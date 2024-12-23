珠海口岸商場5推介｜華發新開幕/免費泊車/永輝超市/港車北上必逛

珠海口岸商場｜自港珠澳大橋啟用再配合「港車北上」政策後，珠海已成為不少港人的好去處。《香港01》好食玩飛記者就整理了5大珠海口岸附近商場，當中有12月才正式開幕的橫琴華發商都、潮人勝地富華里及出關即到口岸天地等，部分商場更有精緻的聖誕裝飾，快點趁著假期一訪吧！



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自港珠澳大橋啟用再配合「港車北上」政策後，珠海已成為不少港人的好去處。

珠海口岸商場【1】珠海南屏華發商都

位於香州區南屏鎮的珠海華發商都，距離港珠澳大橋珠海口岸只有10分鐘車程，而停車場車費就需要¥5一小時。無論是港人抑或本地人都喜歡到這裏消遣。珠海華發商都面積達18萬平方米（約194萬呎，近25個足球場大小），多達300個品牌進駐。

當中有不少著名且港人熱門品牌，食肆有八合里牛肉火鍋、太二酸菜魚、客家菜客語等，茶飲咖啡品牌有喜茶、瑞幸、茉莉奶白等，另外也有永輝超市、卡拉OK純K、室內遊樂場湯姆貓親子樂園、夾公仔、戲院中影國際影城，戲院電影更是播放廣東話為主，涵蓋衣食住行、休閒、娛樂需要，難怪成為熱門商場。

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珠海口岸商場【2】珠海富華里

距離港珠澳大橋珠海口岸近20分鐘車程的珠海富華里，不單單是個商場，更像個購物小區，而停車場也設1小時免費。小區內聚集近150個品牌，不但有連鎖品牌Apple、Nike、Salomon，也有部分是本地年輕人喜愛的小眾品牌MICartsy，而且到夜晚就會有街頭音樂表演和一些賣小食手作的攤檔，因此被不少內地網民稱為潮人勝地。

食肆方面，推薦一嘗獲米芝蓮必比登推介的川菜品牌榕意·川味之美，另外也有燒肉西塔老太太、木屋燒烤、人氣咖啡店M Stand等。玩樂方面同樣有POPMART分店、室內遊樂場、戒指工作坊等。服飾是小區的一大亮點，不妨前來一看。

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珠海口岸商場【3】珠海環宇城

珠海環宇城佔地67,000平方米，（約72萬呎，近10個足球場大小），同樣位於香洲區並與大橋口岸有20分鐘車程之隔，亦可乘坐廣珠輕軌「前山站」直達，商場停車場車費需要¥5一小時。

商場有近230個品牌，玩樂休閒店舖多，有VR遊樂場、美容按摩店、戲院、釣魚場、 滑雪練習場等。商場於頂樓設有海濱長廊， 珠海沿海一帶的景色飽覽無遺。食肆一樣豐富，有打卡西餐COMMUNE RESERVE、丸町OMAKASE等，還有主賣進口商品blt精品超市。

珠海口岸商場【4】横琴華發商都

今年10月開始試業的橫琴華發商都，官方宣布12月27日正式開幕，有近100個品牌進駐，屆時也會有開幕優惠，隨即引起不少港人和澳門關注。離大橋口岸20分鐘車程，而其北區停車場更是全日免費泊車。

其中已開幕的有，潤鼎四季椰子雞、霸王茶姬、探魚烤魚等連鎖食店，精品超市Vita Supermarket。商場另外分享，可在12月25日聖誕當晚九點，於其平台觀賞對面澳門回歸煙火匯演，享受節日氛圍！

珠海口岸商場【3】口岸天地

口岸天地位於港珠澳大橋珠海口岸，過關直達。口岸天地分為兩區，A區及B區，商場位於B區，靠近入境大樓，B區總面積約3.7萬平方米，相等於5個足球場，有約139間商店。港車北上的朋友可考慮停泊車輛於口岸P1地下停車場，P1停車場首半小時免費。

不少港人熟悉的品牌亦於商場設店，其中有快餐店KFC；手搖飲品店蜜雪冰城、茶理宜世和Pacific Coffee；便利雜貨店名創優品、美宜佳；甜品店趙記傳承等。

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