日本餐廳訂位4大APP｜遊日必備！FastPass免排隊+多國語言+附教學

日本餐廳訂位｜一想到去日本熱門餐廳要排隊兩、三小時，就卻步了嗎？不用擔心！《香港01》好食玩飛記者為大家精選4大日本訂位網站，不僅介面友善、支援多國語言，還有日本公司TableCheck早前推出FastPass計劃，遊客只需付訂位費（21港元起）就能節省排隊的時間，直入人氣食店享用美食，把排隊時間花在其他行程上，更加划算！還有2025年12月18日才推出的GO TOKYO Gourmet。即睇內文！附預約教學。



()

日本餐廳訂位｜【1】TableCheck——多國語言／涵蓋8個地區／300間餐廳種類多

TableCheck有多國語言選擇，可清楚了解店舖資料，例如營業時間、餐單、禁止吸煙等，不用擔心選錯地區、餐廳、菜式！

TableCheck引入300間食店，涵蓋東京、京都、大阪、橫濱、福岡、北海道、沖繩和名古屋8個地區。

當中不乏日本人氣拉麵店，例如有福岡博多最有名的Kota Kai、首間獲得米其林星級的Japanese Soba Noodles，還有更多不同國家的菜式，包括中華料理、歐洲菜、四川菜、串燒、居酒屋、刺身、韓燒、懷石料理、鐵板燒、喫茶店等等！

日本TableCheck預約教學：

1. 先進入TableCheck網站/ App註冊帳號

TableCheck註冊頁面（官網截圖）

2. 註冊後返回網站按「食客餐桌檢查」搜尋餐廳

TableCheck主頁（官網截圖）

3. 選擇自己地區位置的餐廳

搜索地區餐廳（官網截圖）

4. 搜尋心水價位、距離、時段、菜式的餐廳

搜尋餐廳的頁面（官網截圖）

5. 選好餐廳後會顯示該餐廳的詳細規條，例如是禁止吸煙；以及輸入用餐人數、日期和時間

選好餐廳後的頁面（官網截圖）

6. 選擇及輸入當天想吃的套餐和數量

（官網截圖）

7. 輸入個人資料

輸入個人資料頁面（官網載圖）

8. 進入確認畫面，除了顯示個人資料和所選菜式外，還有取消政策，一般都需要付最少20%的取消費用，所以在訂座前要留意清楚所選的餐廳、日期、時間和個人資料，以免支付不必要的費用！

確認頁面（官網載圖）

TableCheck網站連結

日本餐廳訂位｜【2】GO TOKYO Gourmet——訂位平台／食評文章／名廚分享／餐桌禮儀

GO TOKYO Gourmet是東京都政府，於2025年12月18日全新推出的官方美食指南網站。與一般的餐廳訂位網例如Tabelog或Hot Pepper不同，它是一個訂位平台，不具備直接訂位系統。網站提供多篇有關東京美食的文章、名廚分享影片、日本餐桌禮儀貼士等，它會整理出推薦的餐廳或訂位平台連結，將你引導至TableCheck、Tabelog、GuruNavi 或各餐廳的官方預約頁面進行訂位。

GO TOKYO Gourmet是東京都政府，於2025年12月18日全新推出的官方美食指南網站。（GO TOKYO Gourmet官網截圖）

日本GO TOKYO Gourmet使用指南：

1.前往官網，選擇語言設置（日文或英文）

2.首頁或選單中會有一系列的Hashtag供你點選，然後閱讀文章

3.如果不想閱讀文章、想趕快訂位，可直接找尋網站導覽列中的 「Links to reservation sites」（預約網站連結） 頁面，可以根據一般訂位／素食／清真3大需求點擊

4.當你在介紹頁面看到心儀的餐廳，點擊「Reservation」或「Website」按鈕後，會跳出GO TOKYO Gourmet，進入該餐廳合作的訂位系統

日本餐廳訂位｜【3】Tabelog——涵蓋全日本／4種語言／日本人首選

Tabelog是日本最大的美食評論網站，涵蓋全日本所有地區，不僅是東京、大阪、京都等大城市，就算是北海道的偏鄉、沖繩的小島，或是四國的深山溫泉區，只要有餐廳營業，Tabelog上幾乎都能找到資料！其評分系統以極度嚴格和具公信力著稱。網站推出了多個語言的介面，包括中文、英文、韓文版，加上原來的日文版，一共支援4種語言。網站亦是日本人找餐廳的首選工具，除了提供詳細餐廳信息，例如菜單、價格範圍、位置和營業時間之外。亦可透過app預訂餐廳，不過食べログ Tabelog目前只能在日本App Store下載，如果沒有日本Apple ID的用家，使用網頁版會更方便。

日本Tabelog預約教學：

1.登入Tabelog及選擇地區

2.選擇餐廳

3.選擇日期及時間、人數

4.輸入個人資料後即完成預約

日本餐廳訂位｜【4】Gurunavi ぐるなび

如果不會日文但又想輕鬆搜尋餐廳的話，可以選擇Gurunavi ぐるなび。Gurunavi ぐるなび同樣是日本流行的美食App，全日本47個都道府縣的餐廳資訊皆有收錄在內。該網站不同於食べログ Tabelog的是，Gurunavi ぐるなび可以選擇中文介面，更可以使用普通話或英語的代理預約餐廳，方便遊客使用。

如果不會日文但又想輕鬆搜尋餐廳的話，可以選擇Gurunavi ぐるなび。（網上圖片）

日本Gurunavi ぐるなび預約教學：

1.前往官網

2.在首頁輸入地區、菜式、餐廳名稱搜尋心儀食肆

3.選定餐廳，並按「立即訂位」

4.選擇人數、日期、時間、方案（如有），並填寫個人資料，即完成預約

（全文完）