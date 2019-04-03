【首爾】韓式證件相體驗推介　 一站式服務：專業妝髮丶1對1執相

想要擁有像韓妹一樣美美的證件照嗎？來到韓國想拍 證件相 ，又不懂韓文，該如何找到最好的證件照服務？擁有一張美美的證件照可以幫助你在履歷上顯得更出眾，讓你更有自信！就讓小編為你推薦首爾最專業又親切的證件照服務，從交通、預約方式、服務介紹、拍攝流程都幫你整理好，讓你來一趟首爾旅行還能順便把美美的證件照帶回去炫耀！

我們小區的照相館

在眾多的照相館中，「我們小區的照相館」（우리동네사진관 Wooridongnae Photo Studio）是非常想推薦給大家的。這家從名字開始就很可愛的照相館，在韓國相當有人氣，本身有很多家分店散佈於首爾各處。韓劇《爸爸好奇怪》中，女主角之一的庭沼珉拍攝證件照時，也是選擇來到我們小區的照相館呢！這次去的是位於鐘路區的分店，不得不說，「我們小區的照相館」提供的服務只能用「精緻」與「專業」形容，成果真的也相當令人滿意，到底韓國的仙女證件照是怎麼誕生的呢？趕緊一起去看看吧！

韓劇《爸爸好奇怪》中，女主角之一的庭沼珉拍攝證件照時，也是選擇來到我們小區的照相館呢！（KKday）

基本資訊&交通方式

地址：首爾特別市鐘路區鐘路70號5樓（Google maps、Naver map） 電話：02-730-4770 營業時間：週一至週五 09:30～19:30（每小時一個場次，最晚可預約時間 17:30）；週六 11:00～19:00（每小時一個場次，最晚可預約時間 17:00）；週日&節假日休息

想知道怎麼去我們小區的照相館？按下圖跟著小編一起走▼▼

拍攝預約&報到流程

我們小區的照相館提供證件照以及沙龍照兩種攝影服務，拍攝方案可自行選擇是否包含妝髮，也可以另外選擇針對個人膚色、瞳孔色、唇色進行的色彩診斷套餐，都可以直接從KKday預訂，價格會比現場來得優惠。不過要特別注意的是，妝髮服務需要事前預約，所以如果預訂時選擇的是不含妝髮的單拍服務，現場是無法臨時加購妝髮服務的，大家要先考慮好。

我們小區的照相館的兩種攝影服務對比。（KKday）

事前在網路上預約好之後，可以從Email或App查看憑證 ；在進到照相館裡頭後，直接向櫃檯工作人員出示手機裡的預訂憑證就好，工作人員中、英、韓語皆通，完全不必擔心溝通問題。報到之後，工作人員就會親切的引導並說明接下來的流程，展開今天的拍攝。

事前在網路上預約好之後，可以從Email或App查看憑證 ；在進到照相館裡頭後，直接向櫃檯工作人員出示手機裡的預訂憑證就好。（KKday）

貼心提醒：請於預約時間前10分鐘抵達，若遲到超過10分鐘會被取消預約且無法退費，務必特別留意。

照相館貼心設施

▼▼我們小區的照相館的服務以客人為本，按下圖看看有哪些細心設施：

證件照拍攝體驗

再來想必是大家最期待的部分了，我們終於要帶大家一起瞧瞧完整的韓式證件照拍照流程囉！只要五個簡單卻精緻的步驟，就可以拿到最完美的證件照，趕緊接著看下去！

▼▼終於到了大家最期待的韓式證件照拍照流程介紹，按下圖一覽五個簡單卻精緻的步驟：

+ 19 + 18 + 17

香港的照相館通常會把照片燒在光碟裡給客人，在韓國則通常是直接e-mail圖檔給客人。這樣一來再也不用害怕弄丟光碟，更不用擔心電腦沒有光碟機讀啊！ 工作人員會直接在現場把圖檔e-mail到客人在問卷中留下的電子信箱，一次把剛剛所有底色的照片都寄給客人。除了白底照片，其他8種底色的照片也好好看。店家甚至還很貼心地寄了大、小size的照片，之後不論是要沖曬成什麼尺寸都可以，讓人完全沒有後顧之憂。現場可以直接使用茶水區旁邊的電腦來確認信箱，即時檢查是否有收到照相館寄來的照片電子檔，若發現收到圖檔有任何問題也能立刻請工作人員協助。

有了這些照片，感覺不論是要求職，還是拿出證件都能相當有自信！看完介紹之後，是不是心癢想要馬上飛到首爾拍這樣的證件照呢？有機會到韓國首爾旅行一定要拍一次此生必備的超美證件照，照相館專業的服務簡直無可挑剔，拍出來的成品無論是辦證件還是找工作都超實用又好看，趕快安排時間飛韓國！

【我們小區的照相館】鐘路店

▶ 地址：首爾特別市鐘路區鐘路70號5樓 ▶ 電話：02-730-4770 ▶ 營業時間：週一至週五 09:30～19:30（每小時一個場次，最晚可預約時間 17:30）；週六 11:00～19:00（每小時一個場次，最晚可預約時間 17:00）；週日&節假日休息 ▶ 正裝尺寸： XS、S、M、L、XL、XXL ▶ 詳細資訊：請查閱官方網站 ▶ 特別提醒：妝髮服務必須事前預約，無法現場加購。

【本文獲「KKday」授權轉載。】

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