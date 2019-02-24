【手機教學】網上訂行程但忘記登入密碼？5個步驟輕鬆解決

相信大家瀏覽不同網站時，都曾遇過忘記登入密碼的情況，胡亂撞幾時甚至被暫時停用帳戶！原來iOS用戶可以利用密碼管理功能直接於Safari、Chrome查看各種網絡服務的密碼，下次遇到忘記登入密碼時記得試試！

以下方法即可快速找回網站密碼，讓你於旅遊網站即時訂購限時優惠！（圖片來源：GettyImages）

Safari查看方法

iOS內置互聯網瀏覽器Safari，配合密碼管理功能，全方位支援瀏覽網頁和Apps的網絡服務密碼。通過 Face ID/Touch ID 驗證後，就可以在iPhone或是iPad內找回網頁密碼。

按圖查看如何找回Safari網站中的密碼▼

Chrome（iOS版）查看方法

除了Safari之外，亦有不少iOS的用戶喜歡使用iOS版的Google Chrome，而用戶如果在不同平台（iPhone、iPad、電腦、Android等裝置）上使用密碼儲存，都可透過雲端取回資料。而除了以下方法之外，大家亦可進入 http://passwords.google.com 管理在 Chrome 儲存的密碼。

按圖查看如何找回Chrome（iOS版）網站中的密碼▼

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