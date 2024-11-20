深圳灣口岸｜人面識別免證過關試行　申請資格／文件／流程一文看

深圳灣人面識別過關｜喜歡北上的朋友留意！深圳灣口岸、珠海拱北口岸今日（20日）開始試用人面識別「免證過關」，過境人士只需要持有效證件以及同意採集面相、指紋就可申請。申請成功後就可透過人面識別，經「免出示證件」通道過關，過程方便快捷。如果想知道申請資格，程序等，即睇申請懶人包！



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為方便內地、香港及澳門地區的市民出入境，以及提升通關效率，2024年11月20日起，深圳灣口岸及珠海拱北口岸試行「免出示證件」通道，並可以人面識別代替出示證件通關。

要留意的是，雖然通道使用人面識別過關，可免證通過，但過關證件依然要跟身！《香港01》好食玩飛記者就為大家整理左申請5大要點及注意事項！

中國國家移民管理局早前宣布，今日（20日）起合資格港澳居民在深圳灣口岸及珠海拱北口岸試點，可使用「免出示證件」邊檢通道過關。（資料圖片：吳美松攝）

深圳灣、珠海拱北口岸免證過關【1】申請資格

【1】年滿14歲

【2】持有效港澳居民來往內地通行證（回鄉證）的港澳居民（包括非中國籍）;或

【3】持有效往來港澳通行證（回鄉證）＋多次有效逗留、探親、商務、人才、其他類別赴港澳簽注的內地居民

【4】同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息

註：暫不適用於持有因公出入境證件的內地居民



港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

深圳灣、珠海拱北口岸免證過關【2】所需文件

【1】有效港澳居民來往內地通行證（回鄉證）

【2】同意邊檢機關採集核驗面相、指紋等信息



深圳灣、珠海拱北口岸免證過關【3】申請地點+時間

地點：口岸邊檢快捷通關信息採集點（位於香港往深圳出境樓層）

時間：8:00-18:00

註：採集點只設於香港往深圳出境樓層，回港時未能辦理登記。



雖然通道使用人面識別過關，可免證通過，但過關證件依然要跟身！（資料圖片）

深圳灣、珠海拱北口岸免證過關【4】申請流程

【1】符合資格人士，先前往口岸邊檢快捷通關信息採集點

【2】按職員指示，完成留存面相、指紋等資料，過程大概需要5-8分鐘

【3】申請成功，可即場使用



深圳灣、珠海拱北口岸免證過關【5】快捷通道通關居民可人面識別過關？

【1】目前可走內地快捷通道通關的港澳居民，可透過掃描證件通行，但不能以人面識別過關

【2】辦理港澳通行證等通行證件時已留存面相、指紋等信息的內地居民



深圳灣、珠海拱北口岸免證過關流程

【1】先到「免出示證件」通道，並平視通道入口鏡頭

【2】核對屏幕顯示個人身份信息

【3】待通道閘門打開後進入通道

【4】根據屏幕提示，驗證指紋、面相的生物特徵資料

【5】待出口閘門打開後即完成通關查驗



整體流程與通過e道步驟相近。

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