東京六本木懶人包｜聖誕燈飾/ 美食／美術館／新商場麻布台Hills

東京六本木懶人包｜聖誕將至，計劃去東京過聖誕的大家豈不會到六本木這個節日必到蒲點呢！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了多個景點和餐廳，望住景、食住大餐過聖誕！本文將提供聖誕靚靚景點，有亮燈儀式、市集、美食等攻略！計劃去東京過聖誕前，不妨看看下文攻略！



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東京六本木懶人包｜【1】Roppongi Hills Christmas 2024

11月7日至12月25日期間，六本木欅坂街會進行亮燈儀式，整條街上的樹木掛滿80萬個LED燈，閃閃發光！從街頭走到街道盡頭更可遠觀東京鐵塔，非常浪漫！每天黃昏5時便開始亮燈至晚上11時。

於11月7日至12月25日期間，六本木欅坂街會進行亮燈儀式。（小紅書@晚安HoHo）

Roppongi Hills Christmas 2024

地址：六本木欅坂街

交通：地鐵日比谷線或大江户線六本木站步行約491米

活動日期：2024年11月7日至12月25日

活動時間：17:00 - 23:00



東京六本木懶人包｜【2】六本木新城聖誕市集

觀賞完燈飾還可以到附近市集行逛，六本木新城聖誕市集是參考德國斯圖加特市的傳統聖誕市場，所以攤擋除了販賣飾品外，還有德國香腸、燉菜、果子麵包等等。不過要注意，若人流過多會有岀入管制，與此同時亦要提高警覺以防扒手。

六本木新城聖誕市集

地址：六本木大屋根プラザ

交通：地鐵日比谷線或大江户線六本木站步行約491米

活動日期：11月23日至12月25日

活動時間：11:00 - 21:00



東京六本木懶人包｜【3】Tokyo City View展望台

Tokyo City View展望台聳立於六本木Hills的森大廈52樓，可360度遠眺東京城市景色，無論是白天或是黑夜中的景色都非常令人驚艷，如果在日落前一個小時到達展望台，便可以看到天色轉變下的城景！

如果天氣理想，也可以以500日元加購到頂樓停機坪的門票，享受更高處、更加寬敞的東京全景。

Tokyo City View展望台

地址：東京都港區六本木6-10-1 52F

交通：日比谷線六本木站1C出口直通／大江戶線六本木站3號出口步行約4分鐘

開放時間：10:00 - 22:00（最後入場時間為21:30）

展望台門票：成人1800日元起 / 高中或大學生1300日元起 / 兒童700日元起 / 65歲以上長者1500日元起



東京六本木懶人包｜【4】毛利庭園

位於朝日電視台和六本木Hills之間的毛利庭園是個源於江戶時代的都市綠洲，非常適合親子家庭前來放鬆遊玩。庭園內有池塘、小徑、瀑布等。四季交替時，有櫻花、銀杏、紅葉等不同景色。除了可跟大自然打卡外，還有一個打卡位！就是池畔旁的黃金愛心雕像，是法國藝術家Jean-Michel Othoniel的名作，晚上點燈下的庭園非常美麗！

毛利庭園是個源於江戶時代的都市綠洲，有池塘、小徑、瀑布。（小紅書@SHIN小森角度）

毛利庭園

地址：東京都港区六本木6丁目

交通：日比谷線「六本木」站1C出口直通／大江戶線「六本木」站3號出口步行約4分鐘

開放時間：7:00 - 23:00

費用：免費



東京六本木懶人包｜【5】東京中城八重洲

睇完燈飾，當然是去附近吃晚餐啦！上年才開幕的東京中城八重洲是擁有45層高的複合式大樓，商城內分為Galleria和Plaza兩個區域，有21_21 DESIGN SIGHT美術館、麗思卡爾頓酒店、食肆、商店等等，可以購買又可以用膳。食店例如有使用爐灶和柴火的新型餐廳「爐端紅焰」、居酒屋「MEKIKINOGINJI」等等。

東京中城八重洲

地址：東京都中央区八重洲2-2-1

交通：東京Metro東京站往地下通路走直達 / 東京Metro銀座線京橋站步行約3分鐘

營業時間：09:00 - 23:00



東京六本木懶人包｜【6】國立新美術館

國立新美術館是日本最大規模的美術館，擁有5萬平方公尺的展覽空間，是日本建築師黒川紀章最後的代表作。波浪型玻璃外型的建築就是一件藝術品，日光時採光好，晚間更可以一目了然外面城景，聖誕時節前來看燈飾更有氛圍感！

館內設有餐廳，位於一樓中庭的開放式Cafe，提供三文治、雪糕、飲料等輕食，位置就在曲線型玻璃，睇景一流！而位於三樓中的一個圓錐塔是由三星廚神Paul Bocuse進駐的正宗法式料理酒館，是必去的美術館！

國立新美術館是日本最大規模的美術館。（國立新美術館官網）

國立新美術館

地址：東京都港区六本木7-22-2

交通：大江戶線六本木站7號出口步行約4分鐘／千代田線乃木坂站6號出口直達

營業時間：10:00 - 18:00（展覽期間的週末會營業至20:00）



東京六本木懶人包｜【7】麻布台之丘（麻布台Hills）

2023年11月24日開幕的麻布台之丘有330公尺高，成為「日本第一高樓」，佔地8.1公頃，猶如山丘的外觀是由英國設計師海澤維克（Heatherwick）所設計的，當中結合了商場、餐廳、酒店、教育機構、辦公室、畫廊等等，在聖誕時節坐在商場外圍欣賞景色，氛圍感十足！

麻布台之丘

地址：東京都港區虎之門五丁目、麻布台一丁目及六本木三丁目地區

交通：日比谷線「六本木」站3號出口步行10分鐘



東京六本木懶人包｜【8】しゃぶ禅 六本木店

「しゃぶ禅」是一家歷史悠久的壽喜燒專門店，早於1983年在六本木開設了第一家，以頂級食材聞名，店內的涮涮鍋和壽喜燒都是採用日本黑毛和牛，肉質鮮嫩細緻且入口即溶，讓每一位食客回味無窮！還可以配上自製的醬汁和超過20種的新鮮蔬菜。舒適的環境非常適合家庭聚餐和朋友聚會慶祝聖誕！

しゃぶ禅

地址：東京都港區六本木 3-16-33 青葉六本木大廈 B1 106-0032

交通：日比谷線六本木站3號出口步行5分鐘 / 大江戶線六本木站3號出口步行5分鐘 / 南北線六本木一丁目站步行6分鐘

營業時間：17:00 - 23:00（平日）/ 12:00 - 14:30 & 17:00 - 23:00（週末及假日）



東京六本木懶人包｜【9】Mercer Brunch

Mercer Brunch是以雞蛋料理作為中心的紐約風早午餐店。其招牌菜式是法式吐司，布里歐麵包完全地吸入蛋汁，然後煎烤至外脆內軟，口感層次豐富，難怪網民稱Mercer Brunch是早午餐的天花板！除了法式吐司，主菜上的牛排拼盤和沙朗牛排配荷包蛋也是受歡迎菜式。聖誕想「据扒」，Mercer Brunch是不二之選吧！

Mercer Brunch

地址：東京都港區六本木4-2−35 URBAN STYLE六本木三河台 1F

交通：大江戶線六本木站7號出口步行約3分鐘

營業時間：11:00 - 15:30 & 18:00 - 23:00（平日）/ 10:00 - 17:00 & 17:00 - 23:00（週末及假日）



東京六本木懶人包｜【10】Verve Coffee Roasters

源自加州的精品咖啡Verve Coffee Roasters在六本木也有分店，落地大玻璃連接兩層，視野廣闊而且光線非常充足；咖啡廳營業至9點，晚上也可以坐在咖啡廳內看聖誕夜景。咖啡廳以親自挑選世界各產地咖啡豆並自行烘焙而聞名，不少明星光顧。除了手沖咖啡，網民稱拿鐵、鬆餅也是必點。

Verve Coffee Roasters

地址：東京都港區六本木 5-16-7

交通：大江戶線六本木站3號出口步行約6分鐘

營業時間：07:00 - 21:00



東京六本木懶人包｜【11】Napule東西中城店

西餐之選除了有上述介紹之外，Napule也是來六本木必吃的西餐廳，在花園露台上可俯瞰綠樹環繞周圍，晚餐時間可欣賞到特別的景色。Napule以義大利餐點為招牌，有Pizza、義大利麵、沙律等等，而Pizza更是大熱菜式，因為一份Pizza可以合拼兩種口味，最多網民推薦瑪格麗特口味，非常開胃！

Napule

地址：東京都港區赤坂9-7-4 D-0117

交通：大江戶線六本木站3號出口步行約3分鐘

營業時間：【午餐】11:00 - 15:00（平日）/ 11:00 - 15:30（週末及假日）【晚餐】17:30 - 23:00



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