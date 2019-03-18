【韓國羅州攝影公園】韓劇《鬼怪》取景點　古代特色佈景打卡必去

攝影主題公園miss.u也去了好幾個, 這個主題公園,有拍過很多韓劇,電影, 沒有車是感覺是到不了的地方~感謝好朋友, 開車來這邊走走~~~ 進到裡面,還蠻古代的感覺,超級想要換韓服拍照~他在非常的田裏面, 一邊聽稻香一邊開進來,還蠻適合的

文：missutrip

開車旅行最大的好處就是說停就停, 看到美美的景色想要拍照, 就可以馬上路邊停車拍拍。

開到越來越深處,最後我們開始懷疑自我, 到底是否真的有羅州攝影公園~終於~ 這個大大的城門出現了,消除了我們的疑慮想到那些演員們,也是這樣跋山涉水的來到這遙遠的拍攝場,拍出一部部好片,就很興奮~

天氣很熱, 沒有遮蔽物,夏天很熱冬天很冷,演員們真的很厲害, 由衷敬佩他們~~~

▼點擊圖片放大，一起跟着missutrip​踏上旅途！

+ 23 + 22 + 21

接著就是下一個景點：皇宮！

▼點擊圖片看《鬼怪》第一集拍攝場景！連《步步驚心：麗》都在此取景？

+ 11 + 10 + 9

【本文獲「背包客棧」授權轉載，繼續閱讀原文：步步驚心麗/鬼怪拍攝場景-羅州攝影主題公園 (나주영상테마파크)-Missutrip】

missutrip 的其他好文

廣藏市場美食TOUR-missutrip- 生牛肉/麻藥飯捲/綠豆煎餅/蜜糖吐司-韓國食

♥ 韓劇 一起吃飯吧! 식샤를합시다 3 部分飲食店情報 ♥