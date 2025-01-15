新千歲機場手信16大推介｜芝士撻／生牛奶糖／北海道限定CHIIKAWA

很多人都喜歡在冬季到北海道賞雪、滑雪，去旅行少不免要買手信給親朋好友、公司同事，想知道北海道新千歲機場有什麼手信必買？《香港01》好食玩飛幫大家整理了16款北海道新千歲機場必買的手信！當中包括超人氣品牌SNOW CHEESE芝士餅、六花亭提子冧酒餅、LeTAO芝士蛋糕！



大部份獨立包裝的盒裝手信在新千歲機場國際線航廈，通過安檢後的免稅店「Sora kuuhan」及「Southside Shops」都可以買到，而且會依照航班動態調整營業時間，不怕太夜過海關會沒有東西買！如果想買到某些新鮮出爐的烘焙商品，就要到指定的商店！

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新千歲機場手信2025｜1. KINOTOYA 芝士撻

手信店聞到烘焙香氣，就是Kinotoya的新鮮出爐的芝士撻！芝士撻有原味和藍莓味，藍莓味入口酸甜，搭配牛油撻底，口感極佳！除了芝士撻，蘋果批都大受歡迎，酸酸甜甜的蘋果搭配口感清新不膩的吉士醬，令人一試難忘！還有現場必吃的牛奶雪糕！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜2. 花畑牧場 生牛奶糖

連續10年獲得日經POS評選金獎的生牛奶糖！這款生牛奶糖透過熬煮牛奶方式激發牛奶的香甜，打開包裝馬上就聞到濃濃的牛奶香，放進口裏入口即融！甜度不高，跟平日吃的牛奶糖完全不同！紅色包裝是原味、橙色包裝是哈密瓜味。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:30-20:00



新千歲機場手信2025｜3. 六花亭 提子冧酒夾心餅

利用天然有機提子乾混合到北海道新鮮牛乳及白朱古力，更加入冧酒，製作成夾心餅，每一口都可以吃到提子冧酒的結合的香甜美味。如果喜歡抹茶口味，就要試試他們家的抹茶朱古力，質地柔軟口入即融！而且抹茶味跟朱古力味配合得剛剛好！酒心糖、蘋果派都是推薦清單內必買的手信！

購買地點：新千歲機場免稅店有售



新千歲機場手信2025｜4. 札幌農學校 牛奶曲奇

外貌看起來像普通的曲奇，吃下去卻有一番驚喜！曲奇口感非常酥脆、奶香味十足！這款曲奇更曾獲得食品品大獎金獎！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：9:00-20:00



新千歲機場手信2025｜5. LeTAO 芝士蛋糕

LeTAO多款手信都非常受歡迎，例如芝士餅乾、紅茶朱古力，當中最推薦的是雙層半熟芝士蛋糕，有原味、朱古力味、士多啤梨味，如果喜歡偏甜口味的朋友可以選朱古力味。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜6. 美瑛選果 粟米麵包

曾經被日本節目票選成為新千歲機場手信第一名，麵包外層質地柔軟，而且有著淡淡的甜味，內層有滿滿的北海道粟米粒，口感非常豐富！店舖每天8點開始營業，每隔1.5小時就會出爐的新鮮玉米麵包，拿到手暖笠笠、如果到機場還有時間，不妨即開即食！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：9:00-19:00



新千歲機場手信2025｜7. SNOW CHEESE

北海道手信的大熱品牌，每天開門後沒多久就會開始陸續完售的人氣品牌！最有名的就是SNOW CHEESE芝士捲餅，每天早上8點和下午3點補貨！SNOW的店舖開設在第二航廈2F（國內線），如果想買SNOW的手信，記得在安檢入閘前購買。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜8. 北菓樓 米菓

結合北海道多種特產而成的超人氣小米菓！口味有鱈魚子、花枝、甜蝦、立貝、鮭魚、章魚等等，海鮮的原材料均來自當地漁會，再經過3天低溫熟成風乾再進行乾燥、調味，歷時7天才能完成的零食，每口都是北海道的風味！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜9. 柳月 三方六年輪蛋糕

柳月三方六蛋糕選用北海道生產的麵粉、雞蛋、牛油，帶來北海道最地道的滋味。有別於平日看到的年輪蛋糕，三方六是樹幹型狀的年輪蛋糕，利用牛奶朱古力和白朱古力製作出白樺樹的紋路，蛋糕口感蓬鬆不會太乾，而且有小包裝禮盒，非常適合當手信。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜10. 千秋庵 紅豆批

最有名的就是北海道生產的紅豆所製成的紅豆批「NORTHMAN」，用西式的批皮包裹著口感細膩豆沙餡，外脆內嫩，而且甜度適中。店內另一必試食品有巴里銅鑼，銅鑼燒有一大片忌廉，再配上日式年糕、紅豆餡，帶來獨特的口感和驚喜。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:20-20:00



新千歲機場手信2025｜11. morimoto 藍靛果夾心餅乾

採用北海道生產的藍靛果製作而成，加上忌廉和脆餅，帶來酸甜脆嫩的多重口感。除了藍靛果，還會有季節限定的水果口味，如士多啤梨、蘋果、車厘子、蜜瓜等口味。店內的果醬也是大受歡迎的商品，但由於安檢只限擕帶100ml的液體、凝膠，因此需要寄放在寄艙行李內，想買的朋友要特別留意一下。

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜12. Royce生朱古力

提到日本手信，大家都會想起Royce朱古力，至於新千歲機場的Royce有哪些特別之處呢？原來這間Royce是概念店「Royce' Chocolate World」，結合了博物館和朱古力工廠，可以一邊品嚐朱古力，一邊了解製作過程。現場更有剛出爐的生朱古力夾心麵包！

購買地點：新千歲機場連絡通道3F

營業時間：8:00-19:00；朱古力工廠 8:30-17:30；麵包店9:00開始販售



新千歲機場手信2025｜13. Calbee+

Calbee+的商品在日本多個地方有售，為什麼要特別推介呢？除了因為這裏會有限定商品，這間Calbee+還有現場即炸的薯片！大家有時間一定要去買來吃！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:20-20:00



新千歲機場手信2025｜14. 札幌米菓oh！燒粟米

把碳火燒好的粟米塗上燒汁製作而成的燒粟米是北海道夏季美食，這款手信就把燒粟米轉化成米菓，而且每大包都有很多小包，每包打開都有香濃的粟米香味，讓人吃到欲罷不能！

獨立小包方便派給同事。（官方圖片）

購買地點：新千歲機場免稅店有售



新千歲機場手信2025｜15. Pokemon Store 限定版比卡超

Pokemon Center在日本各地都有，不過在新千歲機場的Pokemon Store就可以買到限定版比卡超機長或空姐！

購買地點：新千歲機場國內線航廈2F

營業時間：8:00-20:00



新千歲機場手信2025｜16. 限定版CHIIKAWA

壓軸介紹的是CHIIKAWA北海道限定版！1月8日開始，CHIIKAWA推出了北海道限定版，想買到北海道哈密瓜造型的CHIIKAWA、小八貓和兔兔，出入機場時可以去免稅店看看！

購買地點：新千歲機場免稅店有售



以上介紹的特色手信主要集中在新千歲機場國內線航廈2F，不過回港通常會在國際線航廈，那麼國際線航廈怎樣去國內線航廈呢？只需要到機場3F，中間就有通道可以往返國際線和國內線！

到北海道旅行，當然要體驗溫泉酒店一泊二食，以下為大家精選3間北海道溫泉酒店！全部都有獨立風呂或浴缸！更有靚景搭配，可以邊浸浴邊睇景！如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

北海道溫泉酒店推介【1】定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）於2024年翻新，客人可以選擇入住日式或西式風格的客房。酒店擁有3處自家泉源，分別是「飛泉乃湯」、「桂木乃湯」及「森乃湯」，可以在被大自然包圍的風景中享受沐浴。酒店亦提供免費私人停車場及免費酒店穿梭巴士服務，另設有酒吧及餐廳等設施。

定山溪翠山亭酒店（Jozankei Daiichi Hotel Suizantei）

房價：人均HK$1,273起（日式房帶景觀浴室）

地址：札幌市南區定山溪溫泉西3丁目105

交通：從札幌（大通公園附近）搭乘接送巴士

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北海道溫泉酒店推介【2】定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）於2019年開業，在2024 Trip.Best Asia 100 溫泉酒店中排名第13。酒店僅提供26間套房，設有客廳、臥室、景觀浴室及休息區，坐擁江景或河景，配備景觀浴缸、免費迷你吧、特長睡床等，最大的房型可容納6人入住。酒店亦配備健身室、桑拿、Spa、溫泉、公共浴池、餐廳及酒吧等設施，並提供騎馬、免費私人停車場等服務及體驗。

定山溪常青藤木屋（Chalet Ivy Jozankei）

房價：人均HK$2,826起（豪華套房；包早餐及晚餐）

地址：北海道札幌市南區定山渓温泉東3丁目231

交通：澡巖山麓站車程36分鐘

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北海道溫泉酒店推介【3】奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）雖然與溫泉街有一段距離，但所需要的亦一應俱全，有廣大庭園、森林環繞、大型泉池、精緻早晚餐。所有客房亦均備有森林觀景浴池，泉水則採用碳酸氫鹽泉，可以獨佔天然溫泉和窗外廣闊的太古森林！酒店亦配備免費私人停車場及免費酒店接駁巴士，交通十分方便！

奧定山溪温泉佳松御苑（Okujozankei Onsen Kasho Gyoen）

房價：人均HK$1,640起（豪華和洋式房間；包早餐及晚餐）

地址：札幌市南區定山溪857

交通：JR札幌站北口團體巴士站搭乘免費接駁巴士

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