大阪新景點｜GRAND GREEN OSAKA開幕　購物+最大城市公園+溫泉

大阪又有新景點，全新地標GRAND GREEN OSAKA於2024年9月6日開幕，佔地45,000平方米，是世界上最大的城市公園之一，大小足足有6個足球場！有温泉、植物水族園、美食市集等設施，美食市集更會於3月21日跟南館同步開幕！到了秋天户外草坪位置，還可以欣賞紅葉、野餐！《香港01》好食玩飛頻道記者整理出8大重點，讓大家可以逛得更輕鬆，即看下文啦！



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GRAND GREEN OSAKA位於大阪大深町，連接著JR大阪站，如果由關西國際機場岀發只需44分鐘便能直達，不用花小時以上的時間到郊區賞楓葉！

而且園內有不同菜式的餐廳，例如是咖啡店、大型熟食市場，任均選擇！附近還有三間新酒店即將開幕，其中一間更與GRAND GREEN OSAKA同步開幕！下文附GRAND GREEN OSAKA開幕詳情。

大阪新景點GRAND GREEN OSAKA｜【1】UMEKITA PARK——大型户外綠化公園

GRAND GREEN OSAKA是大阪站以北的城市發展項目，最大亮點是擁有世界上最大的城市公園UMEKITA PARK。除了野餐，到了10月中旬至12月上旬紅葉盛放之時，整個園區都會震撼到遊人的眼球！另外，户外空間更不定時舉行街頭表演，氣氛相當熱鬧！

大阪新景點GRAND GREEN OSAKA｜【2】Umekita Onsen Ren收費温泉

除了戶外公園，這裏還有關西最大的收費温泉設施Umekita Onsen Ren，該設施即將於2025年春季開幕！有男/女浴場、岩盤浴、熔岩浴提供！除了温泉的熱水浴區外，還有可欣賞城市公園全景的泳池和健身房等。温泉收費方面，基岩浴和熔岩浴套裝計劃，平日價格為4,840日元（約$252），週末價格為5,720（約$298）。

大阪新景點GRAND GREEN OSAKA｜【3】Gardens Umekita 植物水族園

浸完温泉就做些靜態活動吧！一起來參觀植物水族園！當中有不同庭園設計師的作品，包括精心設計的花田和植物點綴的小徑，還提供觀葉植物、珍稀的球莖植物和季節性花束等商品。

店舖內的水草造景箱屬大阪市內最大級別，且展示數量龐大，匯聚世界各地的熱帶魚、水草和高度專業的用品等，大家可以在此欣賞植物與水族造景共同演繹的空間。

富大阪風情酒店【1】Canopy by Hilton Osaka Umeda

除了娛樂設施，GRAND GREEN OSAKA亦會提供住宿服務，還一口氣開設了了3間新酒店！其中一間叫Canopy by Hilton Osaka Umeda，是一家充滿大阪風情的酒店，住客可以在這裡放鬆身心。酒店最為特色的就是大阪八百橋的圖形圖案的地毯、以倒置的章魚燒機為主題的天花板設計。地理位置方面，只需步行3分鐘就可以從GRAND GREEN OSAKA到達酒店，十分方便！

酒店擁有 308 間客房，大部分客房面積為32平方米。酒店還設有帶淋浴間、健身中心和會議室的轉機休息室等等。Canopy by Hilton Osaka Umeda會與GRAND GREEN OSAKA同步開幕，$2614起就能入住！把握時間訂房啦！

頂級豪華酒店【2】Waldorf Astoria Osaka

第二間要介紹的酒店是Waldorf Astoria Osaka，酒店擁有 252 間客房，大部分面積為50平方米。Peacock Alley酒廊兼酒吧，內部的拱廊和圓柱形的中庭接待處值得打卡，另外還可以享受各種設施，包括餐廳、健身中心、水療中心、室內泳池、教堂、圖書館休息室和宴會廳。住客步行8分鐘就可以由GRAND GREEN OSAKA到達酒店啦！

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使人療癒的酒店【3】Hotel Hankyu Grand Respire Osaka

第三間酒店是Hotel Hankyu Grand Respire Osaka，是阪急阪神酒店集團的新品牌。酒店共有482間客房，大部分面積約23平方米，並設有餐廳、酒吧、休息室、健身設施等。水療設施則位於較低樓層鄰近車站，設計師考慮舒適性及用戶在空間中的移動，非常體貼！由GRAND GREEN OSAKA步行至酒店只需1分鐘！

大阪新景點GRAND GREEN OSAKA｜【4】北館美食——咖啡店、夏威夷菜

GRAND GREEN OSAKA還有不少美食選擇！首先極具人氣的夏威夷料理店ISLAND STYLE CAFE & GRILL Koko Head cafe OSAKA首次進駐關西地區，早上到中午是咖啡廳，晚上是牛排館，提供豐富多彩的活動！

另外還有一家富有綠意、可舉辦婚禮派對的咖啡店「THE JACKSON GARDEN」也快開張了！最後要介紹的餐廳是「TULLY'S COFFEE」和「有隣堂」首次合作開設了一家創新型態的店舖，在咖啡店中提供書籍、文具、雜貨等商品選購，店內更會舉辦藝術活動和體驗式講座等，邊買邊食邊體驗！

大阪新景點GRAND GREEN OSAKA｜【5】南館美食——Time Out Market 大型美食市集

由Time Out監督的亞洲第一家分店Time Out Market Osaka將於2025年3月21日開幕，是一個匯集城市精華美食和文化的市場，匯聚了著名的餐廳、酒吧和文化體驗，使其成為該市的重要美食和文化目的地，市集佔地31,000平方英尺，設有15個廚房和2個酒吧，由城裏最好的廚師、餐廳老闆和調酒師烹調。

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GRAND GREEN OSAKA開幕詳情

GRAND GREEN OSAKA北館於2024年9月6日開幕，至於南館將於今年3月21日開幕，2027年度內會全面開放，勿切留意啦！

開幕日期：2024年9月6日（北街區、部分公園）2025年3月21日（南街區）／2027年春季（全區域）

地址：「JR 大阪站」前梅北地區

交通：由大阪駅步行約10分鐘

停車場：北館67個 / 南館165個



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