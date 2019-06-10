【北京自由行】打卡名勝景點盤點　行長城王府井、試鋒味炸醬麵！

北京這個地方，或許不是大家一提起旅行就會想去的地方。可是，凡是到訪過北京的人，都會覺得北京比想像中好，也是一個不錯、頗值得前往探個究竟的地方。作為中國的首都，北京這裏明顯比一般的大陸城市較為發達，而且普遍市民都較有禮貌和文化，再加上這裏有不少古蹟名勝，來這裏旅遊絕對比想像中好玩。 一般人想起北京，就會聯想起霧霾。北京空氣差也的確是眾所周知的事，但其實只要選對時間前往，就能大大減低「中伏」機率；再加上自備口罩，就能更進一步減低霧霾的殺傷力了。北京四季分明，夏天（6至8月）的平均氣溫達攝氏30度；冬天（11至3月）平均氣溫由攝氏2度至12度不等，霧霾則沒有特定月份出現，建議出發前多加留意天氣預報和新聞。

北京五日四遊CHILL遊之旅

第一天及第二天行程推介！

第三天：南鑼鼓巷、煙袋斜街、什剎海、老北京炸醬麵

南鑼鼓巷

北京必去的景點清單上，一定有南鑼鼓巷。這裏是一條全長700多米的胡同街道，兩側都是商店，而且以小食店、文創小物店和咖啡店為主。來這裏逛街之餘也可以順道掃街，當是午餐也沒有問題。由於是胡同的外貌，因此很適合在這裏拍照打卡。另外，這裏的小吃也有很多款式，吃貨一定不能錯過！

地址：南鑼鼓巷（地鐵6／8號綫南鑼鼓巷站） 營業時間：各商店略有不同

煙袋斜街、什剎海

煙袋斜街和什剎海就在南鑼鼓巷附近，步行就能走到這兩個同樣著名的北京景點。周邊也有各式小吃和小店，但感覺都是遊客區，基本上都不太能買到東西。什剎海則是一片寬長的水域，冬天時水面會結冰，會開放讓人在上面溜冰。

地址：煙袋斜街 營業時間：各商店略有不同

老北京炸醬麵

來到北京，你會到處看到「老北京」三個字作為招徠。到底老北京的味道是怎樣，作為遊客的我們當然也會很想知道，所以這天的晚餐就特地到訪了有名的老北京炸醬麵！這間方磚廠69號炸醬麵就是北京有名的炸醬麵店之一，平平無街以街道作為店名的它，曾因謝霆鋒到訪拍攝《鋒味》而聲名大噪，小店只營業至晚上7時，想吃的話就要早點到！（小編表示對於在香港生活的我們，感覺上韓式炸醬麵比老北京的好吃。）

方磚廠69號炸醬麵 地址：方磚廠胡同69號（地鐵8號綫什剎海站C出口） 營業時間：10:30 - 19:00

第四天：萬里長城、王府井大街

萬里長城

要到萬里長城的原因，無非是因為它如此有名，來到北京也不看一下好像有點說不過去。不過萬里長城之長，其實還是有很多個選擇的路段：最早開發成遊客區的就是八達嶺地段，聽說人很多、小販很多。然後還有慕田峪地段：人相對會少一點，但勝在有纜車、滑道和滑梯等等上下方式，算是可以比較舒適，而人又不會太多的路段。另外也有司馬台段的長城，是中國唯一保留明代原貌的地段，但是地勢也較為險要。小編向來沒有爬山的習慣，這次出行還是選擇了到慕田峪！由於長城並不近市中心，最方便的出行方法當然時事先預訂好交通。

如果是選擇到慕田峪的話，你還可以事先購買好長城門票，但是可以不用購入來回纜車票（單程就好）。因為離開時你可以選擇乘坐滑道（也就是滑雪時會坐的那一種椅子），從滑道下來的風光比較好，你可以在長城上的滑道公司櫃台購買單程票。另外也有一些外國人選擇坐著小車從滑梯滑下，但沿路看到一些「車撞車」事故，所以小編就不太建議了。

北京市百貨大樓——旺仔俱樂部

由於小編是選擇包車的方案，離開時就請司機大哥載我們到王府井大街，這區也是比較發達的購物區，到處都是百貨和商店林立，但其實也不是特別好逛。小編推介可以到王府井百貨裏的旺仔俱樂部看！在這裏你可以找到很多你沒有想過的旺旺產品！而且還有很多禮品包，買來作為手信也很不錯！

地址：王府井大街255號北京市百貨大樓南館Hamleys4層 營業時間：10:00-22:00

王府井大街

小時候讀過有關北京的文章，都會讀到北京的王府井大街是一條有名的小吃街！一到街裏就會看到有名的炸蠍子和昆蟲，然後大街上還有其他有名小吃，但大多數都是在南鑼鼓巷或街邊早已看過的小吃：老北京冰糖葫蘆、烤玉米、山楂雪梨湯（就像香港的台式飲料店般）、爆肚、酸奶、蟹黃湯包等等。

地址：王府井步行街好友商場南側（地鐵1號綫王府井站A出口） 營業時間：10:00-22:00

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