銀山懶人包2025｜周邊景點／餐廳／溫泉／滑雪場／酒店住宿推介

銀山旅遊｜冬季想去日本睇雪景，除了會想起北海道、白川鄉之外，其實銀山也是睇雪的好地方！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了銀山必去的景點、餐廳、温泉等等，記者最推介銀山的免費足浴，可一邊浸腳一邊觀賞銀山景色，非常寫意！足浴後還可以吃以銀山溫泉冷水製作的蕎麥麵，想知詳情即看下文啦！



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銀山溫泉位於山形縣鄉間的銀礦舊址上，所以有「銀山」之稱。（日本國家旅遊局官網）

銀山溫泉之所以有銀山之稱，是因為位於山形縣鄉間的銀礦舊址上。溫泉是日本人最普遍的休閒養生方式，很多溫泉都位於古老小鎮，而銀山本身就擁有大量温泉浴池，每年吸引不少人在冬季前往。

銀山溫泉的建築風格優美古樸，仍保持原始狀態的鄉間，一年四季都有不同的美景。但冬季時候更別有一番獨特景色，屋頂被雪覆蓋，只剩下煤氣燈的柔光，非常浪漫！更重要的是銀山温泉是日本動漫電影《千與千尋》的取景地，是個值得來朝聖的地方！

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銀山景點【1】宮城藏王狐狸村——體驗抱狐狸 / 100隻狐狸

宮城藏王狐狸村是一個狐狸棲息森林，超過100隻狐狸在放養區的石塊和草地邊自由走動；或在小木屋和木平台等地方聚在一起睡覺。除了可以觀看他們的生活模樣，還可在村內購買狐狸的糧食投餵他們和抱狐狸體驗，每天只有2段時間進行旅客抱狐狸的環節，分別是早上11時和下午2時。但要注意！看起來溫馴可愛的狐狸始終是半野生動物，所以應遵守講解員的指示，以免受傷。

宮城藏王狐狸村

地址：〒989-0733 宮城県白石市福岡八宮字川原子11-3

交通：從仙台市乘坐JR列車至白石站（45 分鐘），然後轉乘的士或接駁巴士直達狐狸村

營業時間：09:00 - 16:30（逢星期三休息）

門票費用：成人1500日元



銀山景點【2】宮城藏王樹冰——滑雪 / 海拔1600公尺 / 天然温泉

樹冰又稱「冰怪」、「雪怪」，因為藏王樹冰擁有海拔約1600公尺，高海拔的地理位置加上冬季的溫度處於冰點以下，當空氣中的水滴凝結在樹木上，便容易創造岀奇異怪狀的冰村，除了可以靜觀一片雪景，還有藏王溫泉滑雪場、天然温泉、纜車等設施。

宮城藏王樹冰

地址：山形県山形市蔵王温泉土合709-1

交通：從「藏王溫泉巴士總站」步行約7分鐘



銀山景點【3】延澤銀山遺跡——免費觀賞歷史遺址 / 銀礦場 / 銀坑洞

位於尾花澤市的延澤銀山是江戶時代最具代表性的銀礦之一，距離銀山溫泉街約15分鐘路程。在1689年發生過一場大崩塌，因而被荒廢。現今已成為國家指定的歷史遺址，免費入場！在幽深地底中的銀坑洞有一座行人天橋，可穿過黑暗的岩石表面，場內亦會配備照明工具。

延澤銀山遺跡

地址：山形県尾花沢市銀山新畑



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銀山景點【4】白銀瀑布——22米高瀑布 / 關井橋

銀山温泉的盡頭是個白銀公園，公園入囗處有個22米高的白銀瀑布，氣勢恢宏！瀑布口有一座紅色的關井橋（SEKOTOI橋），感受涼爽微風的好位置。而對岸的觀景台也可以感受瀑布水花的舒暢！

白銀瀑布

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑



銀山餐廳【1】伊豆之華——蕎麥麵 / 蕎麥雪糕 / 140年歷史

位於銀山溫泉入口處的町內餐廳伊豆之華建於1952年（昭和27年），採用柏木等奢華材料建成，店內還會播著爵士樂，讓進來的食客都吃得放鬆身心。蕎麥菜式是餐廳的主打，有以銀山溫泉冷水製作的炸茄子蕎麥麵（1320日元，約70港元）和蕎麥雪糕等等，如想品嚐清酒菜單則需提前預約。

伊豆之華

地址：山形県尾花沢市大字銀山新畑440

營業時間：11:00 - 19:00（逢星期三休息）



銀山餐廳【2】野川豆腐屋——160日圓手工豆腐花 / 炸豆腐

野川豆腐屋主要販賣可外帶享用的白豆腐、炸豆腐，賣相普通的背後其實蘊含著一份温暖，每一件豆腐都是經店主自己手工製造，濃郁的豆香讓人回味無窮，非常暖胃！價錢為160日圓（約8港元），不過數量有限、售完即止，早點過來吃件豆腐才去浸温泉吧！

野川豆腐屋

地址：山形県尾花沢市銀山新畑427

營業時間：07:30 - 15:00（逢星期一休息）



銀山手信【1】伊豆木偶工房（伊豆こけし工房本店）——銀山特色手信 / 木芥子娃娃

這個黑色短髮加上一對大眼睛就是銀山木芥子娃娃的標誌性特徵，從日本大正時代已存在至今！在日劇《阿信》入面，阿信的媽媽送給女兒的木偶就是銀山木芥子娃娃！伊豆木偶工房仍保留著傳統技術、持續製造不同款式和大小的小芥子木偶，製作伊豆木偶的價錢題540日元（約29港元），而繪畫小芥子的價錢則是1080日元（約57港元）。

黑色短髮加上一對大眼睛就是銀山木芥子娃娃的標誌性特徵！（圖片來減：山形県ふるさと工芸品）

伊豆木偶工房

地址：山形県尾花沢市銀山温泉

營業時間：8:30 - 17:30



銀山温泉【1】「古勢起屋」日歸溫泉——不住宿、純泡湯 / 2個浴池

如果想「不住宿、純泡湯」，其實可以到以日歸温泉形式營運的古勢起屋，內湯有2個浴池，懷舊之中帶點現代感，有彩繪玻璃的設計，令內湯更有古早味。銀山的泉水有多種功效，有治療神經痛、風濕病、婦女病等的效果。

古勢起屋

地址：山形県尾花沢市銀山温泉417

營業時間：11:30 - 13:30（逢星期六日及國定假日休息）

價錢：成人1000日圓 / 兒童700日圓



銀山温泉【2】和樂足湯——免費足浴 / 天氣泉水

位於温泉街入口處銀山川旁的和樂足湯是使用天氣温泉水，不需付費！自由坐下來個足浴欣賞銀山景色，挺寫意！不過留意如果人流多，便不應逗留太久了。

和樂足湯

地址：山形県尾花沢市銀山新畑地内

營業時間：6:00 - 22:00



銀山温泉【3】能登屋——千與千尋取景地 / 露天温泉 / 包場的洞窟溫泉

木造旅館能登屋是銀山最熱門的温泉旅館，日本動漫電影《千與千尋》或是日劇《阿信》也在這裡取景，所以吸引大批觀光旅客前來打卡和入住，無疑是一房難求！湯屋外的紅色小橋是標誌性建築，而湯屋內有15間客房，有露天温泉、大浴場和包場的洞窟溫泉。

能登屋

地址：山形県尾花澤市銀山新髮田446

入住時間：14:00或之後

退房時間：10:30前



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銀山是個較偏遠的古鎮，距離鐵路站或機場也頗遠，所以到銀山旅遊建議至少留宿一晚或以上，以免行程太趕！即睇以下銀山温泉酒店的推介啦！

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