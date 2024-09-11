酒店失物｜10大古怪失物！蜥蜴／車胎／電飯煲／最貴五千萬名錶！

酒店失物｜全球酒店10大古怪失物｜大家有沒有試過在酒店遺漏個人物品呢？手機、銀包唔少人都可能試過，但Hotels.com近日公佈年度「酒店客房分析報告」，分享來自逾400間來自全球各地的酒店趣聞，就發現有人遺漏蜥蜴、車胎、電飯煲等。報告還提及住客要求的房間服務亦同樣趣怪，例如要酒店提供2公斤香蕉、用Evian礦泉水注滿的浴缸，相反為了交還失物，更有酒店員工為了物歸原主狂追４小時！



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Hotels.com「酒店客房分析報告」顯示，旅客最常遺漏的物品有骯髒衣物、充電器、化妝品及洗漱用品，而今年調查整理出來的失物清單，實在令人大吃一驚。有寵物、家電等等，確實令人意想不到！

全球酒店10大古怪失物名單

【1】一隻價值港幣$4,920萬的名錶

【2】一個Hermes Birkin手袋

【3】一隻活雞

【4】一條寵物蜥蜴

【5】一對完整的腿部石膏

【6】一副假牙

【7】電飯煲

【8】車胎

【9】攪拌機

【10】建築用的喉管

酒店物歸原主 長途跋涉4小時

除了以上10件古怪失物，報告更指岀酒店應對健忘的旅客的方法，其措施相當貼心又偉大呀！例如有「肥皂禮賓服務」，旅客入住時無需自備亦可使用洗漱用品，亦可享用酒店的「Forgot it? We've got it 漏帶不擔心」計劃，隨意借用太陽眼鏡和手袋。

另外，有酒店安裝「Whatever/Whenever 隨時隨心」按扭，可隨時提出任何要求！而且也有房內美容服務，享用私隱度高的面部護膚療程，甚至有酒店員工開車160公里歸還護照給旅客，還有員工曾長途跋涉4小時歸還被遺漏的行李箱，令旅客瞳孔震驚！

全球酒店7大最搞怪客服要求

今時今日，客房服務又豈止「送份公司三文治上房」呢！Hotels.com連續兩年揭露最搞怪的客房服務和要求，例如讓旅客於純淨的清水之中浸浴，但最令人一頭霧水的是酒店職員需按指示與客人「High-five」擊掌，證明有仔細閱讀客人提出的要求。

住客古怪要求：

【1】用Evian礦泉水注滿浴缸

【2】為寵物度身設計零致敏源的餐單，如無麩質、無乳製品

【3】送上即製魚子醬熱狗

【4】送上新鮮山羊奶

【5】送上2公斤重的香蕉

【6】將多士烘燶

【7】職員需與客人「High-five」擊掌，證明有仔細閱讀客人提出的要求

Hotels.com還窺探了不為人知的酒店特殊福利，除了客房升級機會、SPA水療禮券、免費早餐和餐飲贈品，還有有愈400年歷史的日式庭園、房內結他禮賓服務、寵物美容服務、博物館私人導賞遊、品酒體驗、免費瑜伽課程、直升機服務甚至入住Hotels.com VIP Access住宿等。

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