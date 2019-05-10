【榴槤自助餐】曼谷EmQuartier水果節　遊客$100港元任食榴槤芒果

每逢5、6月，泰國正式進入水果旺季，生果特別鮮甜，不少商場、酒店都會舉行水果任食自助餐！繼曼谷Central World後，EmQuartier商場亦舉行水果節，當中榴槤自助餐每日共設7個時段，旅客更可以399銖任食一小時，讓一眾水果控大飽口福。

EmQuartier商場由即日至5月14日舉行水果自助餐。(圖片來源：Emporium EmQuartier＠facebook）

即叫即開榴槤

每年曼谷不少商場都會趁水果旺季舉行特色活動，當中最具人氣的必然是榴槤水果節，今年EmQuartier商場由即日至5月14日舉行水果自助餐，全日共設7個時段，每節限時60分鐘。水果方面，最令人期待的必然是來自象島及羅勇府的榴槤，全部即叫即開！此外，全場更設有多款當造水果及芒果糯米飯，選擇豐富。

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全日共設7個時段，每節限時60分鐘。(圖片來源：Emporium EmQuartier＠facebook）

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遊客可享優惠價

價錢方面，1小時任食價錢為559銖（約$139港元），而旅客可以享有特別優惠，遊客只要在商場地下Tourist Lounge出示護照，便可即場換領遊客卡，並可以399銖優惠價任食一小時。雖然自助餐可以任食生果，不過為免有大嘥鬼浪費食物，如有顧客食剩水果，大會會對顧客收取500泰銖罰款，大家記得食幾多攞幾多！

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