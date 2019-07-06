【深圳好去處】深圳5大水上樂園　夏日消暑玩水必玩推介

天氣愈來愈熱，最好就係留在屋企毒自歎冷氣，要留在戶外同陽光玩遊戲，簡直是酷刑。不過上深圳玩水，又唔同講法！原來深圳有好多水上樂園設施，可以任玩人造衝浪、彩虹滑梯、人造沙灘、開心漂流河等等，炎炎夏日又有消暑好去處喇！

01｜觀瀾山水田園生態水上樂園

好多人都北上深圳觀瀾湖渡假村，原來在渡假村附近有一處水上樂園！「水田園生態水上樂園」就在深圳觀瀾山水田園旅遊文化園內，樂園內有很多頂級滑水道和玩水活動，其中最特別「超級大喇叭滑道」，坐著水泡隨著滑道旋轉，克服離心力大考驗！還有驚險刺激的彩虹滑梯、沖天回旋、大型海嘯池、高速滑梯、漂流河等大小朋友最愛的玩水設施，另外仲有兒童嬉水池等親子遊樂池。如果想親身感受2米高的超級海嘯人造巨浪，就不能錯過到這個水上樂園享受玩水樂趣！

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「大喇叭」根據動能原理，水泡從入口處通過水的衝力跌入滑道黑洞，之後急速下墜，感受高速離心力十分刺激好玩！（圖片來源：官方圖片）

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觀瀾山水田園生態水上樂園 地址：深圳市觀瀾君子布環觀南路觀瀾山水田園旅遊文化園 開放日期：2019年5月1日-10月8日 開放時間：周一至周五 10am-9pm、周六至周日 10am-10pm；夜場入園時間周一至周五6pm-9pm、周末6pm-10pm 交通：乘坐公交車（巴士）M288、M354或M258在山水田園農莊站下車 門票（携程網）：成人¥90（紅日）、¥80（平日）；兒童票¥55；夜場票¥60

02｜歡樂海岸「SOLOpro拓極水運動俱樂部」

3月時曾舉辦過「深圳時裝展」，深圳潮人紛紛湧到歡樂海岸場地，就知道此處是深圳至潮集中地！而自5月1日起，「SOLOpro拓極水運動俱樂部」就進駐歡樂海岸椰林沙灘水公園，舉辨為時4個月的水上樂園。整個樂園佔地10.2萬平方米，最焦點有一條長290米的人造沙灘，就算在市區都可以玩沙曬太陽。樂園共有4個遊玩區域：運動挑戰區有陸地沖浪、風洞；水上遊玩區可以玩帆船、划艇、遊船；叢林競技區可玩穿越叢林捉殭屍；最後休閑娛樂區就有主題泳池、水上衝關障礙賽、滑梯及「歡樂蟹」遊戲等等。

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整個公園佔地10.2萬平方米，共有4個玩樂園區，玩足一天都唔夠。（圖片來源：官方圖片）

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歡樂海岸SOLOpro拓極水運動俱樂部 地址：深圳南山濱海大道2008號歡樂海岸椰林沙灘 交通：地鐵9號線深圳灣公園站E出口 日期：2019年5月1日 – 8月31日 營業時間：平日 3pm – 9pm；周末及假日 2pm – 10pm 門票：¥200元（有效期内無限次進園） 單票：早鳥優惠¥35元（單次入園）、水上衝關障礙賽現場價¥30（大小同價）

03｜東部華僑城大峽谷水公園

這個水上樂園達兩萬平方米大，在人造浪水池上可造成3米巨浪，相當真實刺激。園內又有U型滑道、室內漂流河等好玩水上設施。此外，園內有7000平米大的室內水上戲水天地，有齊沖浪滑板、大水泡、U型滑道、風壓造浪和漂流河等等全方位水上遊樂設施，愛玩水的朋友一定玩得相當開心！

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園內有超大型水上遊玩迷宮，小朋友在此玩水一定十分開心。（圖片來源：官方圖片）

深圳東部華僑城大峽谷水公園 地點：深圳市鹽田區大梅沙東部華僑城 開放時間：周一至周五 9:30am-6pm；周六、周日、節假日 9am-6pm 門票：成人票¥200、兒童1.2-1.5米高¥100、1.2米高以下免費 網址：http://www.octeast.com/introduction/shui-gong-yuan.html

04｜歡樂谷瑪雅水公園

這個水上樂園以瑪雅文明主題來包裝及設計，更曾獲世界水公園協會（WWA）頒發行業創新獎，更是深圳市內第一個水公園。園內有6大戲水娛樂項目，包括羽蛇神環、彩虹賽道、瑪雅水寨、太陽迷旋等等，整個水公園有2000平方米大，是適合一定大小合家歡的戲水天堂。

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這條6人彩虹賽道可以同fd子一齊玩集體競技，夏日狂歡。 （圖片來源：官方圖片）

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深圳歡樂谷瑪雅水公園 地點：深圳市華僑城僑城西路 開放時間：9:30am-10pm 票價：成人票¥220、兒童身高1.2-1.5米及65歲-70歲長者¥120；夜場門票 ¥85（大小同價）（票價包括歡樂谷陸地公園門票） 網址：http://sz.happyvalley.cn/park/mysgy.shtml

05｜求水山水上樂園

在深圳龍崗區的水上樂園，雖然距離市中心遠一點，但仍可坐地鐵轉乘巴士前往。樂園總面積達6000平方米，其中1000平方米劃為成人池，1100平方米是兒童戲水池，另外又有1000平方米大的人造浪池，最高水深到1.8米高，人造浪則有1米高，園內也有螺旋滑道、滑浪飛船、彩虹競賽滑梯等等大小朋友至愛水上遊戲。

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水池內有各樣玩樂設施。（圖片來源：小紅書）

求水山水上樂園 地址：龍崗區布吉南灣街道南嶺村（近南嶺花園） 營業時間：周一至周五9am-10pm、周末及法定假期8am-10pm 收費：進入求水山景區大門門票5元； 水上樂園另外收費：成人票 ¥40、兒童票（1.4米以下）¥30、親子票（1大1小）¥70 交通：地鐵到「木棉灣站」再轉乘371號公交車到「南嶺花園站」下車；地鐵到「百鴿籠站」再轉乘822號到「大世紀水山緣站」下車；乘地鐵3號線到「大芬站」，再轉乘822號公交過兩個站就到

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！



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