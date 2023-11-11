深圳好去處｜印力中心光影藝術展　巨型梵高/向日葵瀑布4大打卡位

英國國家美術館，大型沉浸式光影藝術展全國首展，終於來深圳了！



一條通往歐洲十九世紀的時空隧道，從「梵高」到「莫奈」，再到「雷諾瓦」，16幅珍藏大師鉅作，萬千向日葵花海環繞，重現神秘而浪漫的西方藝術盛景。

深圳印力中心Ｘ英國國家美術館 年度必看重磅新展

11月3日—12月20日

「生命只是一個播種的季節，而收穫不在這」

「愛之花開放的地方，生命便能欣欣向榮。」

「我們都一樣孤獨，內心也一樣驕傲、熱情就像普羅旺斯阿爾勒的向日葵」



有人問，讀梵高的意義是什麼？我認為那是喚醒對生活的渴望和衝動，就像每次欣賞梵高筆下向日葵，總覺得是場療愈的心靈邀約。所以，藝術亦是如此，儘管跨越幾個世紀，依舊能給人提供情緒價值，點燃每一個人的生活。

本期要給大家推薦的，正是英國國家美術館首次到深圳的藝術新展。它有着百年歷史，是擁有西歐繪畫最多、最全面、最具代表性的畫廊之一，在歐洲公共美術館中有着獨特的地位，舉辦過不少重量級大師特展。

隨着深圳印力中心16週年慶的正式啓幕，商場特地邀請了這位重量級的藝術IP，與其聯名打造了「沉浸式光影藝術展」，這也印證着本屆福田．印象公共藝術季的主題「逐光生色．藝起印象」。

逛街之餘還能感受藝術薰陶，即日起至12月20日，一定要衝！

走進藝術殿堂，探索西方浪漫美學，收好這份逛展指南👇👇👇

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在深圳印力中心外廣場，鵝黃色調的「圓形迷宮」拉起了一道靚麗的風景線。佇立在頂端的「梵高」最是吸睛，到了晚上還會亮燈。石柱拱門、燈柱和哈哈鏡，盡顯復古歐式的風格。

Station 1：向日葵花瀑布

最先映入眼簾的是這一片金燦燦的向日葵花瀑布，在這裏拍照，彷彿誤入梵高的花園。

從遠看，熱烈綻放的向日葵們從畫中奔湧而出，並給人一種朝四周「無限延伸」的錯覺；湊近看，每一朵向日葵都有自己獨特的美。

這一幕，是梵高恣肆飛揚筆觸下想要呈現的真實表達，也是讓我們要敢於打破條條框框的束縛，熱情追求自己想要的生活。

Station 2：沉浸式光影藝術空間

本次展覽的重頭戲就是這個光影藝術空間，這將會是一場視覺與心靈的震撼體驗之旅。

步入其中，數千朵向日葵綿延成海，透過鏡面反射，花朵的層次更加鮮明。在燈光的渲染下，低頭擁抱遍地向日葵，抬頭即是如夢似幻的「向日葵星空」，如此絢爛而又浪漫。

Station 3：印象派畫作展出

「如夢如畫，入夢入畫」。人還沒從光影幻境中抽離出來，又墜入了大師們的精神世界。

沿着走廊一圈一圈地遊走，你會看到世界公認印象派之父——莫奈的《睡蓮池塘》、梵高的《麥田與柏樹》，還有雷諾瓦的《傘》……

16幅珍藏級的印象派大師巨幅畫作，如璀璨繁星，重現十九世紀歐洲美學盛景。

Station 4：6米巨型向日葵

在印力中心的另一端，高達六米的向日葵裝置，無論哪個角度都很好拍哦。

陽光剛好投射到花瓣上，瞬間感覺這幾顆巨大的向日葵正自在地呼吸着，充滿着生命力，人的心情也莫名地變得暢快起來，這一趟真沒白跑，很值得打卡！

印力中心16周年慶已啟幕 吃喝玩樂一站式打卡

在深圳這個快節奏的城市，需要煙火氣，也需要人文底藴。而印力中心正在成為都市中的「精神烏托邦」，這次打造的展覽， 意在讓藝術喚醒城市，讓生活更有温度。

不知不覺，這個MALL已經陪伴着我們16年了。

從「嘉信茂」到「深國投」，再到「深圳印力中心」，它不僅僅是名字上的變化，更是經過一輪又一輪的改造升級，精準抓住客户定位，進行一系列品牌汰換，營銷造節玩法變多，連商場的視覺都大變樣了，如今已經成為香蜜湖品質家庭社區場的標杆商圈。

又一批新店，來了👇👇👇

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Olé Bakery 全國首家

它是Olé精品超市旗下的首家烘焙專門店，甄選來自世界各地的優質食材，堅持每日新鮮手作，最大程度保證歐包的最佳口感。麪包種類很多，法式鹽可頌、法式肉桂榛子卷、温泉生吐司……都是店裏回頭率極高的。

享．精緻壽司鐵板燒Bistro 全國首家

印力中心新開的輕奢日式料理店，菜單上的菜品主要分為五大系列：壽司、鐵板燒、烤物、刺身以及肥牛壽喜鍋。星空漫天的鐵板大廳，超有空間設計感的長廊，還有私密性很好的大小包間，用餐氛圍很舒適放鬆。

珍祿 全國首家

作為高端粵菜館的珍祿，簡約大氣又不失温馨的空間，管家式的貼心服務，很適合家庭聚餐。古法蒸制的老虎斑、飽滿彈牙的海膽醬焗蝦球、招牌龍蝦湯泡飯...店裏以粵菜為主，融合杭幫菜的做法，極講究食材之「鮮」。

還有這些餐飲大牌和新店入駐👇👇👇

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營銷造節，玩法多多

別看印力中心已經16歲了，它可越活越年輕了。

今年印力還打造了多項各種展覽、快閃店，像花花節、城市翻滾計劃、lululemon城市天台尊巴、天台車友會……等，特別是《Panda Roll胖噠幼華南首展》，想必大家都被網上超可愛的「熊貓樓梯」洗版了吧。

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更好玩，更好逛，更好看

印力中心不止有着優越的地理位置，還擁有中國第一家山姆會員商店。每次來逛都有新的驚喜，不管是品牌的入駐、還是商場的各種硬件設施，都有了很大的提升！深圳人和香港人都經常光顧！趁着週末，趕緊去逛逛吧~

深圳印力中心

地址：深圳福田區農林路69號

交通：深圳地鐵2號線僑香站A出口



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