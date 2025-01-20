白川鄉2025直擊｜4大避雷位　做漏一步錯過靚景　無帶乾糧易出事

白川鄉點燈一日遊｜每年冬天，媲美北海道的白川鄉都吸引大批遊客，每一間屬於世界遺產的小木屋覆蓋在雪地中，配上閃耀燈光，畫面溫馨又浪漫呀！每年1月至2月期間白川鄉會有點燈節，2025年的點燈節會舉行4天，而《香港01》好食玩飛記者參與了點燈節首回（1月13日），整合了4大避雷貼士，其中做漏一步錯過靚景。此外，今年只有留宿和參加指定巴士公司承辦的觀光團2種方法到達荻町城迹展望台，即看下文！



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白川鄉合掌村—世界文化遺產

白川鄉於1976年被選為重要的傳統建築保護區。（白川鄉觀光協會）

白川鄉合掌村的美麗自然風光和人文景觀被譽為日本歷史風景。之所以名為合掌村是因為屋頂的建築設計，三角形的屋頂就像雙手合十的形狀一樣。於1976年，白川鄉被選為重要的傳統建築保護區。 近年來，白川鄉被註冊為世界遺產，令知名度不斷提高。

白川鄉點燈節每年只在冬季期間進行，冰雪覆蓋的景色，加上燈飾特別夢幻和浪漫！在2月，降雪量更可達到170厘米或更多，媲美北海道的銀裝世界！因此，如果想看浪漫雪地，其實可以先到相對廉價的名古屋，然後再到達白川鄉。

白川鄉點燈節2025

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2025年白川鄉點燈節共有四回！（KOBO CO., LTD.）

合掌村已公布2025點燈日期，今年點燈總共分4回，分別在白川村荻町區於1月13、19、26日和2月2日的晚上5時半至7時半舉行。與往年一樣，今年的點燈活動實施「完全預約制」，因此所有活動都需要提前預約，當天不會出售入場券。

截至今天（1月20日），2025年的白川鄉點燈節還剩2回，記者在首回（1月13日）已到訪、觀賞過美麗雪白的景色，亮燈的雪地更壯觀，記者認為一生人要去一次！此外當地氣溫接近0度，需穿上足夠禦寒衣服，例如冷帽、頸巾、耳罩、保暖綿褲、毛毛雪鞋等！記者參加這次旅行社觀光團的旅程尚算順利，不過就沒有足夠時間上荻町城迹展望台，有點可惜！記者親身體驗後，整理岀4大避雷位，希望讀者下次去不會犯同樣的錯誤。

白川鄉點燈節避雷注意｜【1】不要太晚岀發

荻町城迹展望台範圍於點燈節期間的下午4時10分關閉，記者於當日在合掌村逛店、在雪地打卡也用了不少時間，最後還沒走到展望台已關閉，所以大家要預早岀發！根據目測，合掌村商店會營業至晚上7時左右，千萬不要急著逛店而錯過展望台！加上，日本的冬季在下午5時開始天黑，想拍下白天靚景的話，真的不要太晚到達！

大家不要太晚到達荻町城迹展望台！下午4時10分會禁止進入！（古嘉瑋 攝）

白川鄉點燈節避雷注意｜【2】勿亂踩雪

雖然一片雪地很美，看上來軟綿綿，使人有意過去踩下、瞓下，但要注意，尤其是在晚上，光線不足的情況下，看不清雪下其實是河流，所以千萬別胡亂踩雪，走行人路還是最安全！

白川鄉點燈節避雷注意｜【3】勿忘記穿雪鞋

雖然白川鄉不一定每天也會落雪，但踏上雪地便要穿雪鞋，記者目擊不少遊客穿行山鞋或波鞋滑倒，大家別輕視雪鞋的重要性！

白川鄉點燈節避雷注意｜【4】勿完全不帶乾糧

白川鄉合掌村內有數間餐廳、小食店，但要注意的是，有不少旅行社觀光團包含合掌村餐飲，換言之會有餐廳需客人等位或滿座的情況，所以記者建議自駕親臨的大家應自備少許乾糧。

白川鄉點燈入場方法

每一位合資格入場人士將獲得入場券和頸套。（加越能バス株式會社）

入場點燈節有5個方法，每一位合資格入場人士將獲得入場券和頸套，在步行過程中需把頸套佩戴在胸前，以便工作人員清楚識別入場者身分。不過，如果想近距離觀賞合掌屋古民家，則要到荻町城迹展望台！但只接受以下首2種方法前往。

白川鄉點燈入場方法【1】抽籤在村內留宿（已結束）

白川鄉點燈入場方法【2】參加指定巴士公司承辦觀光團

白川鄉觀光協會與4間巴士公司合作舉辦附觀景台入場券的觀光團，包括濃飛巴士、加越能巴士、富士地鐵巴士和北鐵巴士。附觀景台門票的價錢低至13,000日元（約688港元），10月4日香港時間下午1時開售首天點燈節的觀光團入場券。

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白川鄉點燈入場方法【3】自駕並預訂村內停車位

若不需要觀景台入場券， 亦可自駕到村！不過需提前於網上預約指定的停泊車位方可入村，活動以先到先得方式進行。留意指定停車位只接受一般小型客車進入，最多乘載10人，每輛車的收費為5,000日元至9,000日元（約264至476港幣）。

白川鄉點燈入場方法【4】乘的士並預訂村內停車位

乘的士跟自駕的預約方式一樣！（白川鄉觀光協會）

此入場方法跟自駕的預約方式一樣，停泊在指定停車位，大家需要先預約停車位，再安排計程車，最多可乘載10人，的士司機亦計算在內。注意如果不在指定停車場下車，則無法取得入場券！

白川鄉點燈入場方法【5】參加旅行社觀光團

多間旅行社推出一天或數天的白川鄉點燈旅行團，大家可直接聯繫旅行社以查詢預約方法。記者也選用了這個方式參與點燈節，非常方便！

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白川鄉點燈白天進村安排

如果想欣賞白天的雪景會更加方便，不用預約即可入場！不過要注意點燈節當日有時間和交通限制，入場的車輛禁止駛入荻町城迹展望台範圍，而且需於下午5時前離開村落。只有步行的方式和巴士才可進入展望台範圍，不過步行到展望台的路線會於當天下午4時10分關閉，巴士同時亦要返回村落。

前往白川鄉交通方法

前往白川鄉交通方法【1】自駕

自駕｜1. 東京->岡谷->松本->白川鄉前站->白川鄉

在東京沿中央高速公路駛至岡谷（約2小時20分鐘），再往長野高速公路方向駛至松本（約40分鐘），然後往國道158號線至東海北陸高速公路往白川鄉前站（約2小時10分鐘），最後經國道156號線，穿過村營細流公園停車場「邂逅橋」便抵達白川鄉停車場出入口。全程約5小時15分鐘，在白川鄉內停泊的價錢為200日元至3000日元（約11至159港元）不等。

自駕｜2. 大阪->一宮->莊川->白川鄉

在大阪沿名神高速道路前往一宮（約2小時），到達一宮後沿東海北陸自動車道駛往莊川（約1小時20分鐘），再從莊川沿國道158號線至國道156號線行駛，穿過村營細流公園停車場「邂逅橋」便抵達白川鄉停車場出入口（約45分鐘）。全程約4小時，在白川鄉內停泊的價錢為200日元至3000日元（約11至159港元）不等。

自駕｜3. 名古屋->莊川->白川鄉

在名古屋沿東海北陸高速公路駛至莊川（約1小時30分鐘），在莊川沿國道158號線至國道156號線行駛，穿過村營細流公園停車場「邂逅橋」便抵達白川鄉停車場出入口（約45分鐘）。全程2小時15分鐘，在白川鄉內停泊的價錢為200日元至3000日元（約11至159港元）不等。

自駕｜4. 金澤->白川鄉前站->白川鄉

在金澤沿北陸高速公路駛往白川鄉前站（1小時5分鐘），從白川鄉前站沿國道156號線駛至村營細流公園停車場（約5分鐘）。全程1小時10分鐘，在白川鄉內停泊的價錢為200日元至3000日元（約11至159港元）不等。

白川鄉交通方法【2】火車或高速巴士

火車或高速巴士｜1. 從東京岀發

在東京站乘坐北陸新幹線到富山站（約2小時15分鐘），從富山站轉乘高速巴士至白川鄉巴士總站（1小時20分鐘），下車後步行1分鐘即達白川鄉。全程約4小時。

火車或高速巴士｜2. 從大阪岀發

在大阪站乘坐JR特快列車雷鳥號至金澤站（約2小時40分鐘），從金澤站轉乘高速巴士至白川鄉巴士總站（約1小時20分鐘），下車後步行1分鐘即達白川鄉。全程約4小時15分鐘。

火車或高速巴士｜3. 從名古屋岀發

在名古屋站乘坐JR特快列車白色風景一飛驒號（大阪·富山方向前來）至高山站（約2小時20分鐘），從高山站轉乘高速巴士至白川鄉巴士總站（約50分鐘），下車後步行1分鐘即達白川鄉。全程約3小時25分鐘。

火車或高速巴士｜4. 從名古屋岀發

在名古屋站步行5分鐘至名鐵巴士，從名鐵巴士乘坐高速巴士直達白川鄉巴士總站（約2小時30分鐘），下車後步行1分鐘即達白川鄉。全程約2小時50分鐘。

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火車或高速巴士｜5. 從金澤岀發

在金澤站乘坐高速巴士前往白川鄉巴士總站（約1小時20分鐘），下車後步行1分鐘即達白川鄉。全程約1小時30分鐘。

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