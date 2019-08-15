【韓國旅遊】3大水上樂園推介　玩轉京畿道Onemount超詳細攻略！

在炎熱的夏季出來旅行時，如果不想在外面忍受悶熱潮濕的天氣，那麽不妨多去一些室內景點哦！如果想要在夏日裏享受韓國的清涼，那麽夏日裏綠洲——水上樂園則必不可少！ 韓國有許多好玩的水上遊樂園，一到夏天，不管是本地人還是外國遊客都喜歡去水上樂園痛痛快快地玩上一天，夏季來韓國旅遊時，不妨抽出一天時間，來韓國的水上樂園放鬆一下，趕走夏天裏燥熱的暑氣吧！

1. 加勒比海灣

與主題公園愛寶樂園相鄰的加勒比海灣是韓國最大規模的水上樂園。加勒比海灣有五大區域，分別是海灣滑道區，海浪區、遊泳中心區、野生河區、堡壘區，每個區域都有許多精彩有趣，又驚險刺激的遊玩設施，仿佛完全置身於加勒比海岸一般！而且首爾還有直達的往返大巴，十分方便。這個暑假就去加勒比海灣玩一圈吧！

2. 熊津葡蕾樂園

位於京畿道富川的熊津葡蕾水上樂園離首爾的距離非常近，這裏除了每週三休館日以外，一年四季都可以享受水上遊樂設施。如水上滑梯，人工波浪池等等。相比加勒比海灣，這裏的知名度更小一些，遊客自然也更少一些。如果更喜歡安靜一點的氛圍，推薦來這裏哦！

3. ONEMOUNT水上樂園

位於京畿道・一山的ONEMOUNT水上樂園也非常值得一去。

ONEMOUNT水上樂園是ONEMOUNT的一部分，和一年365天都可以體驗到雪國風情的「冰雪樂園」以及購物中心等結合一體成就了這個大型綜合娛樂設施。橫跨4～7層室內外的ONEMOUNT水上樂園總佔地面積達4萬平方米，高達50米。附近有一山AquaPlanet、眾多韓劇的拍攝地一山湖水公園、一山動物的王國、現代百貨 KINTEX店等。

ONEMOUNT水上樂園（韓巢網提供）

休息日：全年無休 地址：京畿道高陽市一山西區韓流世界路300 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 300 交通：3號線註葉站3號出口，步行15分鐘

想要去ONEMOUNT水上樂園的朋友們，不妨看看下面的攻略吧！

ONEMOUNT水上樂園遊玩流程

1. 購買門票：首先在售票處買票。ONEMOUNT水上樂園夏天的票價通常為60,000韓元，早上10點開始售票及進場，但室外部分的設施可能12點以後才開始開放。如果有韓國銀行可打折的卡，購票時會便宜一些。運營時間分平日和週末，週末一般最晚截止到20點左右，而平時則截止到18點。（票價及運營時間會由於打折活動、繁忙期、非繁忙期，週末、平日，設施等因素而有所不同。）

2. 經過行李檢查後入場：買票之後，在入口附近需接受行李檢查。除斷乳食品、水（酒除外）以外的食物和坐席等禁止攜帶入內。您可以將行李放在入口附近的行李保管所進行保管。通過行李檢查之後，在入口向工作人員出示入場券，正式開始進入屬於您的水上樂園。

3. 領取電子手鐲型預付卡：在公園內所有的結算都不能用現金，需使用電子手鐲型預付卡。在ONEMOUNT，可以使用與入場券號碼相同的鞋櫃。預付卡分為先付型和後付型。先付型是指提前充錢，使用後退場時退還餘額；後付型是指先使用，在退場時支付您所使用的金額。在付餐費和購買遊玩用品時，僅需在公園內的專用讀卡機上刷一下就可完成結算，十分便利。

按下圖看完整遊玩流程、教學！

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遊玩須知三要素： 1. 遊玩時需戴普通帽子或遊泳帽：出滑梯扥該部分設施外，大部分水上設施都規定必須戴普通帽子或遊泳帽。 2. 在泳裝的基礎上需穿T恤、短褲：只穿泳裝的人較少，除T恤外，可以在泳裝外面配穿一件超薄外套。 3. 救生衣：大部分水上設施需要穿著救生衣的條件下方可使用，大部分來遊玩的人們會一直穿在身上。

點擊下圖看清水上樂園各項玩樂設施！

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玩累了在這裏休息一下，輕鬆地享受一份安逸的時光

在這裏不僅有如此之多的遊玩設施，休閒設施也是豐富多彩。躺一躺沙灘椅、泡一泡溫水池，讓自己的身心徹底放鬆一下。

享用水上樂園的美食

遊玩時不可或缺的便是美食。公園內還有可以吃到美味韓國料理的餐廳。雖然比外面普通的餐廳價格要稍微貴一點，但獨特的氛圍相信會讓您覺得物有所值。飯後還有美味的甜品，您可以盡情享用。本次韓巢小編所選的甜品是在正午泳池邊上可以買到的葡萄牙雪糕。幽默的店主老爺爺奉上的雪糕會讓您拍手叫絕。

今年的夏季選擇水上樂園，盡享清涼夏日

ONEMOUNT水上樂園的遊玩設施豐富多彩，即便您暢遊一日，臨走的時候還是有些遺憾。另外，這裏還有豐富的休閒設施，讓您的身心可以得到全面的放鬆和療養。想為您的韓國夏日遊創造美好的回憶嗎？韓國的遊樂園或水上樂園絕對是您不可錯過的一站。今年夏季，和您最喜歡的戀人、家人、朋友一起，來韓國盡情玩耍吧！

韓國的遊樂園或水上樂園絕對是您不可錯過的一站。今年夏季，和您最喜歡的戀人、家人、朋友一起，來韓國盡情玩耍吧！（韓巢網提供）

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加勒比海灣

ONEMOUNT

【本文由「韓巢網」授權轉載。】