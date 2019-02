【深圳旅遊】潮人必去Paul Smith世界巡迴展！詳列7大話題打卡位

又一場粉粉粉粉紅展覽即將在大家的IG Story洗板。Hello, My Name is Paul Smith全球巡迴展在Instagram已累計獲讚過億Like!超Sharp粉紅牆、眼花瞭亂的彩色鈕扣牆、猶如萬花筒般的彩色屏幕互動裝置…每一處都可以影到充滿時尚感的靚相,可以說是潮人打卡必去,讓我們開啟一場粉色之旅吧!

Hello, My Name is Paul Smith全球巡迴展深圳站

「Hello, My Name is Paul Smith」大展由傳寶中國主辦,於2018年12月8日至2019年4月15日,在中國華潤大廈藝術中心美術館呈現。 限時五個月,堪稱全「深圳最適合拍照的地方」(深圳微時光提供)

貴為深圳首個國際時尚品牌大展,展覽面積達2500平方米,而且是至今為止全球最大的一站,同時為中國巡展的最後一站,IG上吸Like過億!鬼才設計師Paul Smith以獨特的形式,展示其融合傳統與現代感的創意美學。1994年曾獲頒大英帝國勛章,2000年由英國女皇冊封爵士。71歲的Paul Smith是名副其實的老頑童,辦展覽要用粉紅色。不僅人可愛鬼馬,就連他的展覽也是相當少女心。

就是這樣一位老頑童卻深得粉絲們的喜愛,就連曾軼可丶吳克群丶熊乃瑾等都是他的忠實Fans。

(深圳微時光提供)

這麼棒的地方怎麼能放過呢?趁着剛開展,小編就提前去體驗了一番。快跟上腳步,一起來看看Hello, My Name is Paul Smith大展,到底有什麼好玩的。開展第一天就引來了好多人,現場實在是太火爆了!特別是這些潮人必打卡的地方,連影張相都要排長龍 ,讓小編好好給你們介紹一下。

(深圳微時光提供)

1. 【Pink Wall粉紅牆】

這一道粉紅牆是洛杉磯站最Hit的地方,並被評為全球十大拍照聖地之一 。更重要的是,現在不用出國, 就可以在深圳打卡著名的粉紅牆!超大的粉紅色檯燈丶黃色Memo丶加上暖色調的光線 ,元氣爆棚的新一日又開始! 不管你穿什麼衣服,簡潔、「有範」的風格怎麼拍,都會瞬間充滿時尚感 。

如果你不知道應該以什麼造型打扮前來,沒關係! 看看古靈精怪的Paul Smith先生和其他人的示範▼

2.【Button wall:鈕扣牆】

由五萬幾粒彩色鈕扣組成了高達3米、寬達6米的鈕扣牆 。這一面鈕扣牆是專為中國巡展設計。每顆鈕扣都由Paul Smith先生精心挑選, 完美地展示了鬼才設計師標誌性的色彩運用。鮮豔的背景拍出來的效果真的很Sharp, 絕對是潮人們必打卡的拍照點!1秒就能拍出IG風,不過鈕扣牆實在太過眼花瞭亂 (溫馨提示:密集恐懼症者慎入) 想要影出靚相, 建議穿素色的衣服效果更佳。

按下圖看看Paul Smith為中國站專設的彩色鈕扣牆▼

3.【The Art Wall:藝術牆】

這是Paul Smith先生從小開始收集的藝術品 ,展品包括安迪華荷(Andy Warhol),大衛霍克尼(David Hockney),班克斯(Banksy)等藝術家以及來自家人朋友與Fans所贈送的禮物, 展現了Paul Smith別具一格的收藏品味。整面藝術牆非常大 ,適合拍出有空間感的照片 。畫作也非常具有藝術價值 ,影相同時也可慢慢欣賞畫作。

整面藝術牆非常大 ,適合拍出有空間感的照片 。(深圳微時光提供)

4.【鬼才設計師的大腦】

上面還未夠? 由高清屏幕組成的沉浸式房間, 給你一個親身探索Paul Smith先生腦海中靈感來源的機會。這個房間一定要來,一進門像是走進超時空暗房丶 屏幕多變,可以等待時機拍出最好看的照片。

按下圖探索Paul Smith先生腦海中靈感來源▼

5.【Paul Smith先生的倫敦辦公室】

接下來這個展區 ,是Paul Smith先生本人倫敦辦公室的複刻。 老款的綠色蘋果頗為醒目, 隨意鋪開的書籍丶相機丶玩具甚至單車 ,都擠在這個凌亂的狹小空間中 。這便是Paul Smith先生獨有的辦公室。他本人將這個辦公室視為自己的「大腦」, 隨意一件物品都有可能激發他新的創意靈感 。如果你仔細觀察 ,還可以看到隨處可見的「小兔子」。

按圖窺探Paul Smith的私人辦公空間▼

6. 【Paul Smith先生飽含設計靈感的工作室】

簡約的辦公室氣氛 丶加上幾何圖形丶色卡和成衣展示場照片, 這裡顯然要比他本人的辦公室有秩序多了。每年男女系列的服裝 ,都是在這個工作室中開發出來的。這樣一個鬼才設計師就像穿着紳士西裝的「流氓」, 就連他設計的所有作品都那麼有特色 ,最經典的還是具有識別度的印花和條紋。

按下圖看看到底「鬼才設計師」的神作是在什麼地方誕生的▼

7. 【Paul's First Shop】

還有Paul Smith先生在諾定咸(Nottingham)的第一家店鋪。 這間店鋪雖然很小 ,卻是他和老婆夢想起航的地方。

Paul's First Shop(深圳微時光提供)

在展覽中 ,Paul Smith親自向自己的太太Pauline致敬。 一進門就可以看到牆上貼着鬼才設計師和愛人的合照 ,可以看出他是有多愛自己的老婆呀!店鋪面積僅有3 x 3平方米, 甚至連可以通風的窗戶都沒有。 Paul Smith笑稱:「或許它都稱不上一家店,只是一個房間而已。」

在展覽中 , Paul Smith親自向自己的太太Pauline致敬(深圳微時光提供)

本次大展將一次性展出Paul Smith先生那些令人驚豔的跨界作品:與路華公司合作的迷你車名款 丶Evian礦泉水瓶丶Leica相機丶單車服裝等。聽說這輛微型車的超大彩條背景牆, 是專門為本次深圳站準備的。還有Paul收到Fans各種意想不到的禮物 ,從世界各地搬來共2000多件精心挑選的展品 。而且,這裡的每一件藏品都是充滿故事的喔。想要知道嗎?那就快來和我們一起探索英國鬼才設計師Paul Smith先生充滿靈感,才智及美感的世界吧!真的可以大飽眼福。

Hello, My name is Paul Smith 展覽日期:即日至2019年4月15日(2月1日-2月10日閉館) 開放時間:11am-9pm(8:30pm 停止入場) 地點:中國華潤大廈藝術中心美術館(中國華潤大廈B1層) 門票:(平日)單人票 ¥ 90、雙人套票 ¥ 160;(周末)單人票 ¥ 120、雙人套票 ¥ 200

【本文獲「深圳微時光」授權轉載,微信公眾號:szdays】