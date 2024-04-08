東京新酒店2024推介29間｜近新宿站／免費溫泉／家庭房／人均$161

東京新酒店29大推介2024！編輯部精選多間東京酒店推介，有位於澀谷、新宿、池袋周邊，也有交通便利、高CP值選擇！如果想住新宿或上野等交通方便的地區，可以看新宿酒店推介及上野酒店推介。訂酒店之前不妨留意一下最新的 Agoda /Klook 酒店優惠碼，以及《香港01》讀者專享Trip.com酒店優惠碼詳情！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

晴空塔是許多旅客必到打卡景點。（chelli.vash@ig）

東京新酒店【1】&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）

開業日期：2024年3月15日

&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）於2024年3月全新開業，鄰近上野公園、秋葉原電器街、阿美橫町商店街等著名景點，距離東京地下鐵湯島站亦只需約3分鐘步程，地理位置優越！酒店提供和洋式房間及西式房間，最大的房間套房更可供多達6人入住！全部房間均設有乾濕分離的浴室，配備浴缸及智能馬桶，床頭部分設有電源插座。酒店亦設有室內大浴場。

&這裏東京上野（&Here Tokyo Ueno）

房價：人均HKD$537起（高級雙人房）

地址：東京都台東區上野2-11-18

交通：湯島站步行3分鐘

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東京新酒店【2】OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

開業日期：2024年4月11日

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）是星野集團旗下最新開幕的四星級酒店。酒店雖然與著名景點有段距離，但勝在與地鐵站距離近，出行方便！酒店客房均作坐擁東京街景，浴室乾濕分離且設有深泡式浴缸、帶燈化妝鏡，床頭部分配備電源插座。酒店另設有OMO家庭房，最多可供6人入住，更有廚房及客飯聽，空間十分寬敞！酒店亦提供健身室及圖書館等休閒設施。

OMO5 東京五反田 by 星野集團（OMO5 Tokyo Gotanda by Hoshino Resorts）

房價：人均HKD$526起（特大床房）

地址：東京都品川區西五反田8-4-13

交通：五反田站8分鐘步程

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東京新酒店【3】東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

開業日期：2024年2月26日

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）是凱悅酒店集團旗下品牌酒店，於2024年2月26日正式開幕。客房以藍白色為主調，配以淺木色裝潢，寬敞明亮之餘，全部客房均提供洗衣機及小型廚房，非常適合家庭及長住型旅客！酒店地理位置同樣極佳，步行10分鐘便可抵達Shibuya Scramble Crossing、Shibuya Sky等人氣景點，鄰近亦有不同購物中心、便利店及餐飲設施。酒店亦設有室內游泳池、休息室、酒吧和餐廳等休閒設施，無論出行還是入住都非常方便！

東京澀谷凱悅嘉寓酒店（Hyatt House Tokyo Shibuya）

房價：人均HKD$1,308起（特大床房）

地址：東京都渋谷區櫻丘町3-3

交通：渋谷站步行8分鐘

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東京新酒店【4】東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

開業日期：2024年3月14日開幕

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）於2024年3月14日開幕，除了鄰近車站，距離松屋、三越百貨、高島屋、大丸百貨等百貨公司全部不超過10分鐘步程，如果喜歡購物的人入住這間酒店真的超方便！酒店全部房間均採用皮革及木系家具，浴室乾濕分離且備有浴缸，空間十分寬敞。套房則配有開放式客廳、用餐區及完備的廚房最多可供3人入住。酒店亦設有特色酒吧及餐廳。

東京銀座艾迪遜酒店（The Tokyo Edition, Ginza）

房價：人均HKD$3,017起（城景豪華特大床房）

地址：東京都中央區銀座2-8-13

交通：銀座一丁目步行4分鐘

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東京新酒店【5】東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）

開業日期：2024年5月30日

東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）坐落於銀座/築地，預計將於2024年5月30日開幕，目前已經開放預訂。酒店地理位置極佳，距離銀座的著名百貨公司都不超過10分鐘步程，來往東銀座站亦只需步行大約4分鐘。酒店設計摩登復古，房間色彩大膽生動，全部客房均坐擁城市景觀，床頭部分有充足的電源插座。酒店亦附設室內浴場、酒吧及餐廳。

東京銀座6丁目皇家花園酒店（The Royal Park Hotel Ginza 6-Chome）

房價：人均HKD$494起（標準雙人床房）

地址：東京都中央區銀座6-16-14

交通：東銀座站步行4分鐘

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東京新酒店【6】東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

開業日期：2023年3月

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）於2023全新開幕，共有228間客房。酒店位於東京車站旁邊，步行至車站亦只需要6分鐘，旁邊的地下街亦有不少餐廳，十分方便！酒店房間有1至6人房，更有相連房，適合家庭客，方便照顧小朋友及長者，酒店每日在2樓都有提供小食及飲料！房間空間感十足，更可以有空間打開2個行李箱。客房雖然沒有配備浴缸，但浴室亦有採用乾濕分離，床頭部分設有各規格的電源插座，而且配有空氣清新機，非常貼心！

東京八重洲唐草酒店（Karaksa hotel colors Tokyo Yaesu）

房價：人均HKD$557起（超大床房）

地址：東京都中央區日本橋3-5-13

交通：東京車站步行6分鐘

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東京新酒店【7】Hotel Indigo Tokyo Shibuya

開業日期：2023年9月

Hotel Indigo Tokyo Shibuya由IHG洲際酒店所營運，同樣是在2023年開幕的新酒店，酒店貫徹了IHG品牌的特色——以時尚彩色風格所設計。有房間、通道、大堂，大家都會被新潮悅目的色彩所包圍。酒店位於澀谷商圈內、距澀谷車站僅5分鐘路程，亦離圈內多個商場不遠，適合喜愛購物的朋友。酒店對面有DONKI，附近有PARCO，跟Shibuya Sky也十分近。

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Hotel Indigo Tokyo Shibuya

房價：人均HKD$913起（標準間）

地址：2 Chome-25-12 Dogenzaka, Shibuya City, Tokyo 150-0043, Japan, 澀谷, 東京, 日本

交通：澀谷站步行5分鐘

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東京新酒店【8】淺草豪景酒店-旅館分館（Asakusa View Hotel Annex Rokku）

開業日期：2023年3月

淺草豪景酒店-旅館分館是東京多間今年新開幕的新酒店之中，藝術氣色最濃厚的一間。酒店部份座向的房間不但能看到富士山與晴空塔的景色，更畫上了日本傳統畫作。處身房內，猶如置身於日本的歷史之中，甚具特色。酒店附近有淺草商店街、淺草寺、樓下有藥妝店、超市及便利店。酒店房間十分大，廁所乾濕分離。而酒店每日下午3-10時，在10樓都會有免費小食及飲料提供。

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淺草豪景酒店-旅館分館 （Asakusa View Hotel Annex Rokku）

房價：人均HKD$313起（禁煙標準雙床房；3人入住）

地址：2-9-10 Asakusa, 淺草, 東京, 日本

交通：於田原町站出站後，步行約7分鐘

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東京新酒店【9】東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

開業日期：2022年4月15日

Dormy Inn旗下位於東京灣的全新度假村酒店，最上層設有大浴場，提供岩盤浴、桑拿及天然溫泉，浸溫泉時可以將東京鐵塔、東京晴空塔等景色盡收眼底，相當寫意！酒店距離豐洲市場約5分鐘路程，酒店內設有通道直達海鷗線市場站前，適合想遠離市區享受度假氣氛的朋友！酒店的早餐是自助方式，種類十分多，更有海鮮丼可以選擇，而晚上就有免費拉麵提供。

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東京灣拉維斯塔酒店（Lavista TokyoBay）

房價：人均HKD$465起（雙床間；包早餐）

地址：東京都江東區豊洲6-4-40

交通：市場前站步行4分鐘

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東京新酒店【10】 池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

開業日期：2022年3月1日

今年新開幕的酒店中，話題性極高的要數hotel hisoca！距離池袋站僅2分鐘路程，前身是池袋愛情旅館Hotel DOMANI，為新海誠電影《天氣之子》其中一個參考場景！酒店外觀大致保留原貌，房間則以柔和的粉色系為主，分為2至4人房型及最多容納6人的房型，而且每間房都設有獨立桑拿，適合多人入住！如果會帶嬰兒入住，可以提早通知酒店，酒店會提早準備好嬰兒浴盆、嬰兒床、BB椅等。

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池袋秘密酒店（Hotel Hisoca Ikebukuro）

房價：人均HKD$953起（基本房(特大床)）

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

交通：池袋站步行2分鐘

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東京新酒店【11】秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

開業日期：2023年4月

秋葉原利索爾居所酒店是秋葉原最新的酒店，於今年4月開業，設備非常新淨，而且距離車站不遠——步行約3分鐘便能抵達秋葉原站。辦理入住手續時，大家會得到歡迎飲品。與日本大部份新落成的酒店一樣，店方採取環保政策，大家需要在大廳自取梳、牙刷、鬚刨等衛生用品。房間空間感十足，可以打開2-3個行李箱，酒店有做隔音措施，附近也有很多餐廳可以選擇。酒店每日都會提供免費咖啡、茶等飲料。

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秋葉原利索爾居所酒店（Hotel Resol Stay Akihabara）

房價：人均$319起（中型房）

地址：東京都千代田區神田須田町2-17-10

交通：從JR秋葉原站中央檢票口步行3分鐘

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東京新酒店【12】東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

開業日期：2023年4月

Bulgari Hotel Tokyo是東京最新高級奢華酒店，由意大利著名珠寶品牌寶格麗所經營，酒店位於東京車站前的摩天大樓「東京Midtown 八重洲」內的40至45樓，擁有絕佳地理位置及高空優勢，將五光十色的東京市景盡收眼底。酒店採用意大利風格設計，傢俱也都是意大利名牌，房間落地玻璃有無敵美景，兩間餐廳皆由米芝蓮三星名廚主理，40樓更設有25米長的游泳池。設施和服務都是頂級水平，想體驗奢華住宿，不作他選！

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東京寶格麗酒店（Bulgari Hotel Tokyo）

房價：人均HKD$4451起（天際線景觀豪華客房（2張雙人床））

地址：20201 Yaesu, Chuo-0ku, 東京站, 東京, 日本

交通：於京橋站出站後，步行約3分鐘

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東京新酒店【13】東京丸之內大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi）

東京丸之內大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi）位於千代田區，坐落在東京地鐵東西線上，鄰近大手町站，距離皇居僅10分鐘步程，附近有大丸百貨與地下街，更有不少特色美食及餐廳，生活機能極佳！酒店客房採用時尚現代風格，高層客房更可以遙望薩皮亞塔，欣賞到東京迷人的城市景觀，部分客房更擁有景觀大浴缸，可以看著美景放鬆身心！

東京丸之內大都會酒店（Hotel Metropolitan Tokyo Marunouchi）

房價：人均HKD$688起（大床房）

地址：東京都千代田區丸之內1-7-12

交通：直通JR東京車站日本橋口・從八重洲北口驗票口步行2分鐘

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東京新酒店【14】AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）

開業日期：2023年4月28日

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）於2023年4月28日盛大開幕，位於新宿歌舞伎町，從酒店出發到花園神社、手裏劍道場新宿互動式忍者機關屋亦在5分鐘步程內，鄰近亦有不少便利商店、大浴場、餐廳等設施，地理位置非常優越！酒店客房分為現代日式及西式風格，客房雖然設計簡約，沒有多餘裝飾，但藍白的配色亦增添了家的温馨感，部分客房亦提供日式浴缸，可以好好放鬆！

AMANEK酒店 新宿歌舞伎町（Hotel Amanek Shinjuku Kabukicho）

房價：人均HKD$383起（標準雙人房）

地址：東京都新宿區歌舞伎町2-24-10

交通：JR新宿站徒步約10分鐘；東新宿站徒步約5分鐘；新宿三丁目徒步約8分鐘

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東京新酒店【15】銀座格蘭貝爾酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

開業日期：2023年4月

處於銀座商圈內、交通便捷的GINZA HOTEL by GRANBELL，是圈內注重水療服務的新酒店。酒店裡的大型水療中心提供溫泉浴池、桑拿房、休息空間，讓大家完成一日的行程後鬆一鬆。要注意！由於酒店鄰近商場、交通方便、擁有水療設施，酒店經常被預訂一空。欲入住的朋友，切記及早訂房。

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銀座格蘭貝爾酒店（GINZA HOTEL by GRANBELL）

房價：人均HKD$699起（雙床房）

地址：chuoku ginza 7-2-18, 銀座, 東京, 日本

交通：新橋站步行5分鐘；銀座站步行5分鐘

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東京新酒店【16】高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店（Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba）

相鐵酒店集團旗下SOTETSU GRAND FRESA品牌，主打旅遊觀光客市場，房間設計舒適簡約，浴室及厠所分離，房間空間感十足，可抗開2個行李箱。所在位置均在主要車站及觀光景點附近，最新於高田馬場開設的酒店分店，距離高田馬場站僅1分鐘路程，能乘坐鐵路輕易抵達池袋、上野、新宿、澀谷等多個旅遊熱點。酒店附近有多間餐廳及超市，Donki 及便利店，對面是大商場Big Box。而附近餐廳還營業到很晚，方便吃宵夜的你。酒店大堂有洗漱清潔用品、面霜，爽膚水，面膜等基本護理產品，茶及咖啡包供自行取用。

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高田馬場相鐵GRAND FRESA酒店（Sotetsu Grand Fresa Takadanobaba）

開業日期：2022年4月1日

房價：人均HKD$404起（高級雙人間）

地址：東京都新宿区高田馬場1-27-7

交通：高田馬場站步行1分鐘

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東京新酒店【17】 OMO3淺草by星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

開業日期：2023年7月31日

「OMO3淺草by星野集團」於2023年7月31日新開幕，是OMO系列第4間位於東京的酒店，距離東京地鐵銀座線淺草站只有約4分鐘步程，鄰近淺草寺、仲見世通等景點，地理位置非常方便！酒店共設有98間客房，風格呈現東京淺草街道繁榮，房型包括雙床房、三床房及豪華四人房等，適合情侶或親子旅客。此外，「OMO3淺草」13樓頂層設有休息區，可以飽覽淺草由早到晚的街景，包括歷史悠久的淺草寺、東京晴空塔等。

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OMO3 淺草 by 星野集團（OMO3 Asakusa by Hoshino Resorts）

房價：人均HKD$548起（YAGURA 矢倉客房）

地址：東京都台東區花川戶1−15−5 111-0033

交通：東京地鐵銀座線「淺草站」7號出口步行約4分鐘；都營淺草線「淺草站」A5號出口步行約6分鐘

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東京新酒店【18】東京蒙特埃瑪納酒店（蒙特利酒店集團）（Hotel Monte Hermana Tokyo（Hotel Monterey Group）

Hotel Monte Hermana Tokyo位於東京日本橋，距離JR東京站八重洲中央出口及地下鐵日本橋站3分鐘距離，周邊有不少購物好去處，最快樓下就有藥妝店及UNIQLO，交通亦相當便利，徒步前往皇居約15分鐘，乘車前往淺草、上野、晴空塔等約20分鐘。酒店客房設計主打江戶色彩，木系簡約風格。

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東京蒙特埃瑪納酒店（蒙特利酒店集團）（Hotel Monte Hermana Tokyo（Hotel Monterey Group））

開業日期：2022年7月16日

房價：人均HKD$442起（雙人房）

地址：東京都中央区日本橋3丁目3番15号

交通：JR東京站八重洲中央口步行3分鐘；東京地鐵·都營地鐵日本橋站步行3分鐘

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東京新酒店【19】TRUNK（HOTEL）YOYOGI PARK

開業日期：2023年9月

TRUNK（HOTEL）YOYOGI PARK於早前開幕，是東京最新的酒店住宿。酒店主打林景無邊際泳池，讓大家一邊在高處暢泳，一邊欣賞樹林的美貌。此外，酒店採用木系風格裝修，衣櫃、椅子、床架都有暖色的木頭所製作，予人溫暖的感覺。酒店樓下就有Fuglen Tokyo，是東京必到的北歐咖啡店之一。

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TRUNK（HOTEL）YOYOGI PARK

房價：人均HKD$1818起（標準間）

地址：1-15-2 Tomigaya, Shibuya-ku, 澀谷, 東京, 日本

交通：代代木八幡站步行10分鐘

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東京新酒店【20】BELLUSTAR東京泛太平洋酒店（BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel）

開業日期：2023年5月

於今年4月落成的東急歌舞伎町塔，集潮流商店、主題食肆、劇場、大型遊樂中心「namco TOKYO」於一身。塔內的39至47樓，還有一座名為BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel的新酒店。酒店於2023年5月開業，主打能夠於高處欣賞東京天際線的房間。酒店每間房間、餐廳都有落地玻璃，景色一覽無遺。而大家乘搭升降機下樓後，便能立場暢玩塔內的設施。酒店附近的百貨公司都是十分近，餐廳也是5-10分鐘內可以到達，營業時間有些更可以達到晚上12時，非常方便。

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BELLUSTAR東京泛太平洋酒店 （BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel）

房價：人均HKD$1308起（一室公寓（特大床））

地址：Kabukichō, 1-29-1 TOKYU KABUKICHO TOWER, 新宿, 東京, 日本

交通：於新宿站東口出站，再步行約5分鐘

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東京新酒店【21】淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）位於東京台東區，旁邊就是雷門，步行1分鐘便到車站，附近亦有大量餐廳食肆及大型購物中心，吃喝玩樂一應俱全！酒店有多種房間大小、裝潢風格的房型可供選擇，除了採用乾濕分離設計，更有浴缸及淋浴空間。客房更有以Hello Kitty為主題的家庭客房，深受旅客的歡迎，更於2021年獲得「Agoda旅人之選大賞」，於網站獲得9.2/10的評分，其中酒店的清潔度更獲得接近滿分的9.6/10。

淺草東武酒店（Asakusa Tobu Hotel）

房價：人均HKD$484起（雙人房A）

地址：1-1-15 Asakusa, 淺草, 東京, 日本, 111 0032

交通：東京地鐵淺草站6號出口步行1分鐘

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東京新酒店【22】VESSEL INN高田馬場飯店（VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE）

開業日期：2023年3月

2023年3月新落成的VESSEL INN高田馬場飯店交通甚為方便。酒店處於高田馬場站之毗鄰，步行約1分鐘便能夠到站乘搭鐵路。酒店生活機能十分完善，樓下就便利店，附近有DONKI、超市、餐廳一應俱全。此外，酒店的房間具備爐具，方便大家將食品翻熱，即使在離酒店較遠的食肆買宵夜，回酒店後也不怕食物變得冷而乏味。

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VESSEL INN高田馬場飯店（VESSEL INN TAKADANOBABA EKIMAE）

房價：人均HKD$341起（雙人間）

地址：2-17-4Takadanobaba, Shinjuku. Tokyo, 新宿, 東京, 日本

交通：於高田馬場站出站後，步行約1分鐘

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東京新酒店【23】宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

開業日期：2023年6月

宜必思尚品東京東銀座酒店於2023年中開幕，作為新酒店，設施新淨和貼心，最大優點是交通便利，幾分鐘路程內可到不同地鐵站，方便出行到相對應景點，如果不怕走路，十多分鍾可步行到東京車站，可以乘搭JR。房間方面，酒店走性價比路線，房間設計方便舒適和乾淨。另外酒店11樓設有大浴場，有室內和室外池，住客可以泡浴消除疲勞，然後享用免費雪條，晚上宵夜時段更提供免費茶泡飯。

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宜必思尚品東京東銀座酒店（ibis Styles Tokyo Ginza East）

房價：人均HKD$470起（標準雙人間）

地址：東京都, Chuo-ku Shintomi 1-2-13

交通：東京地下鐵寶町站步行約4分鐘、新富町站步行約5分鐘

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東京新酒店【24】淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）

日本APA酒店集團於東京淺草區再開設一間新酒店！這間新酒店距離都營大江戶線淺草新御徒町站約1分鐘路程，方便前往淺草、上野、晴空塔等熱門東京景點。酒店設計屬商務簡約型，房間時尚舒適，提供4種房型。酒店附近有多間便利店、超市及藥妝店。

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淺草新禦徒町站前APA酒店（APA Hotel Asakusa Shin Okachimachi Ekimae）

開業日期：2022年7月1日

房價：人均HKD$161起（標準房）

地址：東京都台東区元浅草1-6-11

交通：地下鐵稻荷町站步行6分鐘

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東京新酒店【25】新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

Nine Hours主打精品膠囊住宿服務，在2022年4月於東京新宿開設全新膠囊酒店「ナインアワーズ ウーマン新宿」，更是首間可以住客提供睡眠分析服務的膠囊酒店！酒店提供24小時入住服務，距離新宿三丁目站約2分鐘路程，步行往澀谷僅約15分鐘路程！膠囊酒店僅容許女性入住，適合獨遊的女性朋友，落街就可以購物。

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新宿九小時女性旅館（Nine Hours Woman Shinjuku）

開業日期：2022年4月29日

房價：人均HKD$259起（女士專用房）

地址：東京都新宿区新宿2-13-7

交通：地鐵新宿三丁目站步行2分鐘；新宿御苑前站步行3分鐘

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東京新酒店【26】赤羽Holic Hotel（Akabane Holic Hotel）

HOLIC HOTELS旗下全新酒店日文名稱「赤羽ホリックホテル」，距離赤羽站僅1分鐘路程，附近有齊Donki、便利店及餐廳，亦可以徒步前往赤羽一番街及赤羽八蟠神參觀，前往埼玉超級競技場只需約20分鐘車程，方便一眾「追星族」睇演唱會！房型方面亦頗多選擇，除單人房及雙人房，亦有多人房可供選擇。廁所沖涼乾濕分離，房間空間感大，可以打開2個行李箱，酒店更有免費大浴場，由早上6時，到凌晨1時，都可以入去放鬆一下。

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赤羽Holic Hotel（Akabane Holic Hotel）

開業日期：2022年4月1日

房價：人均HKD$227起（雙人房）

地址：東京都北区赤羽1丁目4番4号

交通：JR赤羽站步行1分鐘

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東京新酒店【27】東京押上京成里士滿酒店（Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage）

連鎖酒店集團Richmond Hotel旗下的全新酒店，距離東京晴空塔及押上站僅1分鐘路程，不論是購物抑或歎美食都非常方便！房型方面，有雙人單床房、豪華雙床房等。酒店房間可以看到晴空塔。酒店樓下有family mart，附近有超市、Skytreen商場及多間餐廳，選擇十分多。

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東京押上京成里士滿酒店（Keisei Richmond Hotel Tokyo Oshiage）

開業日期：2022年3月14日

房價：人均HKD$248起（城景標準雙人房（無天空樹景））

地址：東京都墨田区押上1-8-23

交通：地鐵押上站步行1分鐘

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東京新酒店【28】大森JR-東梅茨酒店（JR-EAST HOTEL METS OMORI）

相信大家對JR東日本旗下酒店不陌生，主打設計性和功能性，9月28日將會於品川及川崎之間的JR大森站周邊開設全新酒店。酒店距離JR大森站僅1分鐘路程，乘坐JR鐵路可在30分鐘內，到達東京、新宿、六本木、澀谷等旅遊熱點。酒店共提供199間房間，以綠色及木色設計位置，自然簡約。

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大森JR-東梅茨酒店（JR-EAST HOTEL METS OMORI）

開業日期：2022年9月28日

房價：人均HKD$222起（高級單床房）

地址：東京都大田區大森北1-6-16

交通：JR大森站步行1分鐘

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東京新酒店【29】OMO3 東京赤阪 by 星野集團

星野集團「OMO」系列酒店向來性價比甚高，而東京最新開的「OMO3東京赤坂」為OMO系第3間酒店，距離赤坂站約3分鐘路程，方便前往六本木、明治神宮等人氣景點。房間以簡約設計為主，提供多種房型。

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OMO3 東京赤阪 by 星野集團

開業日期：2022年1月7日

房價：人均HKD$401起（雙人間）

地址：東京都豊島区西池袋 1-10-4

交通：東京都地下鐵丸之內、銀座線「赤坂見附」站步行3分鐘

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