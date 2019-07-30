【日本紅葉2019】東京都內8大賞楓景點！預測最佳賞楓期影靚相

日本賞楓幾乎是港人的年度既定行程，往年紅葉開放日期因為溫度變化而導致延遲開放期，東京要去到11月中先有得賞楓。若然今年要計劃去東京賞楓旅程，可參考賞楓預測期，再介紹東京8大賞楓好去處！

預測楓葉最佳欣賞時間

東京預計11月中至12月中

去年日本全國紅葉開放日期在10月17日至11月23日陸續開放，高尾山在11月20日紅葉才開始開，預計今年都差不多這個時間，11月中左右，各位諗定旅行日期去賞楓。

北海道：10月上旬 - 11月上旬

東北：10月上旬 - 11月中旬

關東：11月下旬 - 12月下旬

關西、東海北陸：11月上旬 - 12月上旬

中國、四國、九州：11月上旬 - 12月中旬

東京屬於關東地區，由於去年溫度上升，令紅葉開放日期延後，所以今年都大概要將時間延後少少，大概11月尾睇就最靚。

東京近郊「もみじ谷大吊橋」。(圖片來源: travel.co.jp)

【1】日本第一座西式近代公園@日比谷公園

位於東京都千代田區，面積達16萬平方公尺，自1903年開園至今，一年四季有著不同景緻，春天賞櫻、秋冬賞紅葉，吸引不少遊客在密密麻麻的行程中都要特意前住。據聞此公園為日本第一座西式近代公園，亦是東京都內少數可以展現不同季節特色的花類。

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日比谷公園散發濃濃秋意，最重要是鄰近都心，睇完仲可以即刻去Shopping。(圖片來源: tokyospike@instagram)

日比谷公園 地址：東京都千代田區日比谷公園1-6 交通： 1. 東京Metro地鐵 丸之內線、千代田線「霞之關站」 ，A10、A14出口 2. 東京Metro地鐵 日比谷線、千代田線「日比谷站」 ，A10、A14出口 3. 都營地鐵三田線「日比谷站」，A10、A14出口 4. JR線「有樂町站」，步行8分鐘

【2】明治時代英法日式庭園@新宿御苑

提到東京都內的賞楓名所又點可能無新宿御苑，橫跨新宿與澀谷兩大潮流區，為繁囂鬧市帶來一點寧靜。新宿御苑其土地本為江戸時代信州高遠藩主内藤氏的宅第，後重新打造為日本皇家庭園，並於1906年竣工，是明治時代少數最具代表性的庭園，完美融合法式、英式與日本庭園三種風格，卻絲毫沒有違和感。

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被楓葉包圍，連地面都鋪上「楓葉地毯」，與情人手拖手散步，太浪漫了！(圖片來源: katsuaffiliate.com)

新宿御苑 地址：東京都新宿區內藤町11 時間：9am-6pm 交通：JR總武線，於千馱谷站下車，徙步約5分鐘

【3】賞夜楓熱點@六義園

日本賞楓名所多不勝數，惟六義園是唯一可以在東京都內賞夜楓的景點，故此近年吸引不少愈遊客前往。順帶一提，六義園是現今日本最具代表性的和式庭園之一，位於文京區駒込，由江戶時代幕府側用人柳澤吉保於1695年修建，耗費7年時間才得以竣工。

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由於六義園平日不設夜間參拜，只有櫻花、紅葉季節才特別開放。(圖片來源: kaori_castlelove.jp@instagram)

六義園 地址：文京區本駒込六丁目 時間：8am-5pm，楓葉季會有特別開放時間，詳情留意官方網站 交通：JR山手線，於「駒込」站下車，徙步約7分鐘

【4】奧運村變身成大型城市森林@代代木公園

代代木公曾於1964年作為東京奧運的奧運村，其後修建為一個大型城市森林。每逢春秋兩季，代代木公園總是人滿為患，稱其日本國民最愛的賞櫻和賞楓勝地絕不為過；另外，每逢周末會有高質的跳蚤市集，由服飾、手作至家品雜貨一應俱全。

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這裡的紅葉、銀杏都好靚，在這片鋪滿楓葉的地面上野餐，舒服。(圖片來源: doreenpeng@instagram)

代代木公園 地址：東京都澀谷區代々木神園町2-1 交通：JR山手線「原宿」站下車，徙步約5分鐘

【5】艷紅楓葉地毯散步@小金井公園

小金井公園位於玉川引水道沿岸，橫跨東京都內四個都市，面積非常寬闊，對日本國民而言並不陌生，不過遊客就較少知道，且其賞楓期多為11月下旬，正好錯開了賞楓旺季，可以靜靜地欣賞紅葉的淒美。公園前身只是一片大綠地，是於1940年為了紀念「皇紀」2600年作為規劃一部分。在戰後，更曾作為日本皇太子的臨時住處；1954年，正式名其為小金井公園。

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秋季有紅葉、銀杏盛開。(圖片來源: 公益財団法人東京都公園協会)

小金井公園 地址：東京都小金井市關野町 交通：JR中央線，於東小金井站下車，徒步約20分鐘

【6】200株紅葉國家級庭園@殿谷戸庭園

城市綠洲的殿谷戸庭園，是國家級的庭園，於1915年，由江口定條別莊的造庭師仙石氏設計，裡面200株紅葉、武藏野地區的山野草，還有被選為東京都名泉57選之一的湧泉，可以一次過在這裡欣賞。預計今年11月中至12月頭為最佳賞楓時間。

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裡面200株紅葉、武藏野地區的山野草，還有被選為東京都名泉57選之一的湧泉，可以一次過在這裡欣賞。(圖片來源: zh-tw.zekkeijapan.com)

殿谷戸庭園 地址：東京都國分寺市南町2 交通：JR中央線／西武國分寺線／西武多摩湖線，至國分寺站，步行2分鐘

【7】離市中心1小時車程城市綠洲@高尾山

郊外行山賞楓，高尾山離東京市中心只是1小時的車程，舒服行山路，又可以搭纜車欣賞楓葉，預計11月中至11月尾為最佳賞楓時間。

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高尾山可以去輕鬆郊遊，又可以去賞楓。(圖片來源: tw.seeing-japan.com)

高尾山 地址：東京都八王子市高尾町 交通：JR「新宿站」搭京王線於「高尾山口站」下車

【8】東京世外桃源@奥多摩湖

當地人大力推介的郊遊景點區—奥多摩湖，位於東京都西部，是距離東京最近的國立公園，四季景色分明，春天可以去賞櫻，秋天就去賞楓，而且步行路線舒服，適合一家大細、輕鬆郊遊人士。

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山林景色分明，好適合去輕鬆郊遊。(圖片來源: aoitshua@instagram)

奧多摩湖 地址：東京都西多摩郡奥多摩町川野1740 營業時間：9am-5pm（園內設施開至4:30pm） 休息日：12月29日至隔年1月3日 交通：從新宿到JR中央線至「立川站」，轉車搭JR青梅線，於「奧多摩站」下車，約110分鐘到

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