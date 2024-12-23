深圳Pokémon寶可夢｜卡比獸+比卡超人才公園任影　免費搭主題巴士

深圳寶可夢｜深圳Pokémon大師賽剛於週末完滿結束，不過受惠於活動，深圳南山區人才公園變身成Pokémon主題嘉年華，巨型卡比獸、貝貝龍、車厘龜等多隻精靈已進駐公園。此外，深圳全市亦設置了12個打卡集章點，和免費比卡超主題巴士遊，讓各位小精靈訓練員找尋小精靈同時探索深圳！



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深圳南山區人才公園舉辦造夢指南主題嘉年華，多隻Pokémon進軍公園不同區域（小紅書＠順其自然）

深圳寶可夢嘉年華｜巨型卡比獸+漂浮水面貝貝龍加入

由即日起至2025年1月1日，深圳南山區人才公園舉辦造夢指南主題嘉年華，多隻Pokémon於公園不同區域登場，供粉絲和遊人拍照，其中最受矚目有仰臥草地上的巨型卡比獸、漂浮水面的貝貝龍、沿海的比卡超等。嘉年華亦設Pokémon商店及市集供大家選購紀念品。

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Pokémon造夢指南主題嘉年華（巨型卡比獸展覽）

地點：深圳人才公園

地址：深圳市南山區粵海街道科苑南路

開放日期：即日起至2025年1月1日



深圳寶可夢嘉年華｜ 11個商場各有Pokémon 打卡儲印抽獎

人才公園外，深圳全市12個地標都設置了集章點，每個地點都隱藏著一隻寶可夢，等待大家去發掘，集齊印章後更可以參加抽獎。當中有南頭古城化身寶可夢一條街，加入多隻經典寶可夢，融入古城韻味；海岸城購物中心就有超夢及超能系道場；科技生態園區就有噴火龍及火系道場等。

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Pokémon尋夢南山活動



第1站：萬象天地4樓屋頂花園（阿嬤手作旁）

第2站：南頭古城書院廣場（泊寓商鋪前面）

第3站：招商蛇口花園城L1南門中庭

第4站：蛇口郵輪中心3樓（順豐速運旁）

第5站：深圳灣萬象城3L前檐書店門口

第6站：益田假日廣場B1西下沈廣場（世界之窗站A2出口）

第7站：萬象前海B1層微風峽谷“放風小屋”旁

第8站：南山區深圳灣科技生態園6、7棟1層連廊中間（樂凱撒旁）

第9站：君尚3019西門外（星巴克旁）

第10站：海岸城西區一層中庭

第11站： 匯港二期1號門入口處



開放日期：即日起至2025年1月1日



深圳寶可夢嘉年華｜ 免費比卡超巴士遊12地標

深圳巴士集團為方便各位寶可夢迷捕捉小精靈，宣布從即日起至2025年1月1日，推出免費的比卡超主題觀光巴士，專門接載粉絲前往各個打卡熱點，包括海岸城、萬象天地、南頭古城和深圳灣口岸等地標。這樣不僅可以輕鬆打卡，還能在途中欣賞美麗的風景。

比卡超觀光巴士路線：

第1站：人才公園

第2站：海岸城

第3站：益田假日廣場

第4站：深圳萬象天地

第5站：南頭古城

第6站：萬象前海

第7站：深圳郵輪母港

第8站：海上世界

第9站：招商花園城

第10站：深圳灣口岸

第11站：君尚3019

第12站：深圳灣萬象城

第13站：人才公園



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