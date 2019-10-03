2019日本拉麵烏冬選舉Top 20　博多拉麵、讚岐烏冬都要輸給冠軍？

日本電視台朝日電視台每年都會舉辦「ご当地麺総選挙」，由超過300位專家投票選出全日本不分麵條種類的頭20位，每次都會引起日本網友熱議。近日，2019年的結果出爐，北海道的拉麵成為大贏家，有3款上榜，其次則是福岡的麵食，有2款都位於頭10名內。

【No.10】博多烏冬

博多烏冬與日本其他地區的烏冬不同，口感較為柔軟。透過飛魚、小魚乾、柴魚乾、昆布等材料熬成高湯，再加入淡味醬油，湯底味道清甜。

【No.9】旭川拉麵

由於北海道旭川市在冬天時氣溫會低至近零下30度，當地人為了防止拉麵溫度快速冷卻，會在醬油湯底上添加焦香的豬油，從此成為旭川拉麵的特色。麵條大多是捲曲細麵，容易將以豬骨和雞骨熬成的湯汁附著在麵條上。

【No.8】盛岡冷麵

盛岡冷麵最初由日籍韓國人引入日本，麵條彈牙，湯底以牛肉和雞肉熬製而成，加入泡菜後味道清甜酸辣，非常開胃。盛岡人吃冷面通常會搭配燒肉一起吃，因此當地很多餐廳都會有冷面燒肉的套餐選擇。

【No.7】沖繩蕎麥麵

有別於一般使用蕎麥粉製成的日本蕎麥麵，沖繩蕎麥麵使用了小麥粉製作，口感比較彈牙，搭配以柴魚、昆布、豬骨或雞骨熬成的湯底，是沖繩人最愛的著名美食之一。

【No.6】信州蕎麥麵

信州的氣候和土壤非常適合種植蕎麥，因此信州蕎麥麵一直都被譽為日本三大蕎麥麵之一，在當地有許多蕎麥麵名店。不少網友都表示信州蕎麥麵的麵條很有嚼勁，蕎麥香味濃郁。

【No.5】福島喜多方拉麵

喜多方拉麵與博多拉麵和札幌拉麵並列為日本三大拉麵，為喜多方市的特產，在市內有100多間拉麵店。湯底是清淡爽口的醬油高湯，搭配扁平的的捲粗麵條，加上叉燒肉、筍乾、蔥配料，簡單又美味。

【No.4】長崎Champon麵

長崎Champon麵起源自明治年代，相傳當時有一位日本長崎的中華料理店店長，為了留學日本的中國學生提供營養豐富的料理，包含多種蔬菜、肉類及海鮮等食材，是長崎的知名美食之一。

【No.3】博多拉麵

說起福岡，必定會想起著名的博多拉麵。博多拉麵的豬骨湯底以大火長時間熬製而成，成乳白色，非常濃郁，搭配極細的直麵條，一直都很受日本人和外國遊客的歡迎。

【No.2】讚岐烏冬

讚岐烏冬來自日本香川縣，因為香川縣以前的名字是讚岐，因此叫做「讚岐烏冬」，在當地有超過600間烏冬專門店。與口感柔滑的稻庭烏冬不同，讚岐烏冬的特色是爽口彈牙的口感。

【No.1】札幌拉麵

札幌是日本數一數二的拉麵戰區，原本只有醬油和鹽味口味的拉麵，但近70年前，札幌市內的拉麵店以味增湯作為靈感，研發出新口味的特色拉麵，因此後來味增口味就成為了札幌拉麵的特色。

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