瞬間看地球｜4個顛覆印象的非洲國家　超浪漫藍白小屋與羅馬遺跡

說起非洲，大家對非洲風景的印象都是「野生動物天堂」。的確，非洲有很多國家都是以是草原沙漠等野性風景為主，但有些國家和卻和你的想像完全不同！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【瞬間看地球】4個刷新你對非洲認知的國家」，刊於01撐場】

以下4個非洲國家，將顛覆你對非洲的刻版印象。

1、佛得角（Cape Verde）

島國佛得角距離非洲大陸有500多公里，當地建築充滿歐洲風格，街道色彩繽紛。雖然當地缺乏天然資源，但政局穩定，旅遊業發展蓬勃，所以人民不愁衣食，午後還可以見到他們漫步在街上。佛得角最有名的文化便是莫爾納音樂（Morna），曲風揉合了歐非南美三地的元素，莫爾納音樂著名歌手Cesária Évora就是佛得角出身。

2、突尼西亞（Tunisia）

去過摩洛哥的朋友都說遊客多到沒心情到處逛，如果想感受地中海風情的話，除了摩洛哥，還可以去較小眾的突尼西亞。這裏一樣有希臘聖拓里尼的藍白，也有摩洛哥藍城的小巷。除了海岸美景外，這個小國的另一面卻是古跡之都，遍佈各地的羅馬遺跡充滿神秘的歷史，是冒險家的必到之地。

3、塞舌爾（Seychelles）

別以為非洲都是原野景色，島國塞舌爾是全非洲最小的國家，也是有名的渡假勝地，更與馬爾地夫和毛里裘斯並稱印度洋三大明珠。在這裏隨意找一個沙灘都是頂級的美，水清沙幼、風景怡人，如普拉斯蘭島上的拉齊奧海灣便被孤獨星球評為最「海島上最美的海灘」之一，而拉迪格島就以熱帶風情的沙灘聞名。

在這裏隨意找一個沙灘都是頂級的美。（unsplash／Alin Meceanu）

4、埃塞俄比亞（Ethiopia）

相信香港人對埃塞俄比亞都不會陌生，甚至有不少人還助養過當地的小孩，所以大家對埃國的印象都不外乎貧窮和落後。但其實她是一個公元前便存在的古老國家，亦曾是中非的強國。建於近千年前的拉利貝拉岩石教堂被稱為「非洲奇蹟」，它座落在海拔2600米高原上，十字外型更彰顯了它的神聖與莊嚴。除了這個有名的史跡外，埃塞俄比亞還有不少古教堂，足以展現這個國家曾經的文明與繁華。

她是一個公元前便存在的古老國家，亦曾是中非的強國。（unsplash／Torsten Martens）

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