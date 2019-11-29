瑞典「創意島」超筍度假計劃全球報名　提案夠創新即可免費玩7日

「創意」被香港當地視為「六項優勢產業」之一，也是當代逐具競爭力的產業之一，電影、電視、音樂、建築設計等等都屬其範疇，每位創作家思考「點子」的方式也各有不同。瑞典一座私人島嶼，免費開放給任何有需要的創意人來趟relax之旅，而且每位成功申請的人能帶5位朋友，一同登上夢幻小島尋找創意靈感。

真正的好點子，來自獨處、放鬆、接近大自然、與宇宙合而為一的時刻。 「創意島」計劃發起人Fredrik Haren

創意島（Vifarnaholme）是一座位於瑞典斯德哥爾摩（Stockholm）附近的小島，是商業創意方面的作家及「創意島」計劃發起人Fredrik Haren的私人島嶼。有「The Island Man」之稱的他，著有曾經入圍「史上100本最佳商業書籍」的《The Idea Book》等許多著名書籍，激發不少商業人士運用更創意更新的方式看世界，他對島嶼有着深厚的興趣和情感，曾在短時間內遊訪100個不同國家的島嶼。

按下圖看創意島的自然景色↓

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這座約7000平方米小島有一棟典型的瑞典避暑別墅。雖然結構簡單，但這座島嶼非常神奇，既沒有高樓大廈、沒有車水馬龍的繁雜，孤立且偏僻的小島美麗但不奢華，海灘和舒適的大自然環境可以讓自己和自己盡情對話。在島上可以游泳、划船或是輕鬆地躺在沙灘上仰望蔚藍天空，讓自身完全成為大自然的一部分，Fredrik認為：「真正的好點子，來自獨處、放鬆、接近大自然、與宇宙合而為一的時刻。」許多無限的新想法正等待人們將我們所獲得的人類知識和信息相結合並揭示。

Fredrik把這座私人島建造為「創意的避風港」，將「創意島」免費開放給大眾，宿費用全免，但須自行負責交通費。創意島也鼓勵參與計劃的朋友，給指定支持的慈善機構捐款1000美元左右，但如果負擔不起，可以少給或者不給。

Fredrik把這座私人島建造為「創意的避風港」，將「創意島」免費開放給大眾，宿費用全免費，但須自行負責交通費。（Instagram@lindseyspinks）

報名方法：

創意島開放時間為每年6月1日至9月30日，目前正接受2020年夏天名額的報名，並將於明年2至3月公布獲選名單。報名表需以英文填寫，除個人基本資料外，也需詳述自己的正在進行或將於未來進行的計劃，計劃沒有領域上的限制。篩選標準以「個人對企劃之積極程度」為基準。

點子島 Ideas Island官網：https://www.ideasisland.com/

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