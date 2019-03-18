【香港國際機場】一號客運大樓更改閘口編號　3月28日起實施！

由3月28日起香港機場管理局將第一階段更改登機閘口號碼：一號客運大樓的登機閘口編號，原有的「15至22號」登機閘口及停機位，將改為「 5至12號」，以後登機要睇清楚閘口編號呀！機管局指會分兩個階段更改總共18個閘口的號碼，以配合興建「天際走廊」連接一號客運大樓及北衛星客運廊，日後旅客可直接步行來往該兩處登機閘口，不用再轉乘巴士。

圖中紅色框內的閘口號碼，將由5-12號，順序改為15-22號，日後登機前不要去錯登機閘口！（圖片來源：香港國際機場）

共18個登機閘口編號更改 分兩階段實施

為配合香港機場的「天際走廊」在2020年正式啟用，屆時一號客運大樓和北衛星客運廊會連接，故此機場將更改「北衛星客運廊」的閘口號碼，日後旅客就不用再轉乘接駁巴士，步行就可前往「客運廊」的登機閘口，方便快捷！而高 28 米的天際走廊，更可讓大型客機 A380 在橋下滑行，同時還會開設餐廳，有更多美食選擇。

故此，由3月28日起，現時的15至22號閘口，號碼將順序改為5至12號。於2020「天際走廊」啟用後，現時位於北衛星客運廊的501至510閘口，亦會順序改為13至22號閘口。

機管局指為配合更改號碼的編排，會更新路牌、網上資料等，亦會增加人手協助旅客到達正確閘口。此外，一號客運大樓亦會分階段更新設施，例如候機區會設立主題區、引入智能登機閘口，及翻新閘口資料屏幕和洗手間等等。政府將加碼20億撥款作翻身工程，預計2021年完成。

▼按圖看更多香港國際機場設施：

3月28日起，15至22號登機閘口，會改為5至12號，離港旅客記得留意！（圖片來源：hongkongairport@IG）

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