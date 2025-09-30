京都自由行11景點推介｜任天堂博物館最新開幕！水族館＋鴨川必去

京都自由行｜日本京都一向是深受遊客歡迎的旅遊勝地，至今仍保留著許多具有歷史價值的建築物。《香港01》好食玩飛記者為大家整理好11個京都必去景點，室內活動有京都水族館、漫畫博物館、美術館等，而限定期間活動則有風鈴祭、夜間參拜、沙灘煙火大會等等，當中任天堂博物博更在去年10月開幕，想來個難忘的京都之旅就不要錯過下文啦！



京都自由行景點｜1.京都任天堂博物館—科技感展覽

京都任天堂博物館於去年10月開幕啦！由生產玩具的工廠翻身為你眼前的多元化任天堂博物館。一樓展覽館是體驗科技的空間，享受到任天堂在60年代推出的玩具，例如Ultra Machine、Ultra Hand和Love Tester。入場時可獲得10個硬幣體驗展覽遊戲！而二樓展廳會展示任天堂以往在日本及海外發佈的產品，例如花紮、遊戲機、派對遊戲、影印機、嬰兒車等，各有特色！

附近亦有著名漢堡Cafe「HATENA BURGER」，Cafe有超過27萬種漢堡組合，可以將自己喜歡的食材自由配搭，製作出獨一無二的漢堡。

Cafe有超過27萬種漢堡組合，可以將自己喜歡的食材自由配搭。（任天堂博物館官網）

京都任天堂博物館HATENA BURGER

HATENA BURGER

地址：任天堂博物館3號展館

營業時間：10:00-18:00（最後點餐時間為17:30）



注意！購買門票目前只採用「抽籤制」，官方規定需在參觀日期前3個月申請抽籤，被抽中者需以信用卡網上付款，獲得入場QR CODE，於參觀當天出示條碼及身份證件即可。如抽票階段結束後，有剩餘的名額才會開放先到先得購買，請留意官方網站上的銷售情況。

任天堂博物館

門票價錢：成人3,300日圓 / 中學生 2,200日圓 / 小學生1,100日圓 / 未就學兒童 免費

地址：京都府宇治市小倉町神楽田56番地

交通：近鐵京都線「小倉駅」東口方向行5分鐘／JR奈良線「JR小倉駅」北出口方向行8分鐘／JR奈良線「宇治駅」北出口方向行22分鐘

營業時間：10:00-18:00（最後入場時間為16:30）

公休日：星期二、12月30日至1月3日



官方網站

京都自由行景點｜2.京都水族館—海豚表演/企鵝家族/水母

京都水族館是位於梅小路公園內，每年7月下旬至8月下旬會延長營業時間至晚上八時，水族館裡有海豚體育場、企鵝、日本大山椒魚和巨大人造海水區域等等，館內劃分了9個展覽館，海洋動物品種超過250種，最為著名的是住在一樓的日本大鯢，有1.5米長。

京都水族館

交通：從JR「京都」站中央出口步行約15分鐘 / 山陰本綫梅小路京都西站步行約7分鐘 / 乘搭巴士於「七条大宮‧京都水族館前」下車即達

地址：京都下京區觀喜寺町 35-1京都600-8835（梅小路公園內）

費用：成人2,400日圓 / 高中生1,800日圖 / 中小學生1,200日圓 / 小童800日圓



營業時間

京都自由行景點｜3.鴨川河岸——享受寫意生活

鴨川河岸是非常寧靜的地方，早上有一眾居民沿著河岸散步、野餐、慢跑、踏單車，生活非常寫意。晚上時分，鴨川及周邊地區開始熱鬧起來，燈籠在河面上投映明亮的倒影，柔和的光芒點亮著大街小巷，這種慢活人生的態度就是港人最嚮往的生活了！

鴨川河岸

交通：乘搭電車於七条 / 清水五条 / 祇園四条 / 三条 / 神宮丸太町 / 出町柳 各站前往便抵達

地址：京都府京都市左京區下鴨宮河町

費用：免費

營業時間：24小時



京都自由行景點｜4.嵐山渡月橋—看日落必到/兩小時船河

渡月橋全長155公尺，橫跨於緩慢流經嵯峨嵐山的桂川上，是京都著名的景點，可以欣賞到西部丘陵的美景，橋身展現出日式傳統精髓的美感，而重點活動一定是乘坐小火車渡河，購買一張「保津川漂流」的入場卷就能在河上欣賞景色，長達2小時，真的值回票價！

嵐山渡月橋

交通：乘搭電車於嵐山下車後步行約2分鐘

地址：京都府京都市右京区嵯峨中ノ島町

營業時間：10:00-16:00



購買一張「保津川漂流」的入場卷就能在河上欣賞景色。（小紅書@上海爺叔摩根）

嵐山渡月橋遊船河

乘船費用：4,500日圓

乘船點：JR龜岡駅步行10分鐘左右

下船點：渡月橋附近，距離商業街10分鐘左右路程



京都自由行景點｜5.正壽院——波斯菊風鈴祭

京都正壽院的風鈴祭於每年6月至9月期間舉行，現在是向日葵風鈴祭的尾聲了，9月就有新主題來迎接大家，就是波欺菊風鈴祭！好像走進了粉紅世界！院內佈滿2000多個風鈴，清脆悅耳的風鈴聲在院內徘徊。客殿更有160幅天花板畫，充滿藝術氣色。

正壽院

風鈴祭日期：6月1日至9月30日

交通：京都有直達巴士（需預約）/ JR綫宇治站轉乘巴士至田原町站下車步行約5分鐘

門票：800日圓

地址：京都府綴喜郡宇治田原町奧山田川上149

營業時間：9:00-16:30（10月前）



京都自由行景點｜6.京都國際漫畫博物館——漫畫迷必去

京都國際漫畫博物館收藏了超過30萬本漫畫，涵蓋了日本漫畫的發展歷史，由經典到現代的漫畫按年份排列，例如有美少女戰士、叮噹等等。博物館有三層，亦設有閱讀區，進場後可以慢慢細閱心水漫畫！

京都國際漫畫博物館

交通：地下鐵烏丸綫 / 東西綫 烏丸御池站2號出口

門票：成人900日圓 / 中學生400日圓 / 小學生200日圓

地址：京都市中京區

營業時間：10:00-18:00（最後入場時間為17:30）

公休日：星期三、年末年初



京都自由行景點｜7.貓貓寺——貓奴召集區

貓貓cafe聽得多，貓貓寺廟你又聽過嗎？位於京都的左京區有一個貓貓寺，裏面有不同貓貓穿著和服當值迎賓，寺廟內還有cafe、博物館、文創小店等等。庭院的設計、大量貓貓的牆紙和貓貓菩薩、千手貓等擺設都是博物館的特色，而文創小店則銷售著名信片、御守等等，全部商品都是跟貓貓有關，真的是貓奴世界！

貓貓寺

交通：17/19號公車神子淵站下車步行約100米

門票：800日圓

地址：京都市左京區八瀨近衛町520

營業時間：11:00-17:00 / 11:00-18:00（星期六至日以及節日）

公休日：星期二



京都自由行景點｜8.琉璃光院——光影庭院

從貓貓寺步行約20分鐘就到琉璃光院，由明治時期的別墅改建為以綠色和光影為主題的庭院，庭院每年分了三個季節開放，春夏兩季不需預約，秋季則要預約。琉璃光院內有三層，分別是飛龍在天、喜鶴亭和卧龍亭，而庭院外有佈滿青苔的山澗、石階等等，一片綠色的森林！

琉璃光院

交通：乘坐「京阪電氣鐵道」京阪本綫町柳站，轉乘「睿山電車」到八瀨比睿山口站下車步行約5分鐘

門票：2,000日圓

地址：京都市左京區上高野東山55

營業時間：10:00-17:00



京都自由行景點｜9.京都國立近代美術館——遠觀琵琶湖

開設於1963年的京都國立近代美術館收藏超過1萬2千件藝術作品包括日本畫、西洋畫、雕刻品、陶瓷品等等，而美術館一樓位置更可以遠眺琵琶湖，使人賞心悅目！

京都國立近代美術館

交通：地下鐵東西線「東山」站下車步行約10分鐘

門票：成人430日圓 / 大學生130日圓

地址：京都市左京區岡崎遠勝寺町26-1

營業時間：9:30-17:00

公休日：星期一、年末年初



官方網站

京都自由行景點｜10.天橋立——沙灘煙火大會/沙洲點燈

天橋立是一個種滿松樹林的沙洲，屬於國家公園一部分的天橋立，也是一座天然橋樑，連接著京都府北部的宮津灣兩岸。沙洲長達3公里，種植了8,000棵松樹，非常廣闊。每年7月上旬至10月下旬會舉辦「天橋立點燈活動」，今年將於7月6日到10月14日舉行，活動包括天橋立沙洲的夢幻點燈、智恩寺的和風燈飾、天橋立夜間巡航遊覽船和宮津灣煙火大會等，活動非常豐富！

天橋立

活動日期：7月6日到10月14日

交通：北近畿丹後鐵道（KTR）宮津線「天橋立站」下車，徒步5分鐘

地址：京都府宮津市文珠 天橋立公園

營業時間：19:00-22:30



京都自由行景點｜11.建仁寺——ZEN NIGHT WALK KYOTO

白天參拜寺廟神明是岀奇不意，但夜遊寺廟，大家又試過嗎？京都建仁寺將舉辦「夜間Premium參拜」，能讓觀眾體驗聲音與視覺上放鬆的活動，在這個夜間參拜過程中可以聽到擁有11萬粉絲的知名DJ Licaxxx和音回廊「神經音樂」合作的全新音樂，在庭院中會欣賞到大規模的雲海藝術裝置和光影效果，非常震撼！

建仁寺

活動日期：8月2日至9月22日

交通：從京阪本線「祇園四条」站步行約7分鐘

地址：京都府京都市東山區大和大路四条下小松町584

費用：中學生或成人2,200日圓 / 6歲以上兒童1,100日圓 / 6歲以下小孩 免費

營業時間：19:00-21:30



▼▼温泉酒店推介▼▼

京都溫泉酒店【1】京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區（Kadensho, Arashiyama Onsen, Kyoto - Kyoritsu Resort）

旅館於2021年進行大翻修，所以無論是裝潢抑或房間的佈置都經過大整理。酒店距離阪急電鐵嵐山站只有1分鐘的步程，交通十分方便。

屬於京都郊近的嵐山擁有極美麗的自然景致，所以旅館依然採用了傳統的日式佈局，客房以和式為主，打開窗戶可以欣賞到嵐山的風光，每逢春天和秋天，都分別可以看到櫻花和紅葉，絕對是賞櫻和賞楓必選的旅館之一。酒店有5個私人浴池可以預約使用，晚上有免費的雪條及蕎麥麵可以吃。酒店外也有便利店，買小食十分方便。

京都 嵐山溫泉 花傳抄-共立度假區

房價︰人均HKD$1,196起（雙床房）

地址：5-4 Nishiichikawa-cho, Arashiyama, 616-0003, 西京區, 京都, 京都府, 日本

交通：阪急嵐山站步行2分鐘

京都嵐山溫泉花傳抄-共立度假區訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Booking.com

京都溫泉酒店【2】京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店（Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku Hotel）

酒店距離京都站只有4分鐘的步程，無論是交通，抑或周邊的餐廳、便利店、購物商場都應有盡有。另外酒店設有大浴場及溫泉，酒店頂樓的設計亦具日本傳統風格，木地板加上和紙裝飾造型的窗戶，令人彷彿進入了日式旅館一樣。酒店有提供一泊二食，早餐更有腐紙火鍋定食，十分精緻。

酒店更設有4人房，適合多人家庭使用。於Trip.com更獲得4.8/5的超高評分，而推薦度更達到95%的接近滿分。網民指，大堂職員不單有禮，而且英文流利，而且最欣賞是頂樓的溫泉。雖然酒店鄰近車站，但自成一角給人寧靜的感覺。

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店

房價：人均HKD$388起（經濟雙床房）

地址：Shimogyo-ku Minamifudou-cho 802, 600-8234, 下京區, 京都, 京都府, 日本

交通：京都站步行4分鐘

京湯元鳩屋瑞鳳閣酒店訂房優惠👉Agoda｜Trip.com｜Hotels.com｜Klook

京都溫泉酒店【3】京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）

京都威斯汀都酒店（The Westin Miyako Kyoto）內的溫泉設施於2021年4月開業，為京都最大型的SPA設施，溫泉有別於一般溫泉的日式傳統感覺，而是與庭園糅合為一體的半露天溫泉。酒店客房提供和室及西式兩種選擇，窗外均可欣賞大自然風景。酒店除了鄰近地鐵站外，附近亦有不少古蹟及南禪寺、平安神宮等觀光勝地可以前往，非常方便！

京都威斯汀都酒店 （The Westin Miyako Kyoto）

房價︰人均HKD$1,155起（豪華雙床房）

地址：京都東山区三条けあげ, 605-0052 日本

交通：蹴上地鐵站步行5分鐘

京都威斯汀都酒店訂房優惠👉Agoda｜booking.com｜Trip.com

