【韓國釜山】盤點市區十大性價比極高酒店　飽覽海雲台無敵大海景

釜山是韓國第二大城市，交通非常便利，不論是地鐵或是公車路線都相當完整。大眾交通運輸工具的完善，使得釜山成為韓國自由行的第二選擇，更因為地理位置靠海，釜山的海鮮可是相當有名，喜歡吃海鮮的朋友一定不能錯過！而小編今天精選了10間地理位置極佳，C/P值超高的釜山住宿地點。

釜山住宿精華區

跟首爾比起來，釜山的交通跟住宿就簡單了許多，住宿主要分成西面、南浦洞、海雲台這三個地方，而這三個地點附近都有好逛的商圈及方便的交通，大家可以根據自己的行程來安排適合的住宿地點，像是從首爾搭乘KTX來的旅客，距離下車處不遠的西面就是非常好的住宿選擇，如果喜歡購物南浦洞真的非常的好逛又好買，而海雲台則是漫遊釜山的不二之選。以下將詳細的介紹釜山的熱門住宿區域及精選的特色酒店，一起看下去吧。

【西面】

有著釜山明洞之稱的西面是許多人住宿的首選，附近商圈百貨林立，地面上與地下街都相當的好逛好買，這裡也是兩條地鐵線的交會處，從機場搭巴士到這裡只要30分鐘，生活機能真的是非常強大。

（Facebook@釜山觀光公社）

1. 阿班酒店

地鐵站站步行五分鐘，絕對方便。阿班酒店（Arban Hotel）是位在地鐵西面站的釜山高C/P值住宿，不管是裝潢或設施全部都全部都非常新且完善，最重要的是價格真的非常的平價，真的是C/P值高到爆表的釜山住宿。阿班酒店除了酒店本身的高C/P值這項優點外，另一個吸引人的地方就是他周圍的超強生活機能性，如果想要吃飯，酒店旁都是美食圍繞，從早餐到消夜應有盡有，完全不用怕肚子會餓到。逛街的話就更是方便了，旁邊的西面商圈及樂天百貨絕對讓你買到想剁手啊。

小編偷偷說：如果想吃韓式炸雞但懶得出門的話，酒店還可以幫你打電話代訂，真的是很貼心呢！

訂房網評價：8.6 /10 agoda 地址：32, Jungang-daero 691beon-gil, 釜山鎮區, 47287 釜山, 韓國 交通：西面站步行五分鐘 附近景點：西面商圈、釜山唐人街、釜田市場

2. 西面1號K旅館

樓下就是美食一條街，24小時不打烊。西面1號K旅館（K-GUESTHOUSE 1）是周圍最多美食的釜山住宿之一，位在西面站1號出口出站只要五分鐘，而酒店門口就是大名鼎鼎的豬肉湯飯一條街，再來隔壁還有年糕一條街、炸雞一條街，而且幾乎從早開到晚，有些更是24小時營業的，美食可說是多不勝數阿！K旅館內部也是非常的舒適整潔，整體裝潢走一個極簡風，旅館不僅提供免費的早餐，還有電腦及自助式洗衣機，對於在釜山多待幾天的旅人可說是非常方便。

小編偷偷說：k旅館最讓人放心的就是有會說中文的服務生啦，英文不好的旅客可以放一百個心了。

訂房網評價：9.3/10 agoda 地址：4th Floor, 44, Shincheondaero 62-Beongil, Busanjin-gu, Busan, 西面, 釜山, 韓國 交通：西面地鐵站步行五分鐘 附近景點：新世界百貨、豬肉湯飯一條街、炸雞一條街

3. 釜山Uniqstay Hostel & Suite

網路評分高達9分、早餐超好吃。釜山（Uniqstay Hostel & Suite）在網路評分高達9分！位於樂天百貨後面，生活機能佳，附近還有樂天百貨及7-11，旅館設備新穎且設備齊全，外觀可愛親合，櫃台人員英文佳又熱心，有問題都可以儘管詢問！房間採上下舖或是單床格局，也提供三人房的房型。房內簡單乾淨、空間寬敞，浴室也很整潔。旅館餐廳裝潢走美式風格，晚上會變身為酒吧。每天提供固定早餐（煎餅、鬆餅、蛋捲、墨西哥捲…等），還有自助的烤多士、沙律、水果、乳酪、麥片、飲品等等，非常豐富用心呢！

小編偷偷說：酒店的早餐是現點現做的，最重要的是可以吃到飽，千萬不要錯過啦。

訂房網評價：9.3/10 agoda 鄰近景點：樂天百貨、南浦洞、太宗台、海雲台 地址：Bujeon-ro 59 (Bujeon-dong), 西面, 釜山, 韓國 交通資訊：西面站7號出口步行約5分鐘

【南浦洞】

來到釜山大家必去的兩個車站，一個是西面，另一個就是現在要介紹的南浦洞啦！雖然南浦洞不像西面站有地上商圈+地下街，但這裡的商家跟民間換錢所非常集中，從南浦站7號出口一上來的整條街，不管是需要換錢，大買特買，或是體驗當地的傳統市場，都能這條街上一次解決。

南浦洞（Instagram@_kennyandthejets）

4. 格雷酒店

離地鐵出口1分鐘，方便的釜山住宿。格雷酒店（Hotel Gray Busan）是位於地鐵草梁站一分鐘距離的釜山住宿，周圍除了零星的幾間餐廳、炸雞店及超商外，大多都是住宅區，因此夜晚時相對寧靜了許多。格雷酒店在店內裝潢的部分，可說是非常的講究，在公共區域的該有的簡易廚房、交誼廳可說是非常齊全，而房間內乾淨舒適，也因為位在安靜的住宅區中，房間的隔音效果做的非常完善，對於睡眠品質要求非常高的旅客，格雷酒店是不錯的選擇。

小編偷偷說：在房間內有配備一台電腦及一個電視螢幕，晚上可以在房間內看自己喜歡的節目，真的是太享受啦～

訂房網評價：8.9/10 agoda 地址：3-2, Jungang-daero 286beon-gil, Dong-gu, 東區, 釜山, 韓國 交通：地鐵草梁站步行一分鐘 附近景點：札嘎其市場、甘川文化村

5. YTT南浦精品酒店

最有人情味的釜山住宿。YTT南浦精品酒店（Boutique Hotel YTT Nampo）是被許多台灣人評價為最親切最有人情味的釜山住宿，一到櫃台check in時，櫃台人員都會非常親切的教你使用所有的酒店內及房間設施（畢竟所有遙控器上寫的都是韓文真的不好懂），而在進房之前還會給你一張酒店內負責中文旅客主管的名片及中文觀光地圖，真的是貼心一百分。YTT南浦精品酒店的房間內部該有的設施可說是應有盡有，連毛巾、浴巾、浴袍都會幫你準備好，如果是連續入住，每天也都會幫你把日用品全部換新。桌面也有外賣的菜單，讓你只要一通電話就能把食物送進房間，小編真覺得太貼心了。

小編偷偷說：房間內的窗戶是可以打開的，而且從窗戶外面就能看到釜山的地標──釜山塔。

訂房網評價：9.1/10 agoda 地址：14, Donggwang-dong 3-ga, Jung-gu, Busan, Korea, 中區, 釜山, 韓國 交通：地鐵中央站步行五分鐘 附近景點：龍頭山公園、釜山塔

6. 阿文樹釜山酒店

坐落在商圈內，讓你逛好逛滿。阿文樹釜山酒店（Aventree Hotel Busan）就位在地鐵南浦站附近充滿藥妝店及服飾店的時尚大街上，走幾步路就能到國際市場去挖寶吃好料的，旁邊也有南浦樂天百貨跟樂天超市，住這邊真的是會讓你逛街逛到腿軟呢。阿文樹釜山酒店非常適合逛街逛累了的旅客，整體風格非常簡約並配上超大面的落地窗，讓你一進房就有種放鬆的感覺，酒店內設施跟早餐更是不用說，全部都在水準之上，如果是來釜山大買特買的旅客，阿文樹釜山酒店真的是最適合的住宿選擇之一。

小編偷偷說：阿文樹釜山酒店的房間內是全面禁煙的，就不用擔心房間內會有煙味啦。

訂房網評價：8.5/10 agoda 地址：6, Gwangbok-ro 39beon-gil, Jung-gu, 中區, 釜山, 韓國 交通：距離札嘎其地鐵站約步行五分鐘 附近景點：甘川文化村、新世界百貨

7. 索優酒店

釜山最受歡迎的住宿選擇之一。索優酒店（SOYU Hotel）這間位於南浦站附近的酒店，酒店人員非常的親切，基本的英文溝通都是沒問題的，雖然離車站有一小段距離，但因為他可以隨時入住的特點，成為了許多搭乘紅眼航班的旅客入住的首選。索優酒店的房間內也非常乾淨舒適，基本的毛巾及沐浴用品每天都會換新，另外房間大小也相當寬敞，如果是帶著兩顆29吋行李箱的旅客，要將箱子完全打開也是沒問題的，不會覺得擁擠。

小編偷偷說：酒店附近有很多韓式居酒屋，來到韓國一定要去看看。

訂房網評價：8.8/10 agoda 地址：16-5 Donggwang-dong 2ga, Jung-gu, 中區, 釜山, 韓國 交通：距離南浦站步行三分鐘 附近景點：龍頭山公園、札嘎其市場

【海雲台】

海雲台是韓國最受歡迎度假勝地，這裡有著兩千公尺的超長沙灘，長長的海岸線與天空上翱翔的海鷗，讓這裡更增添了許多度假的氣息。想要放慢步調，享受釜山的海景之美，海雲台是個不錯的選擇。

海雲台（Instagram@blh.hotel.jp）

8. MS酒店

海景酒店的最佳住宿選擇。MS酒店（MS Hotel Busan）是位在海雲台海水浴場旁的海景酒店，地鐵站跟公車站都能夠到達算是非常方便。而酒店最具特色的就是完全無遮蔽物的絕美海景，打開窗簾便能將整個海雲台海灘盡收眼底，能在舒適的房間裡享受著漂亮的海景真的非常幸福呢。而且MS酒店相對於海雲台附近擁有海景第一排view的連鎖酒店，MS酒店的價格更為平易近人，C/P值真的非常高。

小編偷偷說：酒店的早餐是自助式的，可以將早餐拿回房間吃，美景配早餐真的非常享受！

訂房網評價：8.6/10 agoda 地址：7F,1417-2,Jung1-dong,Haeundae-gu, 海雲台區, 釜山, 韓國 交通：距離海雲台地鐵站步行六分鐘 附近景點：海雲台海水浴場、海雲台街、釜山水族館

9. 釜山海雲台馨樂庭服務公寓

釜山海雲台馨樂庭服務公寓（Citadines Haeundae Busan）是位在海雲台海水域場旁的連鎖公寓式酒店，也因為是公寓式酒店，公共區域的設施就相對簡單，但房間的設施就用心很多了。釜山海雲臺馨樂庭服務公寓共有七種房型，每間房型都各具特色，但共同的是都會有一個小廚房讓你可以自己煮飯，還會個露台可以讓你一覽釜山市區的街景和海景，空間可說是非常的寬敞，非常適合以家族旅遊為主的旅客呢。

小編偷偷說：釜山海雲台馨樂庭服務公寓有提供衣物乾洗及收送的服務，可以不用自己洗衣服真的是太幸福了。

訂房網評價：8.7/10 agoda 地址：620 Haeun-daero Haeundae-gu, 海雲台區, 釜山, 韓國 交通：距離海雲台地鐵站步行一分鐘 附近景點：海雲台海水浴場、Sfunz購物中心、海雲台市場

10. 拉昂酒店

讓你賓至如歸的優質住宿。拉昂酒店（Hotel Laon）是小編私心推薦的一間海景酒店，位在松亭海水域場旁，離海雲台海水浴場約十分鐘的車程。這裡的景色也不輸海雲台附近的海景酒店，且因為不是在市區，人相對少了許多，景色看起來更遼闊。拉昂酒店最著名的就是他的房間啦，每一間房間的風格都有不一樣的設計，非常的特別，也是最近很流行的打卡景點。也因為離市區有段距離人相對較少，更能放鬆地享受海景假期。

小編偷偷說：酒店內的每個房間都能看到美美的海景呦，是不是很心動呢！

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訂房網評價：8.8/10 agoda 地址：436-1, Songjeong-Dong, 松亭里, 釜山, 韓國 交通：松亭站步行20分鐘 附近景點：海雲台市場、松雲台海水浴場

以上就是小編精選的釜山超高C/P值的住宿啦。釜山真的是一個適合放鬆旅遊的地方，不管你是要在市區大吃大喝，放肆購物，或想要在海灘上享受優閒的度假生活，釜山絕對會是不二首選，趕快給自己一個假期，衝一波釜山吧。

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【釜山住宿推薦】釜山市區高C/P值住宿報給你知

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