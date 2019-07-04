【大阪酒店】鄰近心齋橋、難波　情侶必住5間2019新酒店推介

暑假將至，2019年話咁快就過了一半，日本不少酒店搶閘在暑假前開幕，當中港人最愛的大阪，亦有不少酒店剛開幕，除了設施新淨，有的更以噱頭取勝，人氣品牌卸妝液、按摩器、電髮棒等，講到最浪漫，當然是浪漫壯觀的天空Spa，相信BB一定收貨。

【1】天空Spa睇靚景＠Candeo Hotels

同BB血拼足全日，當然要搵間靚酒店好好休息。於難波及岸辺均有據點的Candeo Hotels，酒店注目位必數頂樓天空Spa，可以一邊歎Spa，一邊俯瞰大阪鬧市景，建議大家早上到室外浴池浸浴，人較少而且景色較晚上壯觀。

集團的難波酒店位置便利，距離心齋橋約10分鐘步程，加上開業僅2年，設施新淨，價錢方面，基本雙人Queen bed房價約¥16,500；至於集團旗下的岸辺酒店亦於上年11月開幕，同樣擁有天空Spa，房價更划算，只需¥14,620，加上距離岸辺站3分鐘步程，同樣方便。

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酒店注目位必數頂樓天空Spa，可以一邊歎Spa，一邊俯瞰大阪鬧市景。（圖片來源：japankuru＠ig）

地址：大阪府吹田市岸部新町5-45

房價：基本雙人房，每晚房價約¥16,500起（約港幣$1,192）

網址：https://www.candeohotels.com/kishibe/#_ga=2.18136122.2432798.1562121625-1804743217.1557911186

【2】時尚簡潔風＠Hotel It.

於今年4月開幕的大阪IT酒店，酒店房間走時尚簡潔風格，一室木材傢俬，配以格仔紋圖案，感覺帶點無印風，簡樸中見型格，非常適合文青們入住。酒店距離美國村約15分鐘腳程，位置尚算便利，加上房價只需￥12,000，新酒店而言，性價比相當高。

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地址：大阪府大阪市西区新町4-6-20

房價：雙人房每晚房價約￥12,000起（約港幣＄867）

網址：https://hotelit.jp/

【3】時尚簡潔風＠Hiyori Hotel Osaka Namba

於5月開幕的Hiyori Hotel，距離心齋橋筋商店街僅6分鐘路程，酒店可謂專為女士而設，除了風筒、Pola沐浴用品等基本設備，酒店更備有腳底按摩機及電髮棒，女士血拼完返房做個腳部按摩，夠晒歎；後者就更體貼，女士不用自攜電髮棒，為行李慳唔少位！如此細心，BB一定收貨啦！

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地址：大阪府大阪市浪速区難波中3-2-1

房價：雙人房每晚房價約＄874起

網址：https://namba.hiyori-hotel.jp/story/

【4】DHC護膚品盡情用＠Livemax

於大阪多個熱點均設酒店的Livemax，今年3月於本町站開設新酒店，與心齋橋約20分鐘路程，酒店房間面積雖不大，但勝在夠體貼，酒店選用了DHC的護膚品，卸妝油、洗面乳、乳液等，此外亦設男士護膏品，貼心至極！

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地址：大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-13

房價：雙人房每晚房價約￥12,600起（約港幣＄910）

網址：https://www.hotel-livemax.com/osaka/honmachi/

【5】地點超就腳＠Hotel Gracery Osaka Namba

相信大家對新宿哥斯拉酒店都不會陌生，品牌最新開幕的大阪酒店，位置鄰近JR難波站，附近有超市、購物中心，非常方便，加上鄰近難波站的絕佳地理位置，乘巴士到關西國際機場極方便，加上性價比極高，一晚房價也不過¥11,600，新酒店而言，十分抵住！

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地址：大阪府大阪市浪速區元町1丁目 4-4

房價：雙人房每晚房價約¥11,600起（約港幣＄838）

網址：https://namba.gracery.com/tw/guest-rooms/