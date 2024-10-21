城崎溫泉酒店10間推介｜近JR／私人半露天風呂／海景／人均$690起

城崎溫泉酒店推介2024！城崎溫泉是一座別具風情的溫泉小鎮，擁有7間不同特色的外湯，非常吸引！《香港01》「好食玩飛」頻道整合10間城崎溫泉酒店，部分酒店提供私人風呂及一泊二食，人均$690起。



如果想以更優惠價格預訂酒店，可以同時參看最新的Agoda、Trip.com、Klook和Booking.com優惠碼資訊詳情，幫你節省旅費！

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

城崎溫泉酒店推介【1】城崎温泉西村屋招月庭酒店（Kinosaki Onsen Nishimuraya Hotel Shogetsutei）

城崎温泉西村屋招月庭酒店（Kinosaki Onsen Nishimuraya Hotel Shogetsutei）坐落在城崎溫泉元湯附近，距離JR城崎温泉站大約1公里，可以搭乘酒店免費接駁車來往車站及酒店。酒店於2023年完成翻新，提供98間客房，房間空間寬敞，配備乾濕分離浴室。酒店亦設有公共浴池、溫泉、健身室、室外游泳池、乒乓球室等設施。

城崎温泉西村屋招月庭酒店（Kinosaki Onsen Nishimuraya Hotel Shogetsutei）

房價：人均HK$1,317起（舒適雙床房；包早餐）

地址：兵庫縣豐岡市城崎町湯島1016-2號

交通：JR城崎温泉站轉乘免費接駁車

城崎温泉西村屋招月庭酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【2】Akaishiya 城崎温泉旅館 赤石屋（Akaishiya）

Akaishiya 城崎温泉旅館 赤石屋（Akaishiya）坐落在JR城崎温泉站旁邊，鄰近城崎溫泉 地藏湯、城崎文芸館、一の湯 足湯、木屋町小路等景點，交通觀光都十分方便！酒店於2024年完成翻新，共有14間客房，房間均坐擁河景，配備暖氣、空調、私人洗手間，浴室則為共用浴室。酒店設有溫泉、桑拿等設施，並提供免費泊車服務。

Akaishiya 城崎温泉旅館 赤石屋（Akaishiya）

房價：人均HK$983起（帶城景的雙床房）

地址：兵庫縣豐岡市城崎町湯島786號

交通：JR城崎温泉站步行6分鐘

Akaishiya 城崎温泉旅館 赤石屋搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Booking.com

城崎溫泉酒店推介【3】城崎温泉 深山（Shinzan Kinosaki）

城崎温泉 深山（Shinzan Kinosaki）鄰近温泉寺、鴻之湯、曼陀羅湯等景點，距離JR城崎温泉站約20分鐘步程，可以搭乘酒店免費接駁車。酒店擁有95間房，分為和洋式及日式房型，房間均配備私人浴室及洗手間、空調及暖氣等設施，套房房型另設客廳及飯廳。酒店附設4個公共浴池及溫泉，並提供免費私人停車場。

城崎温泉 深山（Shinzan Kinosaki）

房價：人均HK$690起（帶浴室的日式房間）

地址：兵庫縣豐岡市城崎町湯島1011

交通：JR城崎温泉站轉乘免費接駁車

城崎温泉 深山搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【4】銀花-城崎丸山川温泉（Kinosaki Maruyamagawa Onsen Ginka）

銀花-城崎丸山川温泉（Kinosaki Maruyamagawa Onsen Ginka）鄰近丸山川公苑美術館、城崎溫泉 地藏湯、里之湯等景點，距離JR城崎温泉站車程11分鐘，可以搭乘酒店免費穿梭巴士來往車站。酒店提供15間房，分為和洋室及日式房型，配備乾濕分離浴室、半露天風呂、咖啡機等。酒店亦配備公共浴池及溫泉。

銀花-城崎丸山川温泉（Kinosaki Maruyamagawa Onsen Ginka）

房價：人均HK$2,228起（和洋室；包早餐及晚餐）

地址：兵庫縣豐岡市大島1117

交通：JR城崎温泉站車程11分鐘

銀花-城崎丸山川温泉搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

城崎溫泉酒店推介【5】城崎温泉湯樂旅館（Yuraku Kinosaki Spa & Gardens）

城崎温泉湯樂旅館（Yuraku Kinosaki Spa & Gardens）鄰近曼陀羅湯、城崎溫泉元湯、鴻之湯、温泉寺等景點，來往JR城崎温泉站約14分鐘步程，酒店有提供免費穿梭巴士服務及免費公共停車場。酒店配備24間房，分為和式房及和洋式房，和洋式房型配備私人浴室及露台。酒店亦設有按摩室、溫泉及公共浴池。

城崎温泉湯樂旅館（Yuraku Kinosaki Spa & Gardens）

房價：人均HK$2,162起（高級和式房；包早餐及晚餐）

地址：兵庫縣豊岡市城崎町湯島844

交通：JR城崎温泉站步行14分鐘

城崎温泉湯樂旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【6】川口屋城崎河畔酒店（Kawaguchiya Kinosaki Riverside Hotel）

川口屋城崎河畔酒店（Kawaguchiya Kinosaki Riverside Hotel）與地藏湯、里之湯、城崎溫泉、一の湯 足湯的距離都非常近，來往JR城崎温泉站亦只需步行7分鐘，交通十分方便！酒店共有15間房，提供多種房型，房間均設有乾濕分離浴室，部分房間亦配備露台。酒店附設桑拿、公共浴池、溫泉、免費公共停車場等設施。

川口屋城崎河畔酒店（Kawaguchiya Kinosaki Riverside Hotel）

房價：人均HK$724起（酒店隨機房型）

地址：兵庫縣豊岡市城崎町湯島880-1

交通：JR城崎温泉站步行7分鐘

川口屋城崎河畔酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【7】城崎天望苑酒店（Kinosaki Tenboen）

城崎天望苑酒店（Kinosaki Tenboen）附近有地藏湯及一の湯 足湯等景點，來往JR城崎温泉站亦可以搭乘免費接駁車，觀光出行都十分方便！酒店擁有12間客房，房間均為和洋式房，配備私人浴室及小客廳，部分房間亦配備戶外平台。酒店設有公共浴池、溫泉、保齡球場、高爾夫球場、Spa、滑雪、浮潛、潛水、免費私人停車場等設施及體驗。

城崎天望苑酒店（Kinosaki Tenboen）

房價：人均HK$765起（高級日式西式混合房；包早餐及晚餐）

地址：兵庫縣豐岡市城崎町桃島85-3

交通：JR城崎温泉站轉乘免費接駁車

城崎天望苑酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com

城崎溫泉酒店推介【8】金帕羅酒店（Hotel Kinparo）

金帕羅酒店（Hotel Kinparo）坐落在日本海沿岸，鄰近城崎海洋世界、日和山海岸，距離城崎溫泉車程約9分鐘。酒店擁有55間房，分為西式及日式房，均坐擁無敵海景！日式房不設私人浴室，西式房則配備浴室及浴缸，套房另配備客廳、戶外平台及景觀浴缸。酒店附設溫泉、公共浴池、桑拿、高爾夫球場、浮潛、水上樂園、餐廳等設施及體驗。

金帕羅酒店（Hotel Kinparo）

房價：人均HK$828起（Misaki No Yakata日式房間；包早餐）

地址：兵庫縣豐岡市瀨戶1090

交通：JR城崎温泉站車程11分鐘

金帕羅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【9】森穗酒店（Sensui）

森穗酒店（Sensui）距離JR城崎温泉站僅7分鐘步程，鄰近有地藏湯、溫泉街、足湯等景點，地理位置優越！酒店僅提供13間房，房間分為日式及西式房，設計簡約舒適，空間寬敞，最多可供4人入住。酒店設有溫泉，並提供免費穿梭巴士服務及免費私人停車場。

森穗酒店（Sensui）

房價：人均HK$745起（日式房間 ）

地址：兵庫縣豊岡市城崎町湯島753

交通：JR城崎温泉站步行7分鐘

森穗酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

城崎溫泉酒店推介【10】白山日式旅館（Kinosaki Onsen Ryokan Oyado Hakusan）

白山日式旅館（Kinosaki Onsen Ryokan Oyado Hakusan）與城崎溫泉、島崎藤村文學碑、城崎文學散歩道、里之湯等景點的距離都非常近，皆步行可達，距離JR城崎温泉站亦僅7分鐘步程。酒店擁有24間客房，房間空間寬敞，設備齊全，酒店亦附設溫泉、公共浴場等設施。

白山日式旅館（Kinosaki Onsen Ryokan Oyado Hakusan）

房價：人均HK$845起（日式房；包早餐及晚餐）

地址：兵庫縣豐岡市548-1

交通：JR城崎温泉站步行7分鐘

白山日式旅館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Klook

更多日本溫泉酒店推薦👇

由布院溫泉酒店｜洞爺湖溫泉酒店｜定山溪溫泉酒店｜登別溫泉酒店｜鬼怒川溫泉酒店｜有馬溫泉酒店｜草津溫泉酒店｜銀山溫泉酒店｜別府溫泉酒店｜東京溫泉酒店｜東京星野溫泉飯店｜大阪溫泉酒店｜京都溫泉酒店｜箱根溫泉酒店｜熱海溫泉酒店｜白馬溫泉酒店｜黑川溫泉酒店｜富士山溫泉酒店｜霧島溫泉酒店｜和歌山溫泉酒店｜輕井澤溫泉酒店

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略