【JR PASS攻略】關西廣島5日4夜行程推薦　13700円玩盡西日本

想到京都、大阪、奈良、神戶這些地方自由行，但不習慣右駕、想節省體力不想自駕，又擔心交通費超過預算嗎？那麼搭乘 JR 是到關西廣島旅行的好方法！

【日本自由行2020】九州玩到北海道？「食住玩」最強攻略持續更新

小編這次鎖定關西 & 廣島地區 JR Pass，整理出淺顯易懂的指南，幫你列出關西&廣島JR Pass使用範圍及路線、內附 JR Pass比較表、使用限制、常見問題，就算是第一次到日本旅行，也不怕搭錯車！

【圖輯目錄】以下圖輯包括： 1. 關西 & 廣島地區 JR PASS簡介 2. 關西 & 廣島地區「範圍及路線」 3.關西&廣島JR Pass「可乘搭的列車類型」 4. 關西&廣島JR Pass「使用規定」 5.常見問題Q&A

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關西+廣島五天四夜行程安排推薦

香港飛往關西有三個機場可以選擇：高松機場、岡山機場、關西機場，小編這篇以關西機場為基準，根據不同對象，為大家安排五天四夜的關西廣島自由行，小編建議先去最遠的廣島，再慢慢玩回關西。

如果是走浪漫情侶路線，一定要去大阪的HARUKAS展望台看超美夜景和煙火；走閨蜜死黨路線，一定要安排京都和服體驗；如果走溫馨家庭路線，就去奈良公園餵餵鹿、到兔島餵餵兔子；若是喜歡慢活悠遊路線，就去岡山後樂園和倉敷美觀地區享受超脫凡俗的寧靜吧。

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Day 1：關西機場 → 兌換 JR Pass → 廣島 Day2：廣島→宮島→三原→兔島→倉敷 Day3：岡山→姬路→大阪阿倍野Harukas展望台 Day4：京都和服體驗、神社巡禮→祇園花見小路 Day5：奈良→關西機場→回家

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