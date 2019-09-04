【大阪京都】關西機場懶人包：交通、購物丶行李寄存全攻略

只要從香港飛大阪、京都、奈良等關西地區，多半從關西空港出入，身為國際機場，關西機場設施相當完善，免稅店、手信店逛都逛不完，還有不同等級的休息區供旅客選擇，入境後如何往京都、大阪？從二航廈怎麼去一航廈？KIM Card怎麼申請？哪裡有行李置物櫃？如果搭紅眼班機，機場內哪裡可以過夜小睡？關西機場美食餐廳推薦？去臨空城Outlets和Sky view的接駁車在哪搭？就讓小編帶你掌握關西機場交通 、機場設施和手信資訊，趁回國之前再好好血拼一次，將所有手信買齊！

關西機場交通 兩航廈有免費巴士穿梭來往，一航廈與關西機場車站（ 南海電鐵＋JR ）、Aeroplaza 相連，二航廈稍遠，有免費接駁車往返Aeroplaza一樓。（KKday）

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#1. 基本資訊

關西地區最重要的國際機場，位於大阪的人造島，共有兩個航廈，一航廈為主要航廈，二航廈則為廉價航空專用。 關西機場交通 兩航廈有免費巴士穿梭來往，一航廈與關西機場車站（ 南海電鐵＋JR ）、Aeroplaza 相連，二航廈稍遠，有免費接駁車往返Aeroplaza一樓，與一航廈無直通。

#2. 機場交通

入境後，從一航廈二樓走空橋到關西機場站搭乘JR和南海電鐵，高速船接駁車在A口搭乘。二航廈只有較少的巴士接駁，沒有鐵路站，要搭JR或南海電鐵需先搭乘免費巴士到Aeroplaza，再走過去。

【 往大阪】

最方便交通方法 :​

(1) JR西日本：關空快速、Haruka特急

JR 為許多旅客往返關西機場、市區的交通手段，主要分為關空快速和Haruka兩種。

關空快速：走大阪環狀線，經天王寺、西九條（往環球）、梅田車站到京橋

關空快速：走大阪環狀線，經天王寺、西九條（往環球）、梅田車站到京橋 至大阪約為65分鐘，1190円（約港幣86元），停靠站多，為一般通勤列車，無設置行李架。 如果從大阪市區搭乘關空快速前往關西機場，需注意「關空快速」和「紀州路快速」兩列車是串連行駛，兩列車會在「日根野站」分離，僅有前四節的車廂才會到達關西機場喔！ 直達JR「大阪車站」，Haruka號則無。

Haruka特急：往京都，經天王寺、新大阪

至新大阪約50分鐘，對號列車，可事先上網訂票，有單程、來回兩種選擇，主要停靠站為京都、新大阪、天王寺，可以藉由這三個站點轉乘前往其他區域，像是難波、嵐山、奈良等。 如果單程票選擇為「大阪、京都、神戶、奈良地區→關西機場」，無法在網路購買，僅可在日本境內買；若是 「關西機場→大阪、京都、神戶、奈良地區」的單程票則可以在網路購買。

Haruka特急：往京都，經天王寺、新大阪（Facebook : Jrwest.en）

(2) 南海電鐵

南海電鐵分為空港急行和Rapi:t 特急，兩者路線相同，僅差在票價與車程時間，往道頓堀、心齋橋、難波。關西機場常常遊客超多，如果能在官網先購票，就能省下現場購票的排隊時間，直接走左邊的TICKET OFFICE換票，排隊人潮少很多。

空港急行：

從關西機場至市區約43分鐘，單程920円（約港幣67元）（以難波為主），一般通勤列車，沒有行李放置處。 南海電鐵與大阪地鐵合作推出套票，套票內容包含「關西機場 – 難波」＋「大阪市內地下鐵一趟」，表示可以利用此套票轉乘地鐵一次。

從關西機場至市區約43分鐘，單程920円（約港幣67元）（以難波為主），一般通勤列車，沒有行李放置處。（KKday）

Rapi:t 特急：

從關西機場至市區約34-39分鐘，單程1430円（約港幣104元）（以難波為主），位置大、舒服，有設置行李架。 南海電鐵有推出多種優惠套票的選擇，單程、來回都有，來回套票「難波Access Rapit:Ticket」只需要2120円（約港幣154元），等於單程大概才1000円（約港幣73元）左右，但這張票需在海外先購買，日本境內無販售。

從關西機場至市區約34-39分鐘，單程1430円（約港幣104元）（以難波為主），位置大、舒服，有設置行李架。（KKday）

(3) 機場巴士

路線主要停靠站：關西機場→ 大阪車站前（梅田）→ 茶屋町→ 新梅田城→ 新大阪 約58分鐘達梅田車站，單程1550円（約港幣112元） 乘車處：一航廈一樓入境大廳E、F出口5號巴士乘車處，二航廈1號巴士乘車處（關西機場巴士乘車處） 售票處：巴士乘車處的售票口

路線主要停靠站：關西機場→ 大阪車站前（梅田）→ 茶屋町→ 新梅田城→ 新大阪（KKday）

【2. 往京都】

最方便交通方法：​

(1) JR西日本 Haruka特急：直達京都車站

路線：關西機場 → 天王寺 → 新大阪 → 京都（會經大阪） 搭乘時間：約75分鐘

(2) 機場巴士

路線： 關西機場 → 高速京田邊 → 京都車站八条口 → 崛川五条 → 四条大宮 → 二条車站 → 四条烏丸 → 烏丸御池 → 京都市役所前 → 三条京阪 → 出町柳車站前 主要停靠：京都車站八条口，其他站停靠巴士較少 約一個半小時達京都車站，單程2550円（約港幣185元） 乘車處：一航廈一樓入境大廳D出口8號巴士乘車處，二航廈2號巴士乘車處 售票處：巴士乘車處的售票口

【3. 往神戶】

(1) 高速船

路線：關西機場→ 神戶機場 約三十分鐘達神戶機場，單程1850円（約港幣134元），外國人再享5.5折！ 乘船處：一航廈一樓入境大廳A出口搭乘前往高速碼頭的專車 售票處：A口的高速船票櫃臺 or 官網預訂

往神戶高速船（kobecityloop官網）

(2) 機場巴士

路線：關西機場→ 六甲島→ 神戶三宮 約一小時五分鐘達神戶三宮，單程1950円（約港幣141元） 乘車處：一航廈一樓入境大廳E、F出口6號巴士乘車處，二航廈4號巴士乘車處 售票處：巴士乘車處的售票口

(3) JR ＆ 南海電鐵：皆須轉車（不推薦）

搭乘JR Haruka特急須在新大阪站轉乘神戶線 搭乘JR 關空快速須在大阪站轉乘神戶線 搭乘南海電鐵至難波站轉阪神電鐵達三宮站

【4. 往奈良】

(1) JR西日本：Haruka特急、關空快速

路線：在天王寺站轉乘大和路線往奈良 約三十五分鐘達天王寺，天王寺約五十分鐘達奈良，單程1400円（約港幣102元）

(2) 機場巴士

路線：關西機場 → 天理（櫟本）→ 近鐵奈良車站→ JR奈良車站 約一個半小時達JR奈良車站，單程2050円（約港幣149元） 乘車處：一航廈一樓入境大廳E、F出口5號巴士乘車處，二航廈5號巴士乘車處 售票處：巴士乘車處的售票口

#3. 商店＆餐廳區

如果隔天一早就要離開日本了，忽然想起有什麼還沒買的話，不妨早點到機場，Check in 後先別急著出境，關西機場二樓三樓超好逛！有點心手信、美妝、雜貨、電器，可以再掃最後一次貨，而且只要超過5401円就可以免稅！二樓美食街有很多平價小吃，三樓餐廳區以正規餐廳為主，每家餐廳都具知名度，用餐環境佳，想要好好吃一頓就在三樓吃吧。過了海關後，雖然也有免稅店，但甜點禮品選擇不多（但ROYCE巧克力跟薯條三兄弟在出境免稅店才有），以精品、菸酒為主。

點擊大圖看看小編的推介商店和餐廳：

+ 4 + 3 + 2

#4. 機場住宿／休息處

現在香港往返關西機場的廉價航空越來越多，常常凌晨降落，到了關西機場都已經累得半死，如果隔天一大早就有行程，不如選擇在機場休息室小憩一下吧。

1. 日航Hotel

日航飯店與關西機場直接相連，從二樓穿越JR關西機場車站，在跨過Aeroplaza天橋到達，酒店內部高級安靜，價格不便宜，適合注重睡眠品質，想要好好睡一覺的人。

日航飯店與關西機場直接相連，從二樓穿越JR關西機場車站，在跨過Aeroplaza天橋到達（KKday）

地點：1 Senshukukokita, Izumisano, Osaka Prefecture 549-0001日本 從入境大廳二樓穿越關西機場車站，跨過Aeroplaza天橋抵達。

【2. First Cabin】



First Cabin膠囊旅館是日本現在最流行的旅館形式，有點像高級版的背包客棧，男女分開住，卻不是上下舖，床鋪空間相當足，分有商務艙和頭等艙，頭等艙空間稍大於商務艙，多了個小桌子可以吃泡麵、用電腦。

每位客人提供睡衣、大小毛巾和牙刷，洗澡分為個人淋浴間和大浴池，衛浴用品齊全，除了基本的洗髮精、沐浴乳外，還附有潤髮乳、卸妝油、洗面慕斯、化妝水、乳液和電捲棒，也祐洗衣機，很適合隔天一早要美美的出去玩或開會工作的人來住一晚。

小編提醒：First Cabin規定不能設鬧鐘，並有提供服務人員morning call的服務，記得check in的時候可以順便申請。

First Cabin膠囊旅館是日本現在最流行的旅館形式，有點像高級版的背包客棧，男女分開住，卻不是上下舖，床鋪空間相當足，分有商務艙和頭等艙（KKday）

地點：Aeroplaza 3F 按著指示就能找到 費用：頭等艙 7200円（休息一小時1000円 | 約港幣 73元），商務艙6200円（休息一小時900円 | 約港幣 65元）

3. KIX Airport Lounge

KIX Airport Lounge 對於常出入關西機場的人應該不陌生，因就位於第一航廈二樓人來人往處，因此很受旅客歡迎，這裡包含開放式座位區、個人間、團體間、淋浴間、會議室、漫畫櫃和兒童遊戲區，附飲料無限暢飲、無限網路，餐點跟酒則要另外付費，單人隔間還有按摩椅，設備齊全，缺點是沒有可以完全平躺的地方，適合想短期休息、消磨時間的人。

淋浴間一次供應15分鐘熱水，和更衣室加起來只能使用40分鐘，如果還沒吹完頭髮，可以到外面的化妝間繼續使用，並有規定不能在座位講電話，只能到電話亭講，如果有小孩的旅客也不能待在KIX Airport Lounge，因為KIX Airport Lounge在日本法律算網咖，因次未滿16歲就算有家長陪同也不能待超過22:00。

小編提醒：持JCB信用卡白金等級以上卡友可免費使用2個小時，超過2個小時再另外收費，憑KIX卡打五折。

KIX Airport Lounge 對於常出入關西機場的人應該不陌生，因就位於第一航廈二樓人來人往處，因此很受旅客歡迎（KKday）

費用：

開放式座位區：前半小時310円（ 約港幣 22元），之後每十分鐘100円（ 約港幣 7元） 單人間和團體房：前半小時一個人410円（ 約港幣 28元），之後每十分鐘120円（ 約港幣 9元） 開放式座位區：3小時1540円（ 約港幣 112元） /6小時2670円 （ 約港幣 194元）/9小時3290円 （ 約港幣 239元） 單人間和團體房：3小時1850円（ 約港幣 134元）/6小時3090円（ 約港幣 224元）/9小時3910円（ 約港幣 284元）

淋浴費用：

未使用休息室：510/円（ 約港幣 37元） 使用休息室：310/円（ 約港幣 22元） 提供吹風機，毛巾需另外購買(大432円 | 約港幣 31元/小216円 | 約港幣 16元)

4. Refresh Square

Refresh Square分為團體房和個人房，提供飲料無限暢飲和無線網路，個人房又分為座位跟可以平躺的軟墊，雖然沒有淋浴間和洗手間，但機場洗手間就在門口轉角，因此要洗漱也很方便，雖然是開放式休息區，但裡頭很安靜，很適合需要安靜的地方稍作休息又不想花太多錢的人。

小編提醒：團體房只有兩間，要兩人以上才能預定喔！憑KIX卡打五折。

Refresh Square分為團體房和個人房，提供飲料無限暢飲和無線網路，個人房又分為座位跟可以平躺的軟墊（KKday）

地點：Aeroplaza 2F 費用：半小時260円（ 約港幣 19元），四小時後半個小時為150円（ 約港幣 11元）

5. Aeroplaza 休息室

如果上述這幾區都客滿，或者你壓根不想花半毛錢，又想找個安靜的地方休息，Aero Plaza長椅區是個好選擇，這裡比機場大廳的長椅安靜，又有警衛巡邏，很安全，部分座位有插座，還可以免費借毛毯，缺點是如果睡覺怕光的人要自備眼罩喔！這裡也有附淋浴間，熱水15分鐘500円（ 約港幣 36元），可以跟櫃台借吹風機，旁邊有毛巾販賣機200円（ 約港幣 15元）一包。

＃5. KIX-ITM Card

來大阪自助行一定要辦張 KIX-ITM Card，不僅在關西機場享有許多家免稅店、餐廳、休息室折扣優惠，集滿點數還能兌換休息室、巴士八折券、ANA里程數，而且辦卡也不用錢，不辦白不辦。在KIX Card專用點數機累積點數，進出關西機場一次可以得10點，去Sky Viw瞭望台可得一點，許多免稅店外都會貼KIM-ITM優待標示，結帳時出示這張卡就能打折，詳細有哪些優惠不定時會更動，以官網為主。

如何申請：

上官網辦卡，到關西機場櫃檯持護照和申請單號領取。 直接到KIX Card 服務櫃檯申請辦卡。

＃6. 寄行李

想必很多人到了機場後，要順道去一趟臨空城Rinku Premium Outlets又不想拉著厚重的行李箱，而瘋狂找置物櫃吧！

第一航廈

1F和4F的南北端設有寄行李櫃臺，行李箱一天620円（ 約港幣 45元），旅行袋一天360円（ 約港幣 26元），外套四天內1,030円（ 約港幣 75元）（第5天起，每天加210円 / 約港幣 15元），大件行李1天1,030日圓（ 約港幣 75元），營業時間6:30~22:30。

2F、3F南北口皆設有投幣置物櫃，就在手扶梯旁，分為日計價和時計價，大型：600円（ 約港幣 44元）/天、300円（ 約港幣 22元）/ 3小時，中型：400円（ 約港幣 29元）/ 天、200円（ 約港幣 15元）/ 3小時，小型：300円（ 約港幣 22元）/ 天、100円（ 約港幣 7元）/ 3小時。

Aeroplaza

2F的寄物處是全機場最便宜！分為中型（小登機箱）和大型（28寸行李箱），日額式置物櫃位於中央大廳手扶梯旁，中型400円（ 約港幣 29元）/ 天，大型600円（ 約港幣 44元）/ 天，時計式則位於淋浴區，價格與第一航廈一樣。

第二航廈

第二航廈較第一航廈小，寄物櫃數量不多，國內線有兩處，國際線有一處，皆有標示。

Aeroplaza 2F的寄物處是全機場最便宜！（KKday）

臨空城Rinku Premium Outlets

臨空城Outlets是大阪必逛第一名，超過八十個知名品牌進駐，經常會有很厲害的折扣，超級好買！因為就在機場旁邊，小編建議可以安排在最後一天，需花至少四個小時逛街，買完剛好去機場回家。

逛街時誰都不想拖著厚重的行李，除了將行李寄在機場外，Outlets裡也有寄放行李櫃，小型200円（ 約港幣 15元），大型500円（ 約港幣 36元），此外，服務處information也能寄放行李箱，一件800円（ 約港幣 58元），這裡的行李櫃很容易被放滿，要早點來佔櫃子，不然就直接寄在機場比較保險。如果是搭南海電鐵先抵達臨空城站，車站附近也有行李置物櫃，如臨空城觀光案內所不管大小件，一件500円（ 約港幣 36元），要在18:00以前取回。

臨空城Outlets是大阪必逛第一名，超過八十個知名品牌進駐，經常會有很厲害的折扣，超級好買！（KKday）

怎麼去： 第一航廈12號巴士乘車處搭乘接駁專車sky shuttle，車程20分鐘 關西機場車站搭乘南海電鐵到達Rinku-Town臨空城站，徒步六分鐘抵達。 接駁車費：大人200円，小孩100円 接駁車時刻表：9:40~19:10（半小時一班）（官網時刻表） 營業時間：10:00~20:00

＃7 關西機場Sky view展望台

如果帶著小朋友的親子旅行，小編特別推薦搭飛機回香港前可以去一下Sky View瞭望台。 關西機場交通 從機場搭免費專車過去只要六分鐘，在五樓展望台是欣賞飛機起降的最佳地點，感受飛機起飛時的低音震動，遠處的風景也很美，可以看到大海和臨空城。

三樓是「Sky Museum」航空博物館，展示了飛機模型和模擬駕駛艙，供小朋友體驗，並介紹世界上最快的超音速飛機「協和號」，餐廳也以「協和號」為主題，很受航空迷歡迎。

怎麼去：第一航廈一號巴士乘車處，每20分一班車，免費。 電話：072-455-2082 營業時間：展望台8:00~22:00，餐廳 11:00~21:00 （最後點餐時間為20:00），Sky Museum 10:00~18:00

【本文獲「KKday」授權轉載。】