【日本黃金週】十日連假交通高峰期預測！避開塞車、人潮須知

準備4月底去日本旅遊的朋友要留意了！日本天皇明仁將在4月30日退位，並由王太子德仁於5 月1日繼位，由於日本天皇退位及交接日為法定假期，故日本4月底至5月頭會有一連十日的黃金週長假，當局預計日本將有2,400萬人在國內旅行。早已計劃於這段時間到訪日本的朋友，一定要看看以下日子，避免塞車高峰期！

日本天皇退位及交接日為法定假期，所以4月底至5月頭日本會有一連十日的黃金週長假。（圖片來源：日本経済新聞）

特急、新幹線 人流最多

據日媒ANN報導，預計日本黃金週期間（4月27日至5月6日）有2,400萬人在國內旅行，加上4月至5月是櫻花季，訪日賞花的外國旅客急升，相信黃金週期間將會造成嚴重的交通堵塞，建議這段日子到日本旅行的朋友，盡量留在縣內觀光，避免乘坐新幹線、特急或自駕遊作長途旅行。假如真的需要遠行，可考慮避開以下高峰期時間。

當局預計日本黃金週期間會有2,400萬人在國內旅行，平均每5個人有一個會去旅行。（圖片來源：テレ朝）

座位預約高達32萬

根據預測，JR「下線」的高峰期為4月27日，已預約的座位高達32萬；JR「上線」的高峰期為5月5日，已預約的座位有26萬。據JR公佈的鐵路預約座位情況可見，黃金週期間已預約的座位共436萬，是往年的1.6倍。官方表示現時還有部分日子有空位，打算這段期間乘坐JR新幹線或特急的朋友應儘快預約。

根據JR公佈的鐵路預約情況，黃金週期間已預約座位共436萬，是往年的1.6倍。（圖片來源：テレ朝）

高速公路嚴重塞車

高速公路上下線出現長10公里車龍的次數就高達432次，官方估計「下線」的高峰期則為5月3日，估計當日早上8時「東北道羽生PA」附近更會造成長40公里車龍的嚴重塞車；至於「上線」的高峰期為5月4日及5月5日，估計這兩日下午4時左右，「中央自動車道小佛隧道」及「東名高速道路大和隧道」附近約30公里路段會現嚴重擠塞。要走這兩條高速公路的人士，建議避開下午4點這個高峰時段。

預計高速公路上下線發生10公里以上的交通擠塞將高達432次。（圖片來源：テレ朝）

避開塞車、人潮須知

日本一連十日的黃金週長假，除了有機會令公共交通水洩不通，相信屆時很多景點都會人山人海，假如這段時間出門又想避開人潮和塞車時段，可考慮留在縣內觀光，避免作跨縣長途旅行。此外，東京迪士尼、USJ環球影城等主題樂園的遊客亦一定會比平時多，所以這段假期內如非必要，真的不要到主題樂園遊玩了。

黃金週的十日連假為法定假期，所以日本的銀行都會休息。雖然休假期間ATM會如常運作，但人多的時候亦有機會出現現金不足的情況，所以這段時間到日本的旅客，記得要準備足夠的日圓，以免發生現金不夠，但又不能兌換日圓的情況。

黃金週期間著名景點一定會出現人潮。（圖片來源：Pinterest）

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