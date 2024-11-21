深圳卓悅匯永輝超市直擊　大翻新後爆場　東門吳良材眼鏡買一送一

永輝超市｜深圳超市｜北上攻略｜今集北上攻略，《香港01》北上攻略記者Remi和Ellen，來到深圳卓悅匯，直擊經過大翻新的永輝超市，人流爆場！之後又實試排名第一的粥老大砂鍋粥，推薦白貝蝦粥、普寧炸豆腐和鹽焗雞。東門眼鏡城吳良材眼鏡店再為01讀者帶來買一送一超抵優惠！想知優惠詳情，即刻睇片！



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眼鏡優惠 ── 東門吳良材眼鏡配任何眼鏡 免費送訂製老花鏡/太陽眼鏡一副

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吳良材眼鏡

地址：深圳市羅湖區解放路2003號金世界2樓東門眼鏡城2022號店

電話及Wechat：13420980701



卓悅匯永輝超市超市 ── 大翻新後起死回生 人流逼爆

位於深圳卓悅匯商場的永輝超市，原本是深圳一間連鎖老牌超市，最近與出名服務好、被稱為「超市界海底撈」的胖東來超市合作，進行一個月閉門大翻新，至11月8日重新開業。記者來到現場直擊，發現翻新後的永輝超市顧客服務超貼心，有寵物寄存區、免費行李寄存區、休息區。

一入超市第一印象就是很大、很多人，場內有即撈海鮮區、超多選擇的熟食區、賣五穀米麵的乾貨區、生活雜貨區、烘焙食品區和蔬果區。Remi更是片中向大家分享精選抵買貨品，以及在永輝超市買半價貨秘技及貼士👉想知就要睇片啦

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深圳卓悅匯永輝超市

地址：深圳卓悅匯商場B2層

交通：褔田口岸過關，搭地鐵4號線6個站來到上梅林站，L出口直達商場B1層。

**Remi小貼士：到上梅林站一定要在月台看清楚出口指示再上去，因為地鐵上面並非每個出口都相連。



美食環節 ── 粥老大砂鍋粥 必食足料鮮甜白貝蝦粥

今集《北上攻略》美食環節，記者沒有留在商場，而且來到商場外的中康路，實試大眾點評深圳砂鍋粥菜品榜第一名的粥老大砂鍋粥。白貝蝦粥非常足料，一口粥下肚鮮甜味爆發，而且粥底綿密細滑，很適合香港人口味。值得推薦的菜品還有外脆內滑的普寧炸豆腐、色澤金黃肉質嫩滑的鹽焗雞、新鮮炸起的墨魚餅等👉睇埋完整食評

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