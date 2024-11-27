蓮塘口岸火鍋5大推介｜現切鮮牛肉／即撈海鮮／脆皮雞／人均¥77起

蓮塘口岸火鍋｜天氣漸冷，相信不少人都喜歡同親朋好友圍埋一枱打邊爐。所以蓮塘口岸系列再更新！《香港01》好食玩飛記者搜集了蓮塘口岸附近5大火鍋，包括現切新鮮牛肉老字號潮汕大目牛肉火鍋、即撈海鮮熱店海撈鮮生和無花果湯底脆皮雞粵香亭等。凍冰冰就試下特色邊爐啦！



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蓮塘口岸火鍋【1】潮汕大目牛肉火鍋（蓮塘歲寶店）

潮汕大目是間鮮切牛肉火鍋40多年老字號連鎖店，門外總是人龍不斷，鮮切牛肉保證新鮮，食客大讚招牌菜雪花肥牛、尊品黃肥牛、胸口撈生牛丸都牛味突出，烚久了都不會柴，配上鴛鴦鍋，先食清湯後食麻辣，食過返尋味。就近蓮塘口岸的分店位於歲寶鄰里商場，商場內有大型超市盒馬，食飽又可逛逛。

潮汕大目牛肉火鍋（蓮塘歲寶店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路168號 歲寶.鄰里商場1層13號鋪

營業時間：星期一至日 11:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行600米



蓮塘口岸火鍋【2】海撈鮮生海鮮粥底火鍋

海撈鮮生是不少港人推薦就近蓮塘口岸的火鍋店，主打即撈海鮮，有手掌般大的生蠔、波士頓龍蝦、羅氏蝦等，海鮮類別眾多而且新鮮。牛肉方面，同樣不輸蝕，食客都大讚肉質鮮嫩，海鮮牛肉配上獨特湯底，椰子馬蹄、牛腩鍋、貴州酸湯等，可謂一次滿足3個願望！而人均價錢更是只需約¥96，超抵食！

海撈鮮生海鮮粥底火鍋

地址：深圳羅湖區蓮塘路223號

營業時間：星期一至日 11:00-00:00

交通：深圳地鐵2號線仙湖路站B2出口步行560米



蓮塘口岸火鍋【3】七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）

七記位於蓮塘口岸兩站之隔的蓮塘站，位置方便。七記每天早晚兩次把新鮮牛肉從屠場直送到店，保證新鮮。吊龍是七記必點菜品，吊龍是指牛里脊肉，這個部位肥瘦均勻，散發濃香牛肉味，口感鮮嫩又彈牙。看起來平平無奇的牛筋丸，每粒咬下去都帶有爆汁的口感，讓人意想不到的滋味！

七記潮汕牛肉火鍋（羅湖蓮塘店）

地址：深圳羅湖區國威路70-7號

營業時間：星期一至星期日10:00-22:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站D出口步行140米



蓮塘口岸火鍋【4】粵香亭•清遠脆皮雞火鍋•雞煲（蓮塘店）

粵香亭主打清遠脆皮雞火鍋。清遠雞一大特點，在於其肉質特別滑嫩鮮美，而配上特色無花果湯底，滋潤鮮甜，是冬天的佳品。而人均價錢約¥83，評論大讚雞的份量足料，而且湯底亦可以補身！

粵香亭•清遠脆皮雞火鍋•雞煲（蓮塘店）

地址：深圳羅湖區蓮塘路58號蓮南商住樓一期A棟聚福路72號

營業時間：星期一至星期日11:00-14:30／16:00-02:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行570米



蓮塘口岸火鍋【5】功夫牛腩（蓮塘旗艦店）

喜歡牛腩的朋友要留意！功夫牛腩絕對讓你一試難忘，連本地人都大讚這裏的牛腩火鍋湯底濃郁，牛腩新鮮軟嫩，沾上自家製辣椒醬，惹味十足。而且店舖充滿人情味，老闆不時會現場結他演奏，令餐廳內氣氛和樂融融。

功夫牛腩（蓮塘旗艦店）

地址：深圳羅湖區畔山路​​43號-3

營業時間：星期一至星期日 10:00-14:00／16:00-01:00

交通：深圳地鐵2號線蓮塘站A出口步行356米



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