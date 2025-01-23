酒店有得免費借17種用品｜瑜珈墊、熨斗原來可以借?浴袍可帶走?

酒店用品可以拎走｜去旅行當然最好「吉篋」去，這樣做就可以在當地瘋狂掃貨！但究竟可以帶少哪幾樣東西呢？酒店可以借什麼？依訂房網站Skyscanner指，原來有17樣東西可以向酒店借用，連捲髮器都借得！即看下文啦！



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酒店物品供應｜【1】直髮器／捲髮器

相信有不少女生去旅行都會帶直髮器或捲髮器，整個靚造型岀門打卡，但其實有些5星級的酒店會為房客提供借用服務，所以女生們不必自備既佔容量又重的直髮器或捲髮器。

有5星級酒店會為房客提供借用直髮器或捲髮器的服務。(PhotoAC)

酒店物品供應｜【2】拖板／轉插器／手機充電線

去旅行要帶相機又要帶「尿袋」，酒店的充電位置又有限，怎能在一晚時間內把所有電器叉足電呢？不用擔心！酒店有提供拖板，假若沒有帶轉插器或手機充電線，亦能向酒店借用。

酒店有提供拖板，假若沒有帶轉插器或手機充電線，可向酒店借用。（Freepik）

酒店物品供應｜【3】被褥／枕頭

雖然酒店房內的空調可自由調校，但有時會變回「中央」温度，這個時候想加被褥是沒問題的，酒店可提供多張被褥。此外，如果覺得枕頭過高過低或過硬過軟，房客都可以向酒店提岀換另一個，甚至有酒店會提供多款不同材質的枕頭。

酒店提供多張被褥和多個枕頭供房客更換或增添。（Freepik）

酒店物品供應｜【4】電暖氣／空氣加濕器／空氣淨化器

香港天氣咁濕，去到其他地方一定覺得好乾，這時候酒店有提供空氣加濕器給房客，空氣淨化器也有！如果覺得太凍，電暖氣都能借用。

酒店物品供應｜【5】雨傘

相信很少人會攜帶「長遮」上機，但如果遇上狂風暴雨點算呢？酒店其實有「長遮」提供給房客借用，不用怕「落湯雞」！

如果遇上狂風暴雨，酒店有「長遮」提供給房客借用，不用怕「落湯雞」！（Freepik）

酒店物品供應｜【6】瑜珈墊

如果想在酒店房靜靜地拉下筋、做下運動，其實可以向酒店借張瑜珈墊，甚至有些酒店更可以借用運動服和運動鞋。

如果想借張瑜珈墊拉下筋、做下運動，酒店有提供的，甚至可以借用運動服和運動鞋。（PhotoAC）

酒店物品供應｜【7】指甲鉗

手指生倒刺或指甲太長？房客可以向酒店借用指甲鉗！

酒店物品供應｜【8】微波爐

雖然去旅行大多數都會外出用餐品嚐地道美食，但如果在宵夜時分想吃個「叮叮食品」也可以借用酒店的微波爐！

酒店物品供應｜【9】熨斗

行李箱和真空壓縮袋容易把衣服弄皺，房客可以向酒店借用熨斗的，不過要注意有機會是收費服務。

行李箱和真空壓縮袋容易把衣服弄皺，房客可以向酒店借用熨斗的，不過要注意有機會是收費服務。（PhotoAC）

酒店物品供應｜【10】空氣壓縮機

去旅行買爆篋是免不了！用壓縮袋也很正常！但如果帶漏空氣壓縮機的話，酒店也供借用的！

酒店物品供應｜【11】遊戲機／棋牌

如果在獨遊期間，在酒店房感到無聊，房客可以向酒店借遊戲機或者棋牌解悶。

酒店物品供應｜【12】膠囊咖啡機

房客可以向酒店借用膠囊咖啡機。（PhotoAC）

每天都需要一杯咖啡維持生命值？房客可以嘗試向酒店借用膠囊咖啡機。

酒店物品供應｜【13】耳塞

你的房友鼻鼾聲太大？這時候房客可以問酒店拿一對耳塞，令你暢通無阻地入睡！

酒店物品供應｜【14】膠袋／洗衣袋

執拾行李時需要幾個膠袋把乾淨衣服和骯髒衣服分類？這時候房客可以問酒店拿膠袋或洗衣袋。

酒店物品供應｜【15】牙膏／牙刷／潤膚乳／洗面奶／沐浴露／洗髮乳

大部分酒店都會提供牙膏、牙刷、潤膚乳、洗面奶、沐浴露、洗髮乳，所以大家都不用攜帶！如果在退房時還未用光這些酒店提供的產品，房客是可以免費拿走的。台灣綜合節目《1次搞定》中，酒店的房務主任更表示，把日用品和小食帶走代表喜歡他們的酒店！至於浴袍就不能帶走啦！

酒店物品供應｜【16】針線包

如果衣服的扣子掉了或線頭鬆了，懂縫紉的房客可向酒店借針線包，把衣服修補好。

酒店物品供應｜【17】​​衛生巾／尿片

如果經期殺你一個措手不及或嬰兒瀨屎尿，酒店可以提供​​衛生巾或尿片給房客，不用擔心！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略