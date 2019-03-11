【首爾新酒店2019】遊韓必看！ 弘大、東大門、明洞5間住宿推介

到韓國旅行主要都是食買玩，尤其是女生血拼完都會想把戰利品放下再繼續下一輪，所以住宿的位置便十分重要。2018年首爾開了不少新酒店，以下為大家選出5間地點方便，時尚舒適的選擇，全部開業不足1年，包保新淨，下次安排行程時不妨考慮看看！

RYSE Hotel的地理位置十分方便，就位於弘大站9號出口附近，外觀時尚型格，難怪一開業便大受歡迎。（圖片來源︰RYSE Hotel）

01. RYSE Hotel

去年4月於弘大開幕的RYSE Hotel不只在遊客當中出名，更一度成為韓國網上熱搜榜首位，連當地人都大感興趣！它隸屬於萬豪酒店旗下的「Autograph Collection Hotels」品牌，主打時尚藝術風格。除了房間各具獨特氛圍外，酒店不時會與創作品牌或單位合作舉行特別企劃，舉辦各類型的藝術展覽和POP-UP STORE。

酒店的每一處都充滿藝術氛圍，有別於一般的商務酒店，難怪韓國電視節目也有報導。（圖片來源︰RYSE Hotel）

RYSE Hotel 地址︰首爾市麻浦區楊花路130（서울시 마포구 양화로 130） 交通︰「弘大入口站」9號出口 官網︰https://www.rysehotel.com/

位處明洞的日式商務酒店，適合預算不多的朋友。（圖片來源︰Chisun Hotel ）

02. Chisun Hotel Seoul

說起首爾的旅遊旺區又怎少得了明洞呢！韓國首間由日本Solare Hotel & Resorts Group營運的酒店便選址在明洞開業。主打平價商務酒店，距離各大景點如明洞大街、南大門市場、景福宮等只需步行約10-15分鐘。雖然房間不算大，裝潢也一般，但勝在房價低，推薦給長時間在外跑行程的遊客。

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酒店有8種房型，包括單人房，方便獨遊人士和商務住客。（圖片來源︰Chisun Hotel ）

Chisun Hotel Seoul 地址：首爾中區昌慶宮路20（서울 중구 창경궁로 20） 交通︰「乙支路4街站」8號或4號出口 官網：www.chisunhotelmd.com

不想住在旺區的朋友可選擇「孔德站」一帶的酒店。（圖片來源︰Glad hotels）

03. Glad Hotel Mapo

首爾自由行來說，大家對「孔德站」可能會較陌生，其實這個站一共連接了四條地鐵線，在來回景點的交通上十分便利。位處「孔德站」的Glad Hotel Mapo一出站便到，屬於走型格路線的商務酒店，房間設計以黑、白、灰色為主，時尚簡約，空間寬敞。而酒店附近也有不少餐廳、超市以及孔德傳統市場，喜歡旺中帶靜住宿的朋友就最啱！

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輕工業風的整體設計令人感覺乾淨舒適。（圖片來源︰Glad hotels）

Glad Hotel Mapo 地址：首爾市麻浦區麻浦大路92（서울시 마포구 마포대로 92） 交通：「孔德站」5號出口 官網︰http://www.glad-hotels.com/web/mapo-en/about

這間新酒店最適合喜歡血拼的朋友，逛到累還可立刻回去休息。（圖片來源︰Novotel）

04. Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences

如果會到東大門大手入貨的朋友可入住這間新開的Novotel，正正位於東大門設計廣場DDP和東大門商圈，位置超方便，逛到凌晨也不怕！這間去年7月初才開幕的5星級酒店，是Accor酒店集團首個綜合酒店與公寓的多功能旗艦項目。房間設計走現代簡約風，以冷色系和竹木色為主，空間感十足，公寓式的客房更設有迷你廚房呢！

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賣點之一是21樓的室外泳池，住客可一邊暢泳一邊俯瞰東大門區景色。（圖片來源︰Novotel）

Novotel Ambassador Seoul Dongdaemun Hotels & Residences 地址：首爾市中區乙支路238（서울시 중구 을지로 238） 交通：2、4、5號線「東大門歷史文化公園站」7或12號出口 官網︰https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A5U6-novotel-ambassador-seoul-dongdaemun-hotels-residences/index.shtml

位於江南區的新酒店外型別具一格。（圖片來源︰Alcove Hotel ）

05. Alcove Hotel Seoul

江南區也是遊客到首爾自由行必去旺區之一，這間同樣是Accor酒店集團旗下、新落成的酒店十分特別，設計理念來自世界遺址之一的朝鮮王陵。整家酒店走簡約典雅風，希望營造出度假勝地的感覺，頂樓的酒吧SALMANAZAR和餐廳Club LIMIT景觀一流，自然成為酒店的賣點！

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