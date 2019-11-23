【深圳福田】CAFE x 潮店全間橙色玻璃！後現代設計風打卡勁吸睛

來到深圳福田的CONEMOTING MARKET，就像做了一場橘紅色的白日夢。沒有一個人能從表象分辨出它的真實面目——一半冷靜，一半熱烈。靜默呆在梅林一隅，路過的人總會投來好奇目光。

白日夢玻璃屋（食妞授權使用）

破格性設計的白日夢玻璃屋

由國內外知名建築設計師葉梹主刀，這家Cafe全店都是破格性的設計。目之所及的穿透感來自於破天荒的全透明亞克力板，打造出一個迷幻空間。橘紅的迷幻世界，從天花板至地板，四面八方都有種腳踩不到地的感覺，滿目橘紅衝擊着沉默的感官。

雙層空間能吃能喝，還能買。二樓白天是休閒咖啡館，夜晚是慵懶的魔幻酒吧，一樓是原創服裝品牌賣場——在一個地方過足三種狀態。

雙層空間能飲能喝還能買。二樓白天是休閒咖啡館，夜晚是慵懶魔幻酒吧，一樓是原創服裝品牌賣場，在一個地方過足三種狀態。（食妞授權使用）

11：00—19：00 Coffee Time in the day

阿芙加朵＆Dirty

『阿芙加朵』與『Dirty』，兩杯同屬於冰火系列咖啡，主打冷熱交替的巨變，刺激舌尖。

阿芙加朵來源於意大利語「Affogare」，意為「浸沒」。即使你再不喜歡咖啡的苦味，也難以抗拒這杯意大利風情。正確喝法是將意式濃縮咖啡淋在白色的雪糕上，讓咖啡的苦與熱、雪糕的甜與冷互相浸沒，兩者交融後，韻味深厚醇香。

Dirty，通過分層營造出髒髒的效果。冰牛奶與熱咖啡，水火不容卻又相得益彰。想要感受它最美妙的味道，需得一上桌就大口飲下，感受那股冷熱交替的衝擊感。

+ 2

櫻花接骨木水蜜桃

櫻花接骨木水蜜桃是這裡的創意特調，一款能夠勾起少女心的浪漫果飲。將櫻花、接骨木、水蜜桃和青檸融合在一起，加入蘇打水，衝入口中。果汁酸酸甜甜地在嘴裡炸開，清爽又凜冽，就如戀愛時的心動一般。

芒果慕絲蛋糕及覆盤子芝士蛋糕

每日都不同的甜點，讓人每次去都能收穫驚喜。今天是兩款創意慕斯，不知下次去會邂逅什麼甜蜜事件。

芒果慕絲蛋糕及覆盤子芝士蛋糕（食妞授權使用）

19：30—02：00 Drinking time in the night

19：30，夜生活開始，白天不見踪影的調酒師們已在吧台等候，像是做了一場夢中夢，在橘紅色的上百種國內外雞尾酒中沉醉。

作為主打雞尾酒的「CEMT」和「GUN N ROSE」，都具有一杯復一杯的魔幻吸引力。經驗深厚的咖啡師，跟這個迷幻空間一樣具有魔力，經由他們之手調出的酒，比別處多了一股獨特風味。

+ 3 + 2

原創品牌，能喝能買

一梯之隔，從霓虹般迷幻的橘色空間，走下一條泛着銀光的階梯，歡迎來到銀色的冰冷工業世界。

這裡隱藏了一家獨一無二潮流時裝店，分為兩大區域，一個是官方自營的獨立設計品牌CONEMOTING，另一個則是專門引進外部時尚品牌的SELECT SHOP買手區域。以銀、白、灰為主體的牆映照著顏色搶眼的衣架及櫃檯，這裡的服飾每一款都極具個性，滿足你心裡的小怪獸。

+ 3 + 2

在這裡飲夠喝夠買夠，稍稍回過神，起身離開，才知道太陽已落山，時間不知何處去，現實裡的白日夢，醒了也舒坦。

CONEMOTING MARKET 人均： 56元 營業時間：11:00-19：00,19:30-02:00 電話：0755-22664673 地址：深圳市福田區北環大道中康路8號雕塑花園

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