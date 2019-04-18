【旅遊資訊】2019海關新規定：日本、韓國、台灣、泰國出入境限制

去旅行當然要大買特買，但購物的同時亦要留意當地的出入境限制，免得誤墮法網、損失金錢！出門前快點看看2019海關新規定，去旅遊前除了要帶夠「彈藥」掃貨，記得要注意當地的出入境規限！

出發旅行前要先留意當地的出入境規限啊！（圖片來源：Getty Image）

每個國家的出入境申報政策都不同，可攜帶的現金、食品、煙酒等物品都有不同限制，以下整理了4個港人最愛的短線旅遊地—日本、韓國、台灣、泰國4個國家的出入境海關規定，出發前記得留意啦！

按圖了解日韓台泰出入境規定：

日本｜入境限制

+ 7 + 6 + 5

2019年日本海關新規定

上述有提過日本對藥妝出境有新規定，主要受規限是含易燃成份及壓縮氣體的化妝品，包括止汗劑、除菌劑、防曬、指甲油等等。另外包裝上寫有「塩素系」（含氯）和「混ぜるな危険」（危險不可混合）字眼的產品不可登機，詳細下參考下圖：

受限制的化妝品包括：護髮／護膚用品、防曬、剃鬍膏、美甲用品、浴鹽、 口腔護理用品、香水、止汗劑、冷凍劑、空氣清新劑、清潔液等等。（圖片來源：Peach Aviation）

食品出入境的注意事項

近期非洲豬瘟在中國大陸肆虐，鄰近各國為防疫情持續蔓延，都禁止所有豬肉製品入境，包括加工食品、罐頭、甚至是即食麵內含豬肉的醬料，一律不可入境。雖然部分國家沒有規管食品出境（例如泰國、台灣），但香港有規限旅客不得帶沒經煮熟的生肉入境，所以大家千萬別以為當地沒有出境限制，就以為可以買回香港啊！

帶肉製品入台灣是犯罪行為的，大家切勿以身試法！（圖片來源：中央災害應變中心）

以上內容為海關規例概覽，只供參考。詳細法例及免稅物品規定可瀏覽當地海關網頁。

【第一屆武博】眼界．決定境界！

5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁