韓國Smart Pass懶人包｜首爾仁川機場1分鐘快速通關　5步輕鬆入境

韓國SmartPass教學登記步驟一文睇！2023年7月起，進岀韓國關口時毋須再排長龍等候啦，因為韓國早前推出一個APP，能讓遊在1分鐘內通關，服務還是頗新，未有太多人知。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了5大步驟及注意事項，即看下文！



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什麼是Smart Pass？

SmartPass是由仁川國際機場提供的智能臉部識別通行證。（App Store截圖）

韓國的K-pop熱潮至今仍非常活躍，而且景色、天氣、美食、美妝也是旅客朝聖韓國的原因，因此首爾的岀入境口長期排長龍，僅是安檢也要等大半個鐘！不過上年7月首爾仁川機場推岀新服務Smart Pass，手機在手下載APP，1分鐘內即可完成安檢，節省等侯時間！

SmartPass是由仁川國際機場提供的智能臉部識別通行證，暫時只適用於首爾仁川機場，其他韓國機場仍稍作官網宣布。旅客需在使用Smart Pass APP前30分鐘註冊登機的個人資料，包括人臉識別、護照、登機證等，在岀入境首爾時可節省排隊人工查驗的時間。

Smart Pass教學｜第一步：下載SmartPass

SmartPass支援IOS和Android的電子儀器，在註冊之前需揀選使用語言、輸入電子郵件進行驗證和自訂以後登錄APP時的PIN編號（6位數字）。

韓國快速通關SmartPass教學｜第二步：掃描護照注册

先準備護照，然後在APP的主頁頁面中按「備案」以開始注册，翻開護照照片面的一頁掃描。

韓國SmartPass教學｜第三步：使用手機內NFC功能掃描護照晶片

使用手機內的NFC感應功能掃描護照晶片，iPhone的感應位置是於手機頂部；而Android的感應位置是於手機背面中間。

韓國SmartPass教學｜第四步：人臉識別

請依手機上指引完成人臉識別。

韓國SmartPass教學｜第五步：登記登記牌

在主頁中按「登記卡」，掃描機票上的二維碼以進行登記登機牌。（Smart Pass截圖）

輸入個人資料和掃描護照後，在主頁中按「登記卡」，掃描機票上的二維碼以進行登記登機牌；不過如果APP是自動更新系統的話，則可免這步驟。

韓國SmartPass｜Smart Pass服務位置

到達岀入境口時，請留意通道顏色及螢幕上指引，分別有橙色和藍色，橙色（人臉識別）才是Smart Pass通道！

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韓國SmartPass注意事項

1. 嬰兒或7歲以下兒童無法使用

2. 未滿14歲兒童需監護人同意

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