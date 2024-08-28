TableCheck日本餐廳訂座App推FastPass　免排隊入人氣店｜附教學

日本餐廳訂位｜港人經常返「鄉下」但總有個困擾，就是等位入座！但現在不用再等了，日本公司TableCheck早前推出FastPass計劃，遊客只需付訂位費（21港元起）就能節省排隊的時間，直入人氣的食店享用美食，把排隊時間花在其他行程上，更加划算！即睇內文！附預約教學。



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日本TableCheck｜網站設多國語言 / 輕鬆訂座 / 無語言障礙

TableCheck有多國語言的選擇，清楚地了解店舖通知例如是營業時間、餐單、禁止吸煙等，不用擔心選錯地區、餐廳、菜式！

日本TableCheck｜涵蓋8個日本地區 / 餐廳種類多

TableCheck引入300間食店，涵蓋東京、京都、大阪、橫濱、福岡、北海道、沖繩和名古屋8個地區。

當中不乏日本人氣拉麵店，例如有福岡博多最有名的Kota Kai、史上第一間獲得米其林星級的Japanese Soba Noodles，還有更多不同國家的菜式，包括中華料理、歐洲菜、四川菜、串燒、居酒屋、刺身、韓燒、懷石料理、鐵板燒、喫茶店等等！

日本TableCheck｜預約時段廣泛 / 1000日元餐廳

TableCheck非常方便大家，最早預約時間為清晨六時半，歎個早餐就可以岀發走行程；而最晚的預約時間是深夜一點，走完一整天行程去吃宵夜也有選擇！餐廳最低價錢有1,000日元（約54港元）價位。

TableCheck預約教學：

1. 先進入TableCheck網站/ App註冊帳號

TableCheck註冊頁面（官網截圖）

2. 註冊後返回網站按「食客餐桌檢查」搜尋餐廳

TableCheck主頁（官網截圖）

3. 選擇自己地區位置的餐廳

搜索地區餐廳（官網截圖）

4. 搜尋心水價位、距離、時段、菜式的餐廳

搜尋餐廳的頁面（官網截圖）

5. 選好餐廳後會顯示該餐廳的詳細規條，例如是禁止吸煙；以及輸入用餐人數、日期和時間

選好餐廳後的頁面（官網截圖）

6. 選擇及輸入當天想吃的套餐和數量

（官網截圖）

7. 輸入個人資料

輸入個人資料頁面（官網載圖）

8. 進入確認畫面，除了顯示個人資料和所選菜式外，還有取消政策，一般都需要付最少20%的取消費用，所以在訂座前要留意清楚所選的餐廳、日期、時間和個人資料，以免支付不必要的費用！

確認頁面（官網載圖）

TableCheck網站連結

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