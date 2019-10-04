馬爾代夫海底餐廳　擠全球至IG-able cafe 50強　仲有3間此生必去

相信不少女生在 IG 上看到可愛的餐廳打卡照都會不自覺地被吸走目光！特別是下午茶、Cafe，在這個顏值即是正義的時代，食物除了美味之外還要講究外表，甚至Cafe的裝潢都是吸引顧客的賣點之一。早前旅遊雜誌《Big Seven Travel》走訪了全球的Cafe，特地選出前50名「最適合在 IG 打卡」的高顏值餐廳，小編今天就揀出幾間心頭好來同各位網友分享！

第24名：Coffee Project 菲律賓馬尼拉

馬尼拉是菲律賓的商業與政治的中心，Coffee Project是相當受到當地人歡迎的一間Cafe。店內除了開闊的空間感之外，也種植了大量綠色植物，是這座繁忙城市裡上班族心目中的綠洲，若是中午能進來店裡喝杯咖啡偷閒一下，可說是一大享受！

+ 5 + 4 + 3

第21名：Serra By Birreria 美國紐約

Serra By Birreria是美國紐約的一間知名意大利餐廳，就位於麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）旁邊大樓的頂樓14樓。隨着季節更迭，餐廳天台的植物設計也會隨之不同，時尚又帶點小女人優雅的風格，是不是讓你想起了以紐約曼哈頓為背景的經典劇集《花邊教主》（Gossip Girl）呢？

+ 4 + 3 + 2

第15名：Ithaa海底餐廳 馬爾代夫

Ithaa是全球第一家海底餐廳。雖然一個人的用餐金額接近2500港元，但仍有不少夫婦趁來馬爾代夫度蜜月時特地造訪，若是你口袋夠深，在這裡搞婚禮也是非常浪漫呢！

+ 4 + 3 + 2

第1名：Speedos Cafe 澳洲邦代海灘（Bondi Beach）

如果你有追蹤一些國外網紅或是blogger ，對這家餐廳的照片一定不陌生！這家提供早午餐兼咖啡店的料理所採用的都是有機天然的食材，不但讓顧客吃得健康，而且擺盤與配色都是一絕。餐點搭配以新鮮水果與花卉，讓整道菜看起來就像是一道藝術品，第一名可說是實至名歸！

+ 6 + 5 + 4

看了這麼多超夢幻的cafe是不是忽然有股衝動想即刻飛返轉呢？

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