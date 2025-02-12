寵物旅遊｜香港航空推寵物同坐客艙　飛東京、大阪｜附申請流程

寵物旅遊｜香港航空推出全新「愛寵齊飛」服務，成為全港首個及唯一一個允許旅客攜带寵物進入民航客機機艙的航空公司，目的地更是港人最愛的日本！《香港01》頻道「好食玩飛」整合「愛寵齊飛」的預訂須知及連結，即看內文了解詳情！



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香港航空推主人毛孩同機同艙 可選3個熱門目的地

香港航空推出全新「愛寵齊飛」服務（圖片來源：香港航空）

香港航空推出全新「愛寵齊飛」服務，目的地為東京成田（NRT）、大阪關西（KIX）及名古屋中部國際機場（NGO），主人可以與毛孩同機同艙出行前往日本！

帶寵物上飛機要遵守相關規定，申請流程亦與預訂普通機票有所不同。如果主人要與寵物同機同艙，兩位的機票均需要透過寵物假期訂購，申請流程如下：

香港航空「愛寵齊飛」服務申請流程：

步驟【1】聯繫獨家經銷商寵物假期有關香港航空的「愛寵齊飛」服務

步驟【2】經寵物假期預訂「愛寵齊飛」服務及香港航空從香港前往指定目的地機票

步驟【3】依照寵物假期指示準備所需文件

步驟【4】預備出發並享受與寵物齊飛的旅程



帶毛孩去旅行需要準備動物健康證書、狗牌、晶片及狂犬病抗體血液測試、入境許可或動物進口檢驗批准書，前往日本亦要參考日本農林水產省要求準備相關文件。

旅客亦需自行準備相關文件、檢疫證明和同意書（簽署並填寫），並於出發日期前至少7天提供給香港航空客戶服務中心。

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寵物連手提袋不能超過8公斤 回程要坐貨艙

每名旅客只可攜帶一隻本地小型狗隻或貓隻，寵物在飛行期間應留在寵物手提袋內，並放置在前方座位下，在飛行期間，寵物亦應穿着寵物尿布。

寵物手提袋參考圖（圖片來源：香港航空）

同機同艙僅限於去程，寵物在返回香港的航程中，將會被放置於具有溫度和濕度控制的客機貨艙內。寵物及寵物手提袋亦有相關要求：

寵物手提袋相關要求：

【1】寵物連同寵物手提袋不能超過8公斤

【2】尺寸限制為長45厘米x 高21厘米 x 闊37厘米

【3】寵物袋需具備防逃脫和防漏功能

【4】寵物手提袋需以封帶封好，拉鏈之間可留有最多2厘米的空隙以方便餵水

【5】寵物手提袋的垂直四面應至少有 16% 的面積用作通風



不接受的寵物類型：

【1】潛在健康風險的任何戰鬥犬種、短頭品種的狗或貓

【2】任何懷孕中的狗或貓

【3】未斷奶的狗或貓及年齡小於8周的狗或貓

【4】生病、受傷或虛弱的狗或貓



機型及數量限制 導盲犬或協助犬優先於愛寵齊飛毛孩

除了部分寵物類型不能乘坐「愛寵齊飛」服務，乘客為18歲以下、需要把醫療器材存放在座椅下方或乘坐A330商務客艙，寵物將不能共進飛機客艙。

「愛寵齊飛」的飛機類型包括A320、A321、A320（32H）及A330，每架飛機可允許的寵物數量有所不同，名額有限，先到先得。如有導盲犬或協助犬（每班航班最多2隻）在同一航班上，將會優先於愛寵齊飛的寵物。

香港航空「愛寵齊飛」機型及數量限制：

A320：每班航班每架飛機最多允許2隻寵物進入經濟客艙

A321：每班航班每架飛機最多允許2隻寵物進入經濟客艙

A320（32H）：每班航班每架飛機最多允許2隻寵物進入客艙（適用於商務艙）

A330：每班航班每架飛機最多允許6隻寵物進入經濟客艙



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