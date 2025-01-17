實探蓮塘買餸一條街！物價超平？過年開唔開？東門智拓眼鏡¥79起

蓮塘口岸｜北上買餸｜提到北上買餸，就不得不提蓮塘口岸！今集《北上攻略》，香港01好食玩飛記者Remi和Dora，來到蓮塘口岸隱世買餸一條街，實探這裏的位置交通、物價和農曆新年最新行情！今集又有眼鏡優惠，東門眼鏡城智拓眼鏡最平¥79配一副眼鏡，還有三重驚喜獎賞，包括送太陽眼鏡、免費照眼底、新年利是！立即睇片了解詳情！



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眼鏡優惠｜東門智拓眼鏡¥79起送太陽鏡＋過年派紅包

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智拓眼鏡工廠店

地址：羅湖金世界4樓東門眼鏡城419

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蓮塘買餸一條街｜位置+交通

所謂蓮塘「買餸一條街」，其實是由坳下村入口開始，數條圍繞蓮塘D小區的街頭小巷組成，兩側的檔舖一間接一間，小販吆喝之聲不斷，充滿熱鬧的市井氣息！而且「買餸一條街」非常近蓮塘口岸，搭深圳地鐵一個站到仙湖路站，B1出口行2、3分鐘就到。不過回程時，從B1落車站只能走樓梯，可以多走幾步到C2出口搭電梯。

蓮塘買餸一條街｜人流旺過當地室內街市

蓮塘最出名的兩大室內街市，分別是坳下村肉菜市場和森照肉菜市場，記者平日下午時間到實地觀察，發現昔日的北上買餸熱點坳下村肉菜市場非常冷清，森照肉菜市場有點人流，最旺的反而是「買餸一條街」露天街市！👉影片睇街市景況

蓮塘買餸一條街｜物價各個睇

蓮塘買餸一條街原本是為附近居民服務的露天街市，物價固然比香港和口岸附近檔舖更平，以港人北上常買的燒味為例，燒肉¥25一斤，比蓮塘口岸平一半；滷水鵝¥38一斤，價錢亦非常吸引！

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蓮塘買餸一條街｜為何吸引香港長者？

蓮塘口岸通關人次節節高升，究竟有什麼魔力吸引一班香港長者北上買餸？記者訪問了在附近買完菜的香港夫婦劉生劉太，自稱生活「唔使憂」的他們稱，在蓮塘買餸只是便宜一點，最重要是服務態度，即使買得不多，店員也很樂意為他們推銷講說，令他們覺得在內地買餸心情更好。

蓮塘買餸一條街｜農曆新年冇休息？會否加價？

農曆新年快到了，相信不少香港人會北上採買年菜，「買餸一條街」的檔主在除夕及農曆新年會不會休息呢？記者分別訪問三位檔主，其中兩人表示會新年期間會開檔，往年這條街大部分檔主也是不休息的。而滷水鵝檔主則表示，除夕當日只會營業至中午12時，提醒來買滷水鵝顧客要逐早！👉即睇完整訪問片段

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