【觀塘開倉】過百款波鞋 Nike、Adidas、Vans最平$199

臨近農曆新年，當然想買新衫新鞋過年啦！呢間位於觀塘的波鞋開倉店，現場有過百款波鞋、日本時裝、太陽眼鏡開倉大減價，件件名牌子，包括Nike、Adidas、Vans、Puma、New Balance、Reebok等等，好多波鞋都係較新的秋冬款，仲唔快啲入手？

今次開倉波鞋絕非一般舊款波鞋貨品，部份鞋款是剛過去的秋冬款，或是較潮的設計，現可半價左右入手，唔掃貨對唔住自己。（圖片來源： Oh'Mart 觀塘激安店）

買Vans、Puma平過日本 掃白色Vans優閒鞋最低$199

觀塘向來是開倉集中地，今次「Oh’ Mart 觀塘激安店」所推出的新年波鞋開倉，囊括名牌子包括Nike、Adidas、Puma、Reebok、New Balance、Vans，好多款都是後生仔最愛又易襯的鞋款，總共有過100款選擇，掃心水貨真係要慢慢揀。小記最愛白色鞋，就畀我發現一款Vans精選優閒鞋只係賣緊199港元，即叫老闆留貨！

除了波鞋外，現場仲有名牌太陽眼鏡減至299港元（原價 1,200港元），更有日本潮流品牌服裝如dulcamara、my beautiful landlet、CA4LA 等等低至3折。不過現場所有貨品不設退換，而且只收現金，記得帶備銀兩上去掃貨。

▼按下圖看更多開倉波鞋：

+ 21 + 20 + 19