【台中旅遊】超夢幻純白色巨型鋼琴！　藏身市區內的音樂餐廳

身處在巨型鋼琴裏吃一個brunch是什麼感覺呢？在台中市一間餐廳就有這種華麗體驗！

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貓人穿過一排排高雅的住宅群，尋找到這間音樂主題的餐廳。遠遠看到一座樓高三層的白雪雪鋼琴，隱身於大樹蔭下，終於找到了！

這間音樂主題的餐廳就在住宅群內的大樹蔭下。（作者提供）

微涼之秋，在大門旁一條有琴鍵圖案的小路上打打卡，而門前的結他及手袋雕塑，亦為這裏添上了不少藝術感。

走進這座巨型鋼琴裏，看到空中天幕的設計營造出偌大的空間感，令人心情特別開朗。

貓人特意選了一張玻璃窗旁的位置，可以看到外邊的鯉魚池及潺潺流水，悠閒度滿分！

更有職員在中庭彈鋼琴，奏出一首首樂韻，樓梯亦綴有五線譜的設計，洋溢一片音樂氛圍。

點了個充滿台灣色彩的「珍珠奶茶舒芺蕾」，大概等了20分鐘就端上來。軟綿綿的舒芺蕾滿有空氣感，超治癒呀！配上煙煙韌韌的黑珍珠，口感更有層次。再嘆一杯酸酸甜甜的草莓沙冰，啜出啖啖果肉，so fresh！

嘆完brunch，不妨走到附近的著名地標秋紅谷公園散散步，感受台中的慢活節奏。

PWF 琴•森林主題餐廳

地址：台中市西屯區青海南街118號（距秋紅谷公車站約15分鐘步程）

是次人均消費：約新台幣308元（最低消費約新台幣200 )

貓人為食指數（最高10分）：

美味：8

服務：9

環境：9

抵食：7

回頭：7

整體：8

撰文：世外貓人

一隻有魚唔食的貓，來到地球旅行，秉承遊戲貓間的精神而過日晨，沒有特異功能，只懂以貓步周圍遊，以喵喵聲分享食玩情報！為了成就地球之旅，貓人也曾經在廣告及旅遊業闖蕩一段日子，逗點盤川再向前踏步。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/catswalknplay/

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台中遊】在巨型鋼琴中嘆個brunch！」​】

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