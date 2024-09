酒店失物｜10大古怪失物！蜥蜴／車胎／電飯煲／最貴五千萬名錶！

酒店失物|全球酒店10大古怪失物|大家有沒有試過在酒店遺漏個人物品呢?手機、銀包唔少人都可能試過,但Hotels.com近日公佈年度「酒店客房分析報告」,分享來自逾400間來自全球各地的酒店趣聞,就發現有人遺漏蜥蜴、車胎、電飯煲等。報告還提及住客要求的房間服務亦同樣趣怪,例如要酒店提供2公斤香蕉、用Evian礦泉水注滿的浴缸,相反為了交還失物,更有酒店員工為了物歸原主狂追4小時!



Hotels.com「酒店客房分析報告」顯示,旅客最常遺漏的物品有骯髒衣物、充電器、化妝品及洗漱用品,而今年調查整理出來的失物清單,實在令人大吃一驚。有寵物、家電等等,確實令人意想不到!

全球酒店10大古怪失物名單

【1】一隻價值港幣$4,920萬的名錶

【2】一個Hermes Birkin手袋

【3】一隻活雞

【4】一條寵物蜥蜴

【5】一對完整的腿部石膏

【6】一副假牙

【7】電飯煲

【8】車胎

【9】攪拌機

【10】建築用的喉管

酒店物歸原主 長途跋涉4小時

除了以上10件古怪失物,報告更指岀酒店應對健忘的旅客的方法,其措施相當貼心又偉大呀!例如有「肥皂禮賓服務」,旅客入住時無需自備亦可使用洗漱用品,亦可享用酒店的「Forgot it? We've got it 漏帶不擔心」計劃,隨意借用太陽眼鏡和手袋。

另外,有酒店安裝「Whatever/Whenever 隨時隨心」按扭,可隨時提出任何要求!而且也有房內美容服務,享用私隱度高的面部護膚療程,甚至有酒店員工開車160公里歸還護照給旅客,還有員工曾長途跋涉4小時歸還被遺漏的行李箱,令旅客瞳孔震驚!

全球酒店7大最搞怪客服要求

今時今日,客房服務又豈止「送份公司三文治上房」呢!Hotels.com連續兩年揭露最搞怪的客房服務和要求,例如讓旅客於純淨的清水之中浸浴,但最令人一頭霧水的是酒店職員需按指示與客人「High-five」擊掌,證明有仔細閱讀客人提出的要求。

住客古怪要求:

【1】用Evian礦泉水注滿浴缸

【2】為寵物度身設計零致敏源的餐單,如無麩質、無乳製品

【3】送上即製魚子醬熱狗

【4】送上新鮮山羊奶

【5】送上2公斤重的香蕉

【6】將多士烘燶

【7】職員需與客人「High-five」擊掌,證明有仔細閱讀客人提出的要求

Hotels.com還窺探了不為人知的酒店特殊福利,除了客房升級機會、SPA水療禮券、免費早餐和餐飲贈品,還有有愈400年歷史的日式庭園、房內結他禮賓服務、寵物美容服務、博物館私人導賞遊、品酒體驗、免費瑜伽課程、直升機服務甚至入住Hotels.com VIP Access住宿等。

