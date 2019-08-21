【東京住宿】東京5間小豪華精品酒店推介　空間寬敞　近地鐵站

東京寸金尺土，酒店空間大多都非常狹窄，打開兩個行李箱後隨時連走動的空間都欠奉。尤其和家人去旅行，如果想住得比較舒服，不妨「畀貴少少」，讓一整天的行程終結後可以得到充分的放鬆。記者精選了5間「小豪華」時尚酒店，位置鄰近地鐵站，非常方便。

【1】星野集團OMO5東京大塚酒店

OMO是星野集團創立的新品牌，選址在都市中心地段，目標住客為在城市觀光的遊客。

酒店使用自助check-in系統，在平板電腦輸入資料後就可以拿到房卡，如果訂房時有訂早餐，早餐卷也會同時打印出來。Check-in系統只有日文和英文，如果有任何問題，櫃檯亦有員工協助。

酒店共有125間客房，除了一間無障礙房間外，其他均是「櫓」式的日式閣樓房型。房間空間以原木為主調，上鋪是兩張單人床，下舖是一張大沙發，最多可睡3名成人。

早餐以法國家常料理「Vol-au-vent」套餐為主，住客可以選擇兩種燉料或以水果填滿內餡。飲品方面，則可以選擇咖啡、果汁或茶。如果不喜歡吃法國料理，亦有一般西式早餐可以選擇。

酒店位置方便，附近亦有港人最愛的驚安殿堂，掃完貨就可以立刻回酒店放下戰利品，非常方便。

星野集團OMO5東京大塚酒店 地址：東京都豊島區北大塚2-26-1 交通：JR山手線大塚站北口出口步行2分鐘 / 荒川電車大塚前站步行約3分鐘 入住時間15:00 退房時間11:00 價錢：$1025/晚一間房

【2】CLASKA酒店

CLASKA是一間設計酒店，位於旅遊熱點代官山、自由之丘、中目黑之間，附近是住宅區，氣氛寧靜。酒店樓高九層，其中三層是酒店房間，其他樓層則作展覽、藝廊等用途。

酒店只有20個房間，分為現代和榻榻米式的風格，而每間房間都設計都不太一樣，但風格都一樣簡約溫暖，給住客一種家的感覺。

CLASKA酒店 地址：東京都目黑區中央町1-3-18 交通：東急東橫線學藝大學站步行約15分鐘 入住時間15:00 退房時間12:00 價錢：$1655/晚一間房

【3】六本木S酒店

酒店距離日比谷線六本木站只有約6分鐘步程，位置非常方便。房間共有兩種風格，分別為現代風和日式，共有47間房，其中有6間是寬敞的大套房。

酒店的標準房間為$1057一晚，空間和一般酒店房間一樣，攤開行李箱後走動比較困難。如果想空間比較寬敞一點，可以選擇貴$200左右的Deluxe Room。倘若想豪一點，不妨選擇日式客房，面積比一般房間大一倍，更有大型木桶浴缸，能舒緩一天行程的疲勞。

六本木S酒店 地址：東京都港區西麻布1-11-6 交通：東京地鐵日比谷線六本木站2號出口步行約6分鐘 /都營大江戶線六本木站4b出口步行約7分鐘 入住時間15:00 退房時間11:00 價錢：$1057/晚一間房

【4】ONE@Tokyo

酒店位於晴空塔附近，在門口抬頭就能望到這個東京地標之一。酒店由日本知名建築家隈研吾設計，門口使用一條條的木頭不規則的交錯著，充滿設計感。

房間亦採用原木為主要材料，令人感覺舒適。每個房間會提供一部Handy手機，可以免費無限上網和通話，甚至可以免費打電話回香港。

酒店的標準房間為151呎，要自在走動的話則要合上行李箱。如果想空間稍微鬆動，建議多少少許金錢選大一點的房間。有網民提醒，面對街道的房間可以看到晴空塔，如果想在房間欣賞夜景，訂房時記得加上備註。

倘若想欣賞晴空塔的夜景，亦可以到酒店的頂樓休息區，不過頂樓空間只開放到晚上9點，想欣賞夜景的朋友要注意時間。

另外，酒店旁邊有兩間小型的便利店，走遠少許在晴空塔隔壁更有一間營業到晚上12點的兩層超市，方便旅客買宵夜回酒店享用。

ONE@Tokyo 地址：東京都墨田区押上1-19-3 交通：東武晴空塔線押上（晴空塔前）站晴空塔出口步行約3分鐘 入住時間15:00 退房時間11:00 價錢：$648/晚一間房

【5】LYURO 東京清澄 THE SHARE HOTELS

雖然LYURO 東京清澄定位為青年旅館，但同時亦有供應獨立房間。酒店位於隅田川畔，從房間能欣賞到一大片美景，用平實價錢就能擁有豪華享受。

雙人房的空間寬敞，能夠充分打開兩個24吋行李箱。房間的設備齊全，更有藍牙喇叭，唯一要注意的是電熱水壺需要在櫃檯借取。

酒店外面是川床，白天和夜晚各有迷人的風貌，更能遠眺晴空塔，晚上坐在木椅上吹著涼風談天說地，感覺份外寫意。