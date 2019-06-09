【香港行山路線】夏日3條輕鬆本地行山路線　由港鐵出發好方便

踏入夏天，只要選擇輕輕鬆鬆的行山路線，依然可以出門行山遠足，享受郊遊樂。以下就挑選3條出戰夏日的BB班行山路線，沿途有林蔭遮光，而且更可由港鐵站口出發，就算是行山初哥都可以順利登山欣賞美景，過程只須一個多小時就完成。心動不如行動，好好去郊外同陽光玩遊戲！

01｜香港島：康柏郊遊徑（恐龍石）

數到港島東的輕鬆行山路線，首選一定是康柏郊遊徑。而康柏郊遊徑是連接柏架山及康怡花園的一條郊遊徑，全長約3.3公里，連影相時間只需約3小時左右就完成路程。而起點就鄰近鰂魚涌地鐵站A出口，出英皇道後向柏架山道入口方向步行（鰂魚涌市政大廈附近），沿柏架山道上行就是康柏郊遊徑。

而沿著這條郊遊徑行，最大特色是途經柏架山紅屋，可順道參觀漁農署林邊生物多樣性自然教育中心，認識自然科學。沿郊遊徑再行近耀東村方向，就會見到「暴龍石」，石頭樣子就像暴龍的龍頭一樣，是很多遊人必影的打卡位。由於上康柏郊遊徑後多為平地山路，行得較舒服，最後兜完整條郊遊徑後，循基利路經康怡花園離開，終點附近就是太古港鐵站離開。

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當登上康柏郊遊徑高處，可以飽覽港島東的海岸景色。（圖片來源：benson_the_explorer@IG）

暴龍石位置是必經打卡位，此處是大石附近位置，也十分值得留影。（圖片來源：siuyeahchiu@IG）

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路程：柏架山道－＞柏架山紅屋－＞康柏郊遊徑－＞暴龍石－＞基利路 （約6公里） 需時：約3小時 交通：鰂魚涌港鐵站A出口出發

02｜九龍東：鯉魚門石礦場

鯉魚門石礦場本來十分荒涼，但近年很多人到此打卡，令此地成為假日郊遊熱點。只要到油糖港鐵站A2出口步行15分鐘，就到達鯉魚門避風塘旁邊的（三家村）。隨後只要沿鯉魚門海傍走，會經過天后宮及居民村落，經過隱敞的窄巷後，就到達廣闊的石礦場。現場石山形成天然的高牆，附近雖然雜草叢生，但草地與荒廢的石屋，加上背後是港島東海灣背景，仍然是打卡必影之處。石礦場建立在19世紀中期，因三家村村民主要以採石業為生，直到後期香港採石業式微，石礦場才廢棄至今。

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礦場遺址還留有古蹟建築物（圖片來源：colemanwanhongkong@IG）

從礦場望出海面，可遙遠望到港島東的建築物。（圖片來源：colemanwanhongkong@IG）

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路程：油塘站A2出口－＞三家村－＞天后廟－＞石礦場（全部為平地） 需時：約1小時 交通：油塘港鐵站A2出口出發

03｜新界：沙田坳獅子亭

要上沙田拗獅子亭，最方便是由黃大仙港鐵站出發。由於這條路徑全部為石屎路輕鬆易行，平日很多長者都會當晨運路徑散步。由黃大仙鐵路站E出口出發，再沿龍翔道東行轉入沙田坳道，沿途會經過聖母幼稚園、聖母醫院、黃大仙醫院及法藏寺，再繼續沿沙田拗道往上行，就會到達沙田拗獅子亭。獅子亭是國際獅子會分會撥款興建的涼亭，分佈在香港及澳門各處，而沙田坳獅子亭位置在行政分區劃為沙田區，亭前放有兩隻石獅子，在涼亭前方可俯瞰整個慈雲山下風景。

唔講唔知，原來沙田坳是昔日沙田及慈雲山兩地居民互相往來的必經之地，途中行人多運送農作物、拉牛、趕路等等，今天已變成行山人士的路徑與休憩地。

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在黃大仙港鐵站E出口出發，再沿沙田坳道上涼亭，正常步速約行1小時左右到達。（圖片來源：網上圖片）

涼亭旁邊可看到慈雲山及九龍半島的山下風景。（圖片來源：Andy Chan）

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