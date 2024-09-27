深圳會展中心站2大新場推介！北村韓食歎烤活鰻　柏林眼鏡送鏡框

會展中心站｜深圳好去處｜北上攻略｜會展中心站一帶是港人熱門蒲點，《香港01》好食玩飛記者Remi和Ellen直擊附近兩個新場，包括號稱是全國面積最大、扭蛋機最多的扭蛋城，大熱卡通角色Chiikawa扭蛋一個只是¥25起！記者又品嘗了深圳排隊名店北村韓食在國貿站的超正活鰻燒烤！今集又有眼鏡優惠介紹，東門眼鏡城的柏林眼鏡店，進店就免費贈送眼鏡框👉想知優惠詳情記得睇片！

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北村韓食 —— 必食烤活鰻魚、爆膏醬油蟹

北村韓食連續兩年登上大眾點評必吃榜是深圳排隊名店，最近在國貿站附近開了第5間分店！這間店招牌菜活鰻魚，即叫即宰！記者下單後店員將鰻魚從店門的水缸撈出，鰻魚大力扭動，非常生猛！店員幫手起爐烤鰻魚，選可鰻魚醬口味或海鹽香烤！鰻魚肉很肥很厚實，用紫菜包裹一起入口更有滋味！其他推薦菜式還有醬油蟹、朝鮮冷麵、幻切牛舌、澳洲特級牛肋排、大扇貝、鰻魚熔岩雞蛋糕、金槍魚蟹籽拌飯，來深圳搵美食的朋友不能錯過！👉即睇北村韓食美食

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北村韓食‧活烤鰻魚（國貿店）

地址：羅湖區南湖街道人民南路3009號

交通：羅湖口岸過關，搭地鐵1號線到國貿站，E出口出往後行，到十字路口左轉過馬路，直走3分鐘即到



東門眼鏡城柏林眼鏡店 —— 免消費送眼鏡框

位於東門眼鏡城的柏林眼鏡店推出港人優惠，免消費送鏡框！老闆說只要你走進來，就可以免費拿走一副眼鏡框！大家如在柏林眼鏡配鏡片，國產1.56近視鏡片折後價錢只須兩位數！高質進口鏡片3折起，日本進口HOYA鏡片折後價約為¥270，長者配HOYA漸進鏡也只需¥570！各位讀者記得去東門眼鏡城的柏林眼鏡店攞免費眼鏡框著數！👉睇片了解優惠詳情

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柏林眼鏡

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界2樓東門眼鏡城2055號店

WechatID：BerlinOptical2055

電話：13480758909

交通：羅湖口岸過關，搭地鐵1號線兩個站到老街站，D出口進入1234商場，出商場後往麥當勞招牌方向走，右手邊見東門眼鏡城招牌及電梯，上2樓找2055號舖



會展中心站必去新場【1】新開扭蛋場 大熱Chiikawa扭蛋一個¥25起

大中華HUA廣場的地下BitCity次元小鎮，9月8日新開扭扭城。商場官方稱，這是全國面積最大、扭蛋機最多的扭蛋場。記者來到現場，目測有約1000台扭蛋機，還有幾款大熱Chiikawa扭蛋機！價錢方面，每次扭蛋約¥25至¥35，可用微信港幣銀包或大陸支付寶掃碼付款。Remi和Ellen還在片中介紹了BitCity次元小鎮其他必逛好店、像素風打卡位、有100隻哈士奇的狗Cafe等！👉想知詳情記得睇片

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BitCity次元小鎮扭扭城

交通：福田口岸過關，搭地鐵4號線兩個站到國貿站，A出口直達



會展中心站必去新場【2】領展中心城「食加空間Foodie+」 多間食肆選擇

大家去到會展中心站搵餐廳，可以留意領展中心城7月新開的地下美食街「食加空間」，多間食肆齊聚一堂，包括順德公廣東豬肚雞、漁舶匯、客家圍等。廣場中間位置還有茶飲、小吃、雪糕和乾貨等任君選擇！除了食店，Remi推薦大家來逛同層的愈欣書店，木色超大落地書櫃，讓這裡成為網紅書店，值得一逛！👉想睇有咩食店立即睇片

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領展中心城「食加空間Foodie+」

交通：福田口岸過關，搭地鐵4號線兩個站到國貿站，B出口不要上樓梯，穿過連城新天地，進入領展中心城往下一層



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