購買服飾，還可以到有名的南油服裝批發市場，當地以本地原創設計為主，但都有仿外國品牌，購買前要多留意。不少住客都大讚房間面積寬敞，面積由378平方呎起，最大可達774平方呎。

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深圳南山大道希爾頓花園酒店（Hilton Garden Inn Shenzhen Nanshan Avenue）
房價：人均HK$262起（花園大床房）
地址：深圳南山區南山大道1039號
交通：深圳地鐵南光站步行約6分鐘
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深圳希爾頓酒店必住推介【10】深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Huaqiangbei）

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店在2023年開業，鄰近華強北核心商圈，附近有CICCI Mall、茂業天地等，能滿足吃喝玩樂需要。酒店提供216間客房，客房面積由270平方呎起，酒店還有為小朋友而設的親子房，餐廳、酒吧、健身房一應俱全，更獲Trip.com深圳4星級酒店排名第2名！

深圳福田華強北希爾頓歡朋酒店（Hampton by Hilton Shenzhen Futian Huaqiangbei）
房價：人均HK$300起（舒適大床房）
地址：深圳福田區振華路60號蘭光大廈一樓
交通：深圳地鐵燕南站出站步行約2分鐘；地鐵華強北站出站步行約7分鐘
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